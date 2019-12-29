2019-12-29T09:23:15+03:00
Общество

В Москве началось прощание с Галиной Волчек

Худрука "Современника" провожают в последний путь
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизниГалина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Траурную церемонию решили перенесли с 11 часов на 9 часов. Это связано с тем, что гражданская панихида закончится довольно рано - в 12:30. К этому времени почитатели Галины Волчек должны успеть с ней проститься. Похороны народной артистки СССР пройдут на Новодевичьем кладбище в 14:00.

В связи с прощанием с худруком «Современника» с 7 часов до 14 часов 29 декабря Чистопрудный бульвар перекроют со стороны театра.

Прощание с Галиной Волчек.

Вечером в театре будут играть спектакли "Три сестры" в память о Галине Волчек. Это ее постановка. Неудивительно, что все билеты на спектакль проданы.

"Во всем, что происходит на сцене, – огромная часть ее души, ее невероятного таланта. Каждый из вас, кто будет в эти вечера в зале, и каждый из нас, кто выйдет на сцену, соприкоснется с той невероятной любовью к людям, которую Галина Борисовна передавала через каждый актерский жест, каждую мизансцену", - отметили в пресс-службе театра.

Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни. В начале недели она попала в Боткинскую больницу с двусторонней пневмонией. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи делали все возможное, чтобы спасти народную артистку, но у нее произошла закупорка легочной артерии. Причиной смерти художественного руководителя театра "Современник" медики назвали отек головного мозга и легких.

Галина Волчек была одним из создателей театра «Современник» и возглавляла его с 1972 года.

Умерла Галина Волчек.Ушла из жизни художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Ей было 86 лет...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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