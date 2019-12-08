2019-12-08T01:37:49+03:00
Звезды

Виктория Боня ввела поклонников в заблуждение снимком красотки в изумрудном купальнике

40-летняя телеведущая является признанной модницей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: instagram.com/victoriabonya/Фото: instagram.com/victoriabonya/
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Виктория Боня не так давно с размахом отметила 40-летие на Мальдивах. Однако долго засиживаться на курорте модель не стала. Спустя неделю она вернулась в Лондон, а оттуда улетела в Турцию по делам.

Жизнь Виктории Бони похожа на сказку. Шикарный дом в Лондоне, самые лучшие курорты, роскошные наряды. Кажется, весь мир брошен к ногам эффектной звезды "Дома-2". Впрочем, сама телеведущая не раз заявляла, что за красивой картинкой стоит ежедневный труд.

Знаменитость крутится как белка в колесе. Она ведет влог, является владелицей собственного модного бренда и работает в качестве модели. И, конечно, звезда зарабатывает в соцсетях. И вот как раз это и сыграло с ней злую шутку.

Боня разместила в блоге эффектный кадр. На фото длинноволосая красотка возлежит на шезлонге у бассейна. На ней - изумрудного цвета бархатный купальник. Талия прелестницы подчеркнута широким поясом.

victoriabonyavictoriabonya
Нереальная посадка и качество, очень рекомендую
17601 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники от такого снимка пришли в восторг. Всем известно, что Вика крайне редко предстает в бикини. Все стали хвалить фигур девушки. Ведь, как известно, у Бони она роскошная. Однако особо внимательные обратили внимание, что на фото вовсе не их кумир.

"Я сначала подумала,что это Вы. Это же не Вы?", - обратилась в модели поклонница. Боня не заставила себя долго ждать и ответила: "Нет! Я не выставляю фото в купальниках".

Фолловеры тут же стали расспрашивать свою любимицу о причинах такого решения, однако звезда эти вопросы проигнорировала. Кроме этого многие подписчики были разочарованы тем, что на снимке в изумрудном купальнике позирует вовсе не Боня.

"У вас шикарная фигура. Почему приняли такое решение?", "Кривая реклама, была о вас лучшего мнения", "Вика вводит в заблуждение, почему я и обратил внимание на фото!", - пишут поклонники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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