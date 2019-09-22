2019-09-22T22:04:44+03:00
Звезды

Эммануил Виторган впервые высказался о свадьбе Собчак и Богомолова

79-летний народный артист наслышан о громкой свадьбе бывшей невестки
Ольга ЛИБГАРДТ
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Эммануил Виторган впервые высказался о свадьбе Собчак и Богомолова. Фото: Дмитрий СергеевЭммануил Виторган впервые высказался о свадьбе Собчак и Богомолова. Фото: Дмитрий Сергеев
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Эммануил Виторган после рождения дочки Кларочки целыми днями на ногах. С появлением крохи на мужские плечи многодетного отца-молодца свалились новые хлопоты. Теперь, гуляя с наследницами Этель и Кларой, нужно смотреть в оба глаза. Пока одна резвится на детской площадке, вторую надо укачивать в коляске. Но знаменитому актеру все удается совмещать. Более того, он знает, что происходит и в светской тусовке.

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Счастье, дети, семья, Этель, Клара
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Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова не стала сюрпризом для Эммануила Виторгана. Бывший свекор не держит зла на телеведущую и желает ей и новому мужу всего хорошего. "Ребят, это нормально. Люди разошлись, ничего страшного. Я желаю Ксении и ее новой семье всего наилучшего", - поведал 79-летний народный артист в эфире программы "Ты не поверишь!".

Не секрет, что Эммануил Гедеонович давно знаком с родителями бывшей невестки. "Поэтому я желаю только самого наилучшего. Ничего иного мы им не желаем. Захотелось так жить, да", - отметил актер.

Напомним, эпатажная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября. Влюбленные приехали в ЗАГС в катафалке, чем шокировали маму Ксении - Людмилу Нарусову. После этого они отправились и повенчались в храме, чему родительница телеведущей была несказанно рада. Ведь когда-то она сама обвенчалась с папой Ксюши. А затем, как только Людмила Борисовна ушла спать, Собчак устроила эротические танцы под хит Ирины Аллегровой "Войди в меня". Но этого уже не выдержали родители жениха - кинокритик Юрий Богомолов и Ольга Ульянова. Папа и мама Кости ушли с банкета сразу после увиденного.

Свадьба Ксении Собчак: пятница, 13-е и катафалк с кровавой надписью.Черный катафалк и пятница, 13-е… Нет, это не начало фильма ужасов. Это Ксения Собчак выходит замуж за Богомолова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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