2019-10-14T16:19:15+03:00
Звезды

Отметила день рождения с Шурой: сын Наташи Королевой расстался с моделью из "Дома-2"

Архип Глушко и Мария Слугина удалили большинство совместных фотографий
Ольга ЛИБГАРДТ
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Архип Глушко и Мария Слугина отписались друг от друга в соцсетях и удалили большинство совместных фотографийАрхип Глушко и Мария Слугина отписались друг от друга в соцсетях и удалили большинство совместных фотографийФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Архип Глушко и Мария Слугина расстались. Молодые люди были вместе чуть более полугода и, казалось, это навсегда. Сын Наташи Королевой не уставал признаваться избраннице в любви, а она, в свою очередь, называла молодого человека самым лучшим на свете.

Ну а теперь Архип Глушко и Мария Слугина отписались друг от друга в соцсетях и удалили большинство совместных фотографий. В окружении пары подтвердили их расставание. "В последнее время Маша действительно все чаще появляется без Архипа. Мне кажется, тут сказывается разница в возрасте. Маше - 24, и она по мировоззрению все же старше. Архипу всего 17", - рассказала "СтарХиту" жена Николая Должанского.

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Певица Екатерина Богданова близко общается с моделью из "Дома-2", потому в курсе происходящего. Она считает, что молодым людям не удалось сохранить отношения как раз из-за разных взглядов на жизнь.

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Сами же Мария и Архип пока не комментируют перемены в личной жизни. На днях Слугина отметила день рождения с эпатажным певцом Шурой. А вот Архипа там не было. "Этот день рождения для меня стал особенным... Рядом со мной были любимые и родные люди", - написала Слугина в блоге.

Напомним, впервые о романе 17-летнего Архипа Глушко и модели из "Дома-2" заговорили в мае 2019 года. С тех пор поклонники пристально следили за молодыми людьми в соцсетях. При этом хейтеры довольно часто критикуют 23-летнюю теперь уже бывшую избранницу Архипа. Слугина и Глушко не скрывали свои отношения. А родители Архипа - Наташа Королева и Сергей Глушко - одобряли его выбор.

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Теперь уже бывшая девушка Архипа Глушко отметила день рождения с Шурой
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ИСТОЧНИК KP.RU

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