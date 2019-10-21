Бросил любимую из-за измены: сын Наташи Королевой ищет опытную девушку на сайтах знакомств

Не успела публика прийти в себя после известия о том, что сын Наташи Королевой расстался с Марией Слугиной из-за разницы в возрасте, как появились пикантные подробности разрыва молодых людей. Оказывается, 17-летний Архип Глушко бросил бывшую участницу "Дома-2" из-за измены.

"У Слугиной темное прошлое. Архип лично общался с некими джентльменами, которые ее спонсировали: за секс дарили машину, абонемент в спортзал, путешествия... А парень закрывал на это глаза, потому что влюбился", - поделилась со "СтарХитом" приятельница пары.

arkhipglushko Я живу здесь и сейчас, по крайней мере пытаюсь. Этот момент иногда сложно уловить, и часто сам не замечаешь, как настройки сбиваются. Но, как только внимание возвращается, снова внутри все пустеет и каждый раз срывает крышу от всей этой игры и актерства

По ее словам, сначала Архип думал, что Маша со временем изменится. "Ему прямым текстом говорили, что видели Машу в компании мужчин постарше. В недвусмысленной ситуации с ней встретился друг семьи и сообщил обо всем Наташе Королевой. Однако и тогда Архип простил. Лишь когда поймал уже на откровенном вранье, у него открылись глаза", - поведала девушка.

Несмотря на расставание, Глушко-младший зла на бывшую не держит и уже ищет новую пассию. "Сидит на сайтах знакомств. По-прежнему предпочитает девушек с опытом. Ровесницами никогда не интересовался. Одной его подруге было 25, другой 32…", - отметила приятельница.

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Стоит отметить, что после расставания с Марией сын Наташи Королевой удалил из блога все фотографии и видео с бывшей возлюбленной. А вот Слугина не стала этого делать. В аккаунте Марии по сей день можно увидеть снимки, на которых она запечатлена с молодым человеком и его именитыми родителями – певицей Наташей Королевой и стриптизером Сергеем Глушко.