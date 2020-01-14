Протесты после уничтожения украинского «Боинга» в Иране: Тысячи людей вышли на улицы Тегеране, но отказались топтать флаг США

- Сегодня иранское небо безопаснее для любых полетов, чем когда бы то ни было. - В иной день такое заявление главкома армии Ирана генерала Абдольрахима Мусави звучало бы успокаивающе. Но неделю назад в небе над Тегераном был сбит «Боинг-737» Международных авиалиний Украины, погибли все 176 человек на борту. Хотя вначале власти страны называли причиной трагедии техническую неисправность или провокацию США.

Действительно, отношения исламской республики со Штатами сейчас хуже, чем за всю последнюю четверть века. 3 января американцы ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Он отвечал за зарубежные операции спецназа и на момент гибели находился за границей, в Багдаде. Где, по версии Вашингтона, «разжигал антиамериканские протесты».

В ответ Иран в два часа ночи 8 января дал ракетый залп по базам США в Ираке. Четыре часа спустя на взлете из Тегерана иранскими ПВО был уничтожен украинский «Боинг». Тегеран это признал только через несколько дней и под давлением Запада, где сразу же было заявлено: случилась трагическая ошибка.

А затем в крупнейших городах Ирана начались массовые протесты. Но главные иранские СМИ об этом не пишут. Только по соцсетям бродят ролики массовых демонстраций. И на одном из видно: власти нарисовали на асфальте пешеходной улицы огромные флаги «главных врагов» страны - США и Израиля. Чтобы их топтали прохожие и митингующие. А те, наоборот, бережно обходят. Тысячи человек…

Что вообще сейчас происходит в Иране?

Студенты не спешат топтать флаги "вражеских" США и Израиля.Фото: REUTERS

НАРОДУ НЕЛЬЗЯ, ЭЛИТЕ - МОЖНО

Очевидно, что уже давно существует как минимум два Ирана. Вот небольшой пример. Недавно я оказался в одном международном пресс-туре и в нашей группе был 30-летний журналист из Ирана. Мы слегка сдружились, и на мой вопрос о жесткости режима в стране - он на айфоне показал мне фото своей комнатной собачки.

По канонам ислама это животное - нечистое. И хотя официального запрета держать собак нет, на улицах иранских городов вы ни одного Шарика или Бобика не найдете. Сужу по собственным наблюдениям - летал туда в командировку четыре года назад. И что поразило: идут вот парень с девушкой по улице. На ней - обязательно платок, а мужчина не имеет права даже взять ее за руку (не говоря уже о том, чтобы, например, поцеловать на людях). Сейчас-то нравы стали помягче, а лет 15 назад басиджи, госполиция нравов, за «неисламскую одежду и поведение» могли и палками побить.

Зато в квартирах и особняках состоятельных персов - параллельный мир. И собаки, и алкоголь, и закрытые вечеринки с участием девушек, страшно сказать, с непокрытыми волосами. Мой собеседник показывал кадры таких тусовок (до боли напоминающих посиделки советской золотой молодежи в Москве в разгар застоя, когда жители какого-нибудь Владимира штурмовали электрички, чтобы доехать до столицы, где в магазинах была колбаса). Имя того журналиста по понятым причинам не называю.

Долгое время 80-миллионную страну этот зазор между элитами и народом особо не волновал. Уровень жизни, несмотря на санкции, если не рос, то хотя бы не падал. Государство пыталось заниматься импортозамещением, влезло в конфликт в Сирии, поддерживало «своих» повстанцев на юго-западных рубежах - в соседнем Ираке. Но теперь, похоже, все изменилось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754689" frameborder="0"></iframe> В крупнейших городах Ирана начались массовые протесты.

ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ - ПОБЕДЫ. А ВО ВНУТРЕННЕЙ?

