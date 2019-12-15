Фигурный треш-токинг: Тренеры переругались после ухода Загитовой

А ведь совсем недавно все было хорошо. Наши юные звездочки из группы Этери Тутберидзе в финале Гран-при заняли все три первые места. И мы даже не предполагали, что в мире фигурного катания отношения натянуты как струна. Но стоило Алине Загитовой, которая как раз провалилась на финале (заняла последнее, шестое место), заявить, что она прерывает карьеру, как что-то лопнуло.

Татьяна Тарасова, может немного жестко, заявила, что Загитова уже не вернется. И зачем-то напомнила, что олимпийская чемпионка за свою блестящую карьеру освоила всего три программы. И что тут началось! На нашего лучшего специалиста тут же наехала через соцсети команда Тутберидзе.

«Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам, очень хочется пожелать, немного меньше вашей любви и заботы», - ответили Тарасовой. В этом же посте досталось и Евгению Плющенко, который вроде бы хотел переманить Загитову в свое ледовое шоу, чем поспособствовал ее уходу…

Плющенко, который после этого назвал себя «обо......ный олень», ответил Тутберидзе за себя и Татьяну Анатольевну. Стало доходить до прямых оскорблений и в какой-то момент эта перепалка тренеров в этом «прекрасном виде спорта» стала походить на грязный треш-токинг бойцов без правил. Только более изощренный...

Нет, в нашем фигурном катании всегда искрило. А как же без жесткой конкуренции. Ругались и тренеры и болельщики. Но из тренерского цеха это никогда не выходило наружу. А поклонники Медведевой и Загитовой, спорящие друг с другом, не опускались до прямых оскорблений.

Что же случилось? Может быть во всем виноваты соцсети? Но почему тогда это произошло в тот момент, когда будущее всего российского спорта повисло на волоске. Этот внутренний конфликт фигуристов, кстати, очень напоминает ситуацию с РУСАДА и Минспортом, которые нападают друг на друга, вместо того, чтобы решать проблему сообща. Самое смешное, что и в ВАДА, где этот скандал стал надоедать, давали нам время и намекали — мол, ребята, сначала сами у себя разберитесь, а там посмотрим… Не разобрались. Переругались. Теперь все наши спортсмены на одной стороне, а спортивные функционеры - на другой.

Что же теперь делать? Наверное, извиниться друг перед другом. Пожалеть Алину Загитову. Умерить свой пыл большим тренерам, которым победа нужна любой ценой. Может, хоть это как-то сумеет поправить ситуацию во многострадальном российском спорте...

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