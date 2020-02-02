Востоковед Юрий Тавровский: «Китайский коронавирус – стихийное бедствие, а не биологическое оружие!»

- Юрий Вадимович, вы бывали в Пекине еще с нашим генсеком Горбачевым. Только в прошлом году шесть раз посетили Китай. Что происходит в Вашей любимой стране?

- Я считаю, это стихийное бедствие. Подобное тем, что время от времени на нас насылает Природа. Прошлым летом, например, в России горела тайга, случилось большое наводнение в Сибири. А в Китае эпидемия африканской чумы выкосила половину свиного поголовья! Возник большой дефицит мяса. Цены на свинину выросли вдвое. Проблема приобрела социальный характер. Китайцы стали богатеть, есть больше мяса, и вдруг… В декабре к африканской чуме свиней добавилась новая напасть – загадочный коронавирус, бьющий по людям.

ОШИБКИ С АТИПИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ УЧТЕНЫ

- Вы его не застали?

- Бог миловал. Я вернулся в Москву в середине декабря.

Эпидемия бьет по репутации Китая, его экономике, настроениям людей. Самый большой праздник в Поднебесной - Новый год. По традиции миллионы, сотни миллионов едут встречать его к родственникам. И вдруг блокада, перекрытия железных и автомобильных дорог. Главное – страх. Люди боятся заразиться.

- Считается, что Пекин принял неадекватные меры. За месяц эпидемии умерло чуть больше трех сотен человек. От простого гриппа в мире ежегодно умирает более полумиллиона человек. Надо ли было вводить такой жесткий карантин, перекрывать дороги?

- В Китае уже было подобное стихийное бедствие в 2002-03 годах. Эпидемия атипичной пневмонии, вызванная коронавирусом SARS. Он на 80 процентов тождественен нынешнему 2019-nCoV. Тогда тоже было вроде бы немного жертв по сравнению с гриппом – около восьмисот. Но Китай потерял два процента ВВП. Из-за паники большой удар получила и мировая экономика.

Разговоры про вирус, якобы вырвавшийся из секретной лаборатории в Ухане и вызвавший вспышку болезни на местном рынке морепродуктов, серьезными назвать нельзяФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мировое сообщество тогда обвиняло власти КНР, что они долго скрывали неизвестную болезнь, поздно начали борьбу с эпидемией...

- Тогда в КНР было другое руководство. В этот раз ошибки с атипичной пневмонией учтены. Хотя власти Уханя поначалу надеялись, что новый вирус не передается от человека к человеку, поэтому не стали сразу поднимать шум. Ну, и по чиновничьей традиции, наверное, не высовывались. Авось, пронесет. Но в принципе они достаточно рано забили тревогу, сообщили в Центр. Центр проявил, на мой взгляд, сверхбдительность и сверхрасторопность. Верховный руководитель Си Цзиньпин сразу взял ситуацию под личный контроль, приказал принять все необходимые меры, выделили деньги, медицинские бригады… Про новый вирус тут же сообщили Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

Си Цзиньпин хорошо показал себя еще во время эпидемии атипичной пневмонии. Он тогда руководил приморской провинцией Чжэцзян, где проживает 55 миллионов. Среди активных борцов с той эпидемией был и близкий друг товарища Си мэр Пекина Ван Цишань. Ныне - вице-президент КНР. Так что они имеют большой опыт борьбы с коронавирусом и понимают, что время – это жизни.

Вторая причина столь жестких карантинных мер - вирус начал распространяться как раз перед китайским Новым годом. По традиции его в Поднебесной встречают в кругу родственников, с родителями, бабушками-дедушками. В стране двести миллионов одних только «внутренних мигрантов». Выходцев из сельской местности, городков, которые работают в больших городах. Перед Новым годом они едут на малую родину с деньгами, подарками.

НАШЕНСКИЙ ГОРОД УХАНЬ

- Само по себе - «стихийное бедствие»!

- В Ухане, откуда и пошел вирус, из 15 миллионов жителей около трети – «понаехавшие». Это огромный кластер из трех крупных городов на реке Янцзы, больше Нью-Йорка, три Лондона…Перекресток железных, шоссейных дорог, речных, авиамаршрутов. Недаром есть прямой авиарейс Ухань-Москва. Тем не менее, его оперативно перекрыли, фактически ввели блокаду, чтобы как-то остановить распространение нового вируса. Вместе с окрестными городами в блокаду попало около 60 миллионов жителей.

25 января, в первый день китайского Нового года, когда всем китайцам полагается сидеть дома с родственниками, есть пельмени и запивать водкой, прошло чрезвычайное заседание Постоянного комитета Политбюро. Семь самых высших руководителей страны, включая Си Цзиньпина. Они приняли ряд важных решений, создали наделенный всеми полномочиями оперативный штаб и отправили в Ухань одного из членов Семерки, премьер-министра Ли Кэцяна.

28 января в Пекине с Си Цзиньпином встречался генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Вернувшись в Женеву, он объявил международную чрезвычайную ситуацию из-за глобальной вспышки коронавируса. Отметив: «если бы не действия Китая, в мире было бы больше случаев заболевания и смертей от коронавируса».

