Виктория Боня ввела поклонников в заблуждение снимком красотки в изумрудном купальнике

Виктория Боня не так давно с размахом отметила 40-летие на Мальдивах. Однако долго засиживаться на курорте модель не стала. Спустя неделю она вернулась в Лондон, а оттуда улетела в Турцию по делам.

Жизнь Виктории Бони похожа на сказку. Шикарный дом в Лондоне, самые лучшие курорты, роскошные наряды. Кажется, весь мир брошен к ногам эффектной звезды "Дома-2". Впрочем, сама телеведущая не раз заявляла, что за красивой картинкой стоит ежедневный труд.

Знаменитость крутится как белка в колесе. Она ведет влог, является владелицей собственного модного бренда и работает в качестве модели. И, конечно, звезда зарабатывает в соцсетях. И вот как раз это и сыграло с ней злую шутку.

Боня разместила в блоге эффектный кадр. На фото длинноволосая красотка возлежит на шезлонге у бассейна. На ней - изумрудного цвета бархатный купальник. Талия прелестницы подчеркнута широким поясом.

victoriabonya Нереальная посадка и качество, очень рекомендую

Поклонники от такого снимка пришли в восторг. Всем известно, что Вика крайне редко предстает в бикини. Все стали хвалить фигур девушки. Ведь, как известно, у Бони она роскошная. Однако особо внимательные обратили внимание, что на фото вовсе не их кумир.

"Я сначала подумала,что это Вы. Это же не Вы?", - обратилась в модели поклонница. Боня не заставила себя долго ждать и ответила: "Нет! Я не выставляю фото в купальниках".

Фолловеры тут же стали расспрашивать свою любимицу о причинах такого решения, однако звезда эти вопросы проигнорировала. Кроме этого многие подписчики были разочарованы тем, что на снимке в изумрудном купальнике позирует вовсе не Боня.

"У вас шикарная фигура. Почему приняли такое решение?", "Кривая реклама, была о вас лучшего мнения", "Вика вводит в заблуждение, почему я и обратил внимание на фото!", - пишут поклонники.