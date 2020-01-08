Приведет ли конфликт США и Ирана к нефти по 100 долларов

Рынок остро отреагировал на новости о налете Ирана на военные базы США в Ираке. Только за день торгов нефть подорожала в среднем на процент. Котировки поползли вверх еще 3 января, когда по приказу Дональда Трампа был убит командир элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

Напряженность в главном нефтеносном регионе планеты не могла не сказаться на ценах на «черное золото».

- Это естественное развитие событий. Всегда, когда в регионе, где идет трафик углеводородов, обозначается какая-то военно-политическая напряженность, одни новости на эту тему добавляют к стоимости нефти несколько долларов, - рассказал радио «Комсомольская правда» ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрохович. – Теперь главный вопрос – как дальше будут развиваться события.

Напомним, в ночь на 8 января с территории Ирана было пущено больше десятка баллистических ракет по военным база США в Ираке. Таким образом Корпус стражей исламской революции отомстил за убийство американцами иранского военачальника Касема Сулеймани.

В ночь на 8 января с территории Ирана было пущено больше десятка баллистических ракет по военным база США в Ираке.

Участники рынка поспешили выступить с успокоительными заявлениями: мол, запасов «черного золота» достаточно, добыче ничто не угрожает. Хотя удар по нефтедобычи Саудовской Аравии в сентябре 2019-го заставил котировки за несколько часов вырасти на 15%. Тем не менее ОПЕК даже не стала собирать специальную встречу из-за обострения ирано-американских отношений.

- Никто не заинтересован в том, чтобы нефть подорожала до 100 долларов за баррель, - заявил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

При этом большинство компаний, которые перевозят нефть из Персидского залива, повысили цены на свои услуги после ракетных ударов по американским базам в Ираке. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

Бомбардировка американской военный базы стала ответом Тегерана на авианалет США на аэропорт в Ираке, где погиб генерал Касем Сулеймани.Фото: REUTERS

Иран сам по себе не является крупным игроком на мировом рынке нефти.

- Сейчас нефтяной экспорт этой страны упал до минимума. Это результат санкций, которые были введены в прошлом году. По сравнению, скажем, с 2017-м, экспорт упал в разы, - отметил Станислав Митрохович. – Другое дело, что Иран может пойти на эскалацию конфликта. Например, перекрыть Ормузский пролив, а это главный канал поставок нефти из Персидского залива.

Зато активно развивается американский экспорт углеводородов. Один только штат Техас уже обошел по добыче нефти Иран и Венесуэлу вместе взятые. Штаты обеспечивают до четверти поставок нефти в Европу.

- Увеличение доли США на мировом рынке достигается политическими инструментами, - констатировал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме в прошлом году. – Треть мировых запасов и пятая часть добычи находятся под санкциями.

Нападению иранцев подверглась авиабаза Аль АсадФото: GLOBAL LOOK PRESS

Так может, американцы специально разворошили иранское «гнездо» - ведь им самим выгодны высокие цены на нефть?

- Я не верю в эту версию. Во-первых, Ближний Восток – сосредоточение геополитических интересов США, которые далеко не исчерпываются углеводородами. Во-вторых, президент США не только заботится о крупном бизнесе, которому выгодно было бы продавать свою нефть подороже. Ему и о людях, которые заправляют свои машины думать надо. Тем более, в Штатах уже фактически началась предвыборная кампания, - сказал радио «Комсомольская правда» Митроховчи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753524" frameborder="0"></iframe> Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.

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