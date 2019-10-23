2019-10-23T14:47:33+03:00
Звезды

"Мама Люда, я так хочу быть отцом": у бывшего короля Малайзии случилась истерика из-за сына от Оксаны Воеводиной

Близкая подруга рассказала о подробностях брака русской модели и экс-правителя
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сейчас Оксана Воеводина живет в ПодмосковьеСейчас Оксана Воеводина живет в ПодмосковьеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

После того как Оксана Воеводина раскрыла подробности личной жизни с экс-королем Малайзии Фарисом Мухаммадом V, стали всплывать новые детали о браке с ним. Так, близкая подруга модели в интервью "КП" рассказала, что стало настоящей причиной разрыва четы. В последнее время у мужчины случались истерики, он мог пропасть из дома и отключить телефон.

"Где-то спустя год их совместной жизни Фарис уехал и пропал на десять дней. Оставил Оксану в Куала-Лумпуре одну и не отвечал на телефонные звонки. Оксана с ума сходила, переживала", - рассказала знакомая Оксаны Воводиной.

Когда Мухаммад V объявился, то уверял, что у него возникли проблемы. Однако не стал распространятся о них. А в декабре 2018 года пропал второй раз. И так и не объявился.

"Похоже, он совсем заврался. Когда Оксана забеременела, сказал, что они сыграют официальную свадьбу. А за неделю до торжества вдруг начал твердить, что надо все сделать тайно. У себя в стране сказал, что едет на лечение в Германию, а сам в Москве праздновал свадьбу. Попросил гостей скрывать", - цитирует женщину kp.ru.

rihanapetrarihanapetra
Выдала замуж еще одну из моих подружек невесты, я определенно приношу удачу...
26514 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Она отметила, что Воеводиной рассказывали о его странностях. "Он иногда становится совершенно неуправляемым...", - разводит руками собеседница.

Фарис мечтал о сыне от Оксаны. Когда девушка забеременела, Фарис звонил друзьям и плакал от чувств: "Я стану папой!". Потом случались истерики, мол, не дай бог, ты ребенка потеряешь. Мужчина писал маме Оксаны: "Мама Люда, я так хочу быть отцом". А когда ребенок родился, то ни разу его не увидел.

"Он понимает, что это его сын. Но сказал, что не будет ни признавать отцовство, ни отрицать его. Чтобы у Леона не было права стать наследником престола", - резюмировала подруга Оксаны Воеводиной.

Напомним, о свадьбе короля Малайзии и российской модели стало известно в ноябре 2018 года. Ради своего супруга Оксана приняла ислам и сменила имя. Мухаммад отрекся от престола. В мае у пары родился наследник, которого назвали Леон. Спустя месяц бывший король подал на развод с молодой женой. Сейчас Оксана Воеводина живет в Подмосковье и планирует подать на алименты, прибегнув к помощи своих лондонских юристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Оксана Воеводина, жена короля Малайзии: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мистер университет, танцор и бабник: кто такой Давид Манукян - новый жених Бузовой
Известная телеведущая намекнула, что ее сердце занято. Сейчас ей приписывают роман с известным блогером Давой, "КП" разузнала все о прошлом парня, которое он не особо афиширует
Новости 24
Минобороны опубликовало карту выполнения российско-турецкого меморандума
Еще одна страна перейдет на систему «всё включено», чтобы привлечь российских туристов
Главный нарколог Минздрава предложил запретить продажу детского шампанского
Названы регионы, где больше всего сократилось количество ДТП
Власти Гонконга приняли решение окончательно отозвать законопроект об экстрадиции
Встретимся в «Айсблоге»: Глава Якутии Айсен Николаев завел свой канал на YouTube
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета РФ на 2020-2022 годы
В Роскосмосе раскрыли подробности интерфейса туристического космического корабля
Путин сообщил о списании 20 млрд долларов африканских долгов
Из Болгарии в Британию приехал грузовик с 39 трупами
Российский Су-27 сопроводил американский B-52, который сымитировал бомбардировку Крыма
Селена Гомес показала клип, полностью записанный на iPhone
В Москве эвакуируют здание Совета Федерации из-за сигнала пожарной беопасности
Названы лучшие страны для путешествий в 2020 году
Матчу Барселона - Реал Мадрид назначили новую дату: игра состоится 18 декабря
В Госдуме прокомментировали желание Украины скорее повести встречу «нормандской четверки»
Путин и президент Египта договорились работать над возобновлением чартеров
В России создали уникальное лекарство, способное убить любой штамм гриппа
Названы самые эффективные способы защиты от кибермошенничества
В Алтайском крае отмечают 100-летие со дня рождения оружейника Михаила Калашникова
МИД Турции: операция «Источник мира» приостановлена, но не окончена
С 2020 года стоимость родового сертификата увеличат на тысячу рублей