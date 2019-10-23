"Мама Люда, я так хочу быть отцом": у бывшего короля Малайзии случилась истерика из-за сына от Оксаны Воеводиной

После того как Оксана Воеводина раскрыла подробности личной жизни с экс-королем Малайзии Фарисом Мухаммадом V, стали всплывать новые детали о браке с ним. Так, близкая подруга модели в интервью "КП" рассказала, что стало настоящей причиной разрыва четы. В последнее время у мужчины случались истерики, он мог пропасть из дома и отключить телефон.

"Где-то спустя год их совместной жизни Фарис уехал и пропал на десять дней. Оставил Оксану в Куала-Лумпуре одну и не отвечал на телефонные звонки. Оксана с ума сходила, переживала", - рассказала знакомая Оксаны Воводиной.

Когда Мухаммад V объявился, то уверял, что у него возникли проблемы. Однако не стал распространятся о них. А в декабре 2018 года пропал второй раз. И так и не объявился.

"Похоже, он совсем заврался. Когда Оксана забеременела, сказал, что они сыграют официальную свадьбу. А за неделю до торжества вдруг начал твердить, что надо все сделать тайно. У себя в стране сказал, что едет на лечение в Германию, а сам в Москве праздновал свадьбу. Попросил гостей скрывать", - цитирует женщину kp.ru.

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Она отметила, что Воеводиной рассказывали о его странностях. "Он иногда становится совершенно неуправляемым...", - разводит руками собеседница.

Фарис мечтал о сыне от Оксаны. Когда девушка забеременела, Фарис звонил друзьям и плакал от чувств: "Я стану папой!". Потом случались истерики, мол, не дай бог, ты ребенка потеряешь. Мужчина писал маме Оксаны: "Мама Люда, я так хочу быть отцом". А когда ребенок родился, то ни разу его не увидел.

"Он понимает, что это его сын. Но сказал, что не будет ни признавать отцовство, ни отрицать его. Чтобы у Леона не было права стать наследником престола", - резюмировала подруга Оксаны Воеводиной.

Напомним, о свадьбе короля Малайзии и российской модели стало известно в ноябре 2018 года. Ради своего супруга Оксана приняла ислам и сменила имя. Мухаммад отрекся от престола. В мае у пары родился наследник, которого назвали Леон. Спустя месяц бывший король подал на развод с молодой женой. Сейчас Оксана Воеводина живет в Подмосковье и планирует подать на алименты, прибегнув к помощи своих лондонских юристов.