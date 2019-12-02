Купания в Лете, «Лавацца, горная Лавацца!», «Храни меня, мой амулет», сварщик-абстинент, Мефистофель в КПРФ, «Петя и волк»

Знаменитых певцов и певиц то с неизбежностью поглощает медленная Лета, то они мощным усилием из вод Леты выныривают и вновь блещут на авансцене. Знаменитая в брежневские годы молдавская певица, но украинская подданная С. М. Ротару после долгого перерыва, отчасти связанного с русско-украинскими политическими трениями, решила вновь проблистать на отечественной эстраде.

ХУТОРЯНКА НА РАСПУТЬЕ

Зимний день год кормит, а 3,8 млн руб. (60 тыс. ам. долл.), которые артистка рассчитывала заработать на новогодних корпоративах, - сумма хотя и не чрезмерная (Г. В. Лепсверидзе и С. В. Шнуров берут вдвое больше за одно только выступление, а сколько у них выходит за весь декабрьский чес, страшно и подумать), но все равно в быту полезная. К тому же С. М. Ротару уже в т. наз. золотом возрасте, когда антрепренеры платят мало (и не только артистам), а Лепсверидзе со Шнуровым еще не в «золотом».

Хотя российская патриотическая общественность восприняла реинкарнацию заезжей хуторянки на нашей сцене неоднозначно, поскольку народная артистка СССР якобы поддержала свидомых бойцов АТО частью своих гонораров и сваренным на пару с сестрой вареньем, хотя никаких объективных свидетельств такой финансово-кулинарной благотворительности не имеется. Однако же крики «Долой!» и «Но пасаран!» со стороны патриотической общественности прозвучали.

Певица, впрочем, может еще и подзаработать на кофейной ниве - договориться с работающей на восточноевропейском рынке итальянской фирмой и рекламировать ее продукцию нежным пением «Лавацца, горная Лавацца!». Кофейни сейчас в моде, и тут можно поднять бюджетов побольше Шнурова и Лепсверидзе вместе взятых.

ИЗЪЯТИЕ ИЗ ПРАВИЛ ДЛЯ ПРИМАДОННЫ

А. Б. Пугачева вслед за С. М. Ротару тоже решила напомнить о себе, посулив, что и через десять лет, в дни своего 80-летия, она даст незабываемый концерт. Но до 2029 г. еще далеко, а пока А. Б. Пугачева в программе «Время» объявила: «Я любима зрителем, своим народом, иногда я чувствую от этой любви, что я просто амулет России».

Правда, 36-е правило Лаодикийского собора возбраняет ношение амулетов - «Не подобает быти волшебниками, или обаятелями, или числогадателями, или астрологами, или делати так именуемыя предохранилища, которыя суть узы душ их. Носящих же оныя повелели мы извергати из церкви». Тому же учит и Иоанн Златоуст, говоря о том, что нельзя на новокрещенных младенцев надевать никакие талисманы или амулеты. Но лаодикийские отцы не были знакомы с Примадонной, а если бы познакомились, несомненно, сделали бы изъятие из 36-го правила.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ СРАМОСЛОВА

Артист С. В. Шнуров со своей любимой в народе «Дорожной» («Ехай <подалее>»), а также такими пьесами, как «Мы за все хорошее, против всей <ерунды>», «В Питере - пить» etc., также мог бы объявить себя амулетом и оберегом. Но вместо этого он оставил срамные песни и стал проводить время в душеполезных беседах с министром народного просвещения. При виде преображенного С. В. Шнурова вспоминалась эпопея «В лесах», где подобное преображение случилось с зятем главного героя, тысячника Патапа Максимыча, Никифором Захарычем, прежде предававшимся обидным слабостям, - «То был уж не вечно пьяный Микешка Волк», но «Тихий молчаливый горюн, каждый Божий днь молившийся. Исхудал он, пожелтел, голову седина пробивать стала, но глаза у него были не прежние мутные - умом, тоской, благодушьем светились». Натурально, вылитый Сергей Владимирыч.

