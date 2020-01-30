2020-01-30T00:44:07+03:00
Звезды

Елена Степаненко до сих пор тяжело переживает развод с Петросяном

Для нее муж был всем
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Фото: "Россия 1"Фото: "Россия 1"
Изменить размер текста:

Елена Степаненко была замужем за Евгением Петросяном более 30 лет. Казалось, никто и ничто не может разлучить супругов, которые были вместе так долго. Однако 4 июля 2018 года артистка подала гражданский иск о разводе и разделе совместно нажитого имущества. Вот уже полтора года вся страна следит за бракоразводным процессом звезд эстрады.

Развод с Евгением Петросяном больно ударил по Елене Степаненко. Женщина до сих пор переживает из-за разрыва с мужем. "Ей, конечно, сейчас очень непросто. Для нее Петросян был всем. Теперь ей приходится строить свою жизнь заново, одной", - вздыхает приятельница Викторины, родной дочери Евгения Вагановича.

Именно Викторина стала для Елены Григорьевны близким человеком, ведь своих детей у артистки нет. А падчерица старается оказывать ей всяческую поддержку. Во время своих визитов в Москву она выводит Степаненко в свет.

Дочь Петросяна встала на сторону мачехи после того, как та подала на развод с юмористом. "В свое время именно Елена Григорьевна стала связующим звеном между Викториной и Петросяном. У юмориста были достаточно напряженные отношения с дочкой, они не общались. Но Степаненко приложила все усилия, чтобы их воссоединить", - цитирует приятельницу Собеседник.Ru.

Помогла ей в этом церковь. "Елена Григорьевна в какой-то момент ударилась в религию, стала посещать разные храмы. И в одном из них батюшка сказал, что ей необходимо примирить отца и дочь", - отметила приятельница.

Степаненко так и сделала. Елена Григорьевна всегда относилась к Викторине, как к родной дочери. В свою очередь дочка Петросяна доверяла мачехе все свои секреты. "Когда в жизни Петросяна появилась Татьяна Брухунова, Степаненко поделилась своими переживаниями с Викториной. Дочка новое увлечение отца не приняла", - поведала собеседница.

По ее словам, Елена Григорьевна якобы пообещала оставить все наследство Викторине. "Так и сказала: «Вы - моя семья, ближе у меня никого нет, поэтому все достанется вам!»", - резюмировала приятельница.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко оформили развод в 2018 году. Адвокаты артистов в настоящее время занимаются вопросами раздела имущества бывших супругов. Меж тем в начале декабря стало известно о том, что сатирик женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Пара долго скрывала свои отношения, но все тайное становится явным.

Развод Петросяна и Степаненко: это не шутка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Евгений Петросян: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Президент Ирана назвал «сделку века» Трампа «самым отвратительным планом века»
Во Франции уже пять человек заразились коронавирусом
США расширили санкции против России
Китайские вирусологи нашли средство, способное сдерживать коронавирус
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее в полном объеме
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%
Нефтяной танкер загорелся вблизи побережья ОАЭ
«Благодарю своего друга»: Нетаньяху отреагировал на решение Путина помиловать израильтянку Иссахар
В Кремле не принимаются специальные меры из-за коронавируса
Комитет ПАСЕ отклонил большинство поправок к резолюции о полномочиях российской делегации
ВОЗ зафиксировала передачу коронавируса от человека к человеку в трех странах
Европарламент одобрили соглашение о Brexit
Глава Республики Алтай госпитализирован во время рабочей поездки в Москву
Заключенный во Франции Винник «категорически» отказался прекращать голодовку
Путин помиловал израильтянку Иссахар
ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС в связи со вспышкой коронавируса
Медведев одним словом описал свою новую работу
Президент Германии призвал противостоять переписыванию истории
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько