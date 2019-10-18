2019-10-18T13:05:16+03:00
Общество

После скандала с наркотиками суд лишил Наталью Бочкареву водительских прав

Теперь ей придется ответить перед законом по еще одной статье – за хранение наркотических средств
Юлия САЛЬНИКОВА
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Наталия БочкареваНаталия БочкареваФото: Евгения ГУСЕВА
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Суд лишил водительских прав звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву. Напомним, актрису задержали сотрудники ГИБДД, при досмотре оказалось, что у Натальи при себе есть пакетик с белым порошком. Видео задержания попало в Сеть, но актриса до последнего отрицала, что в кадре действительно она. Бочкарева обвиняла СМИ в видеомонтаже, но дело в полиции все-таки завели не на некую даму, похожую на Бочкареву, а на нее саму.

На суд актриса не явилась. Приговор вынесли заочно – она лишена на 1 год 8 месяцев права управлять автомобилем, как сообщает агентство Москва. Основанием для приговора стал отказ актрисы выполнить требование сотрудника дорожной полиции. Речь идет о медицинском освидетельствовании, проверку на состояние алкогольного и наркотического опьянения актриса проходить не стала.

Но почти двухлетнее расставание с автомобилем в качестве водителя не единственная проблема Бочкаревой. В отношении звезды телесериала возбуждено еще одно дело, по статье куда серьезнее (ст. 228 УК РФ «Незаконный оборот наркотиков»).

Актриса пока никак не комментирует приговор. Более того, разу после "наркоманского скандала", в СМИ и вовсе появилась информация о ее исчезновении: не водит детей в школу и вывезла вещи из квартиры. Потом приятели актрисы сообщили о ее внезапной болезни, возникшей на фоне стресса - у Бочкаревой якобы парализовало половину лица. На это сама Наталья ответила словами философа Чаадаева в своем блоге.

Видео задержания звезды "Счастливы вместе" с наркотиками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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