Хотя, конечно, и в новом своем образе артист не без ошибок. Увлеченный идеей воспеть рабочий класс, идеей самой похвальной, ибо разные примадонны с приживалами, заполняющие экран, надоели хуже горькой редьки, С. В. Шнуров стал зачарован иными видениями: «Образ сварщика вызывает ассоциации в том числе с советским прошлым и бутылкой водки. Где его успех? Покажите мне! Вот давайте снимем фильм не про хоккеиста, а про сварщика. Понимаете, нам нужен один сварщик, который станет Илоном Маском. Вот что нам нужно».

Министр Васильева всячески поддержала идею воспеть сварщика-абстинента: «Образ сварщика с водкой, о чем вы сказали, должен быть намертво исключен. Потому что это миф, это мифология, постоянная мифология, навязанная». Тут она вместе со своим собеседником проигнорировала резонное замечание В. В. Маяковского - «Ну а класс-то жажду заливает квасом? Класс - он тоже выпить не дурак».

Но даже если идеальный сварщик полностью переключится на нарзан, возникает другая проблема. Если он станет Илоном Маском, страшным богачом, тесно аффилированным с госструктурами, а также каждой бочке затычкой, т. е. гением самопиара, то когда же он будет производить сварочные работы? Притом что богачей, увлеченных саморекламой, у нас и так выше крыши - недостает скромных тружеников. Так что артист с министром начали гладко, а кончили странно.

БИЗНЕСМЕН КАК СОЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Как будто вступая в заочную полемику с С. В. Шнуровым, бывший камикадзе в правительстве Гайдара, а затем миллиардер, крез и меценат П. О. Авен, напротив, к сварщикам оказался совершенно безразличен, восхищаясь иными классами: «Единственная социальная группа, которая в полной мере заслуживала уважения в 90-е годы, это успешные бизнесмены. Они построили все хорошее, что у нас есть, мы обязаны многим именно этому классу. Бизнесмены - это те, кто часто жизнью рисковал, менял свою жизнь, ломал ее, не понимая вообще, куда ввязывается. Мне хотелось бы отделить российских бизнесменов от шайки бандитов, обманщиков».

Всем бы хотелось, но не всегда получается. На практике (тем более в 90-е гг.) бандиты, обманщики и бизнесмены составили какую-то чудную амальгаму, где невозможно было выделить только одну составляющую. Есть в этом нечто всемирное. Еще в «Фаусте» Гете бес отмечает:

«Разбой, торговля и война -

Не все ль равно? Их цель одна!».

Добавить к списку еще банковское дело, и Мефистофеля хоть в КПРФ записывай.

Но суждение П. О. Авена о 90-х гг. сразу вызывает естественное возражение: «А милиция забыта? А пожарник не герой?» Можно согласиться с тем, что время тогда было непростое, все переворотилось и никак не уложится, поэтому не следует судить предпринимателей с их негоциями чрезмерно строго. Первоначальное накопление - это всегда такая грязь, что хочется калоши надеть.

Но почему только предприниматели 90-х в полной мере заслуживают уважения. Кроме них, было еще много разных социальных групп. Учителя как-то учили, врачи как-то лечили, военные как-то несли боевое дежурство, железнодорожники как-то водили поезда, в дома в основном подавали воду, тепло и свет, и кто-то же это делал, несмотря на всю скудость содержания. Люди низкого звания тогда крайне бедствовали, но исполняли свой долг - благодаря чему страна не скатилась в совсем пещерное существование. Хотя могла бы.

Вероятно, причина такого выделения предпринимателей в том, что кому война, а кому мать родна. В 1991-м был Петя Авен, не пользующийся особым пиететом. Так себе, трость, ветром колеблемая. А к концу 90-х стал олигарх и миллиардер Петр Олегович. По крайней мере в материальном отношении жизнь удалась.

Но способность к объективации даже миллиардерам (а может быть, в особенности миллиардерам) не всегда бывает присуща. «Если я выиграл «Волгу» по трамвайному билету, то я заслуживаю великого уважения, а остальные могут идти в дупу». По-человечески это понятно, своя рубашка всегда ближе к телу, а за чужой щекой зуб не болит. Но с такой способностью суждения рассчитывать на сильную народную любовь - это немного опрометчиво.