Так что меры Си Цзиньпина по борьбе с новой эпидемией чрезмерными называть не стоит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757572" frameborder="0"></iframe> Ухань опустел после введения карантина из-за распространения коронавируса.Власти Китая закрыли город Ухань с населением 11 миллионов человек на карантин 23 января, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса

Конечно, жалко Ухань. Он исторически связан с Россией. Отсюда еще в 19 веке начинался знаменитый «Чайный путь» в нашу забайкальскую Кяхту. Около века Кяхта снабжала чаем всю Россию и Западную Европу. У нас этот китайский чай называли кяхтинским, в Европе - русским. В Ухане жило и работало много богатых русских купцов. В 1891 году здесь побывал Цесаревич Николай Александрович, будущий царь Николай Второй. Тогда там была лишь маленькая православная часовенка. Цесаревич дал личные деньги на строительство церкви в честь Александра Невского. Она до сих пор стоит в Ухане. В 1938-39 году наши летчики-добровольцы сбили в небе над Уханем много японских самолетов. Некоторые погибли в боях. В память о героях в красивом парке воздвигнут мемориал с надписями на русском и китайском языках. В 1957-м СССР построил в Ухане первый мост через бурную Янцзы. Длина 1680 метров. Железная дорога проходит, автомобильная, тротуары для пешеходов. Его так и назвали – Первый. И хотя с тех пор появилось еще несколько мостов, советский Первый считают самым надежным, по нему стараются ездить автомобилисты. Жаль, что такая беда обрушились на город Ухань. Он далеко, но ведь нашенский….

- Зараза вроде бы пошла от летучих мышей и ядовитых змей, которых ели жители Уханя….

- Такую версию высказали врачи. Там действительно люди обожают есть всяких гадов, экзотических животных. Считается, что они исцеляют от разных болезней, а главное - повышают мужскую силу. Я бывал в Ухане. Друзья угощали горным кабаном, дикой жабой, супом из черепахи, собачатиной, а запивали мы все это пиршество водкой, настоянной на муравьях.

В Китае считается, что употребление в пищу всевозможных гадов и экзотических животных исцеляет от разных болезнейФото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас появились разные конспирологические версии. Дескать, это биологическое, генетическое оружие американцев. Послушайте, если бы янки действительно применили такое оружие, счет жертвам шел бы на миллионы. Разговоры про вирус, якобы вырвавшийся из секретной лаборатории в Ухане и вызвавший вспышку болезни на местном рынке морепродуктов, тоже серьезными назвать нельзя. Строили лабораторию вместе с французами, так что о секретности речь не идет. Это обычная региональная эпидемиологическая лаборатория. Таких в Китае еще 17. Есть они и в других странах. Благодаря этой лаборатории оперативно выделили коронавирус 2019-nCoV, поделились образцом с коллегами в КНР, ВОЗ, медиками других стран. За что глава ВОЗ поблагодарил Пекин.

Эта эпидемия, повторяю, стихийное бедствие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ПАНИКА СПАДАЕТ

- Как будут развиваться события?

– Я не вирусолог. Сошлюсь на компетентное мнение ВОЗ, что Китай справится со вспышкой болезни. Я постоянно отслеживаю китайскую официальную прессу и независимую из Гонконга, общаюсь с друзьями. Пока ситуация под контролем. Это не значит, что она не будет ухудшаться. Главный санитарный врач Китая прямо заявил, что пик эпидемии в стране будет в первой декаде февраля, когда истекает инкубационный период первой вспышки. Заболевших станет больше. Радует, что смертность от нового коронавируса меньше, чем от его собрата в эпидемию атипичной пневмонии. Хорошо и то, что число выздоровевших сравнялось с числом умерших. Китайские друзья и наши журналисты из Пекине сообщают, что страх уже проходит, вплоть до того, что люди начинают маски снимать. В магазинах все есть. Народу, правда, мало. Многие еще находятся в провинции, на затянувшихся новогодних каникулах.

Для китайского руководства и для Си Цзиньпина все происходящее - большое испытание. Продолжается торговая война с Америкой. Заключенный в январе договор – лишь перемирие. Продолжается и война технологическая. А тут еще такая напасть. Вовремя не откроются заводы после новогодних каникул, меньше пойдет на экспорт китайских товаров. Страна недополучит большие деньги. По итогам года рост ВВП в КНР может снизиться на 2%, а то и до 3-4%. Снизится спрос на нашу нефть, газ, лес, металлы, продукты питания, упадет поток туристов…

Другие страны тоже понесут ущерб. Ведь сейчас от китайской экономики весь мир зависит. Мировая экономика тормознет. Не понимаю я некоторых людей, особенно журналистов, которые чуть ли не ликуют по поводу китайской эпидемии.

Масштабы потерь будут зависеть от того, когда закончится эпидемия. В том, что она закончится, сомнений нет. Как ушла в небытие китайская эпидемия атипичной пневмонии 2002-03 гг,, вызванная коронавирусом SARS и ближневосточная 2012-2015 гг, где виновником был коронавирус MERS.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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