- Положение в экономике Ирана ухудшается на глазах, хотя официальные СМИ рассказывают, что все хорошо. Страна снова в тисках американских санкций. И они на этот раз еще жестче, чем после 1979 года (когда в ходе исламский революции там установился нынешний антизападный режим), - рассказывает кандидат экономических наук Леонид Хазанов. - Прежде всего, с помощью крутых мер по всему миру (где американцы, как ни крути, - самые сильные) Белому дому удалось свести к минимуму экспорт иранской нефти. Просто внося в санкционные списки всех, кто ее покупает. А для исламской республики доходы от продажи черного золота - важнейший источник пополнения бюджета.

Теперь Вашингтон собирается дожимать - полностью заблокировать продажи нефти из Ирана. Отыграть часть потерь, конечно, можно - например, подняв цены на бензин для внутреннего рынка. Что и было сделано в ноябре прошлого года. Но это уже приводило к серьезным массовым протестам.

- А сейчас США объявили о санкциях против металлургических компаний Ирана, чего ранее не делали, - продолжает экономист. - Раньше экспорт стали, меди и алюминия приносили Тегерану хорошую валютную выручку, но его прекращение приведет к пересыханию и этого финансового канала. Теоретически США могут установить санкционный режим против остальных отраслей иранской промышленности, это означает ее коллапс. Разумеется, обвал в приведет к росту социального напряжения и новым антиправительственным протестам людей, уставших жить в режиме жесткой экономии, - подводит итог Леонид Хазанов.

Свести концы с концами можно - например, отказавшись от расходов на военные кампании в Сирии, Ираке, Йемене и других далеких от простого человека местах. Но, похоже, режим пока что не готов пойти на это. Консервативное большинство страны на протестные митинги не выходит, поддерживает власть и готово мириться с трудностями во имя «победы над внешним врагом». Но что будет, если страну все-таки охватит очередной мощный финансовый кризис?

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Михаил Леонтьев, политолог, в эфире Радио «Комсомольская правда»:

Настоящая тегеранская улица - это 9 миллионов скорбящих за Сулеймани

- Да, в Иране идут протесты. Но это протесты студентов, молодежи, которая по любому поводу выходит. В Москве то же самое происходит. Та же самая публика с той же риторикой: «Наш враг - не США, наш враг внутри». Но настоящая иранская улица - это 9 миллионов человек, пришедших на похороны убитого Сулеймани. А не те, кто вышел против власти - их еще не раздавали только в силу желания нынешнего иранского режима сохранить относительно либеральное лицо.

Что дальше? У Трампа сейчас нет никакой возможности конвертировать этот обмен ударами в свой успех накануне выборов-2020, кроме как пойти на деэскалацию. Он говорит: мы многого добились, теперь будем вести переговоры… Но ведь и Тегерану точно так же нужна деэскалация. США закрыли глаза на ограниченный иранский удар, сославшись на то, что он ограниченный. Никогда такого не было, чтобы по американским базам безнаказанно били ракетами. Затем Запад говорит: да, «Боинг» сбили иранцы, но, подчеркивается, сделали это ненамеренно. Так что Тегеран в данной ситуации тоже выиграл.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753680" frameborder="0"></iframe> Появилось новое видео с места крушения украинского самолета в Иране.

В ТЕМУ

Хронология авиакатастрофы самолета Тегеран-Киев: Для спасения украинского «Боинга» не хватило 10 секунд

Появилась посекундная хронология рейса 752 Тегеран-Киев, погибшего из-за ошибки офицера-зенитчика (подробности)

Было всего 10 секунд на принятие решения: Иранский генерал рассказал, почему был сбит украинский самолет под Тегераном

Иран признался в ликвидации украинского авиалайнера, но это порождает ещё больше вопросов. Сайт kp.ru отвечает на главные из них (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Чужие гражданские самолёты по ошибке сбивали Украина, США и СССР

«КП» вспоминает самые громкие инциденты с ненамеренным уничтожением мирных воздушных судов (подробности)