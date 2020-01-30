Елена Степаненко до сих пор тяжело переживает развод с Петросяном

Елена Степаненко была замужем за Евгением Петросяном более 30 лет. Казалось, никто и ничто не может разлучить супругов, которые были вместе так долго. Однако 4 июля 2018 года артистка подала гражданский иск о разводе и разделе совместно нажитого имущества. Вот уже полтора года вся страна следит за бракоразводным процессом звезд эстрады.

Развод с Евгением Петросяном больно ударил по Елене Степаненко. Женщина до сих пор переживает из-за разрыва с мужем. "Ей, конечно, сейчас очень непросто. Для нее Петросян был всем. Теперь ей приходится строить свою жизнь заново, одной", - вздыхает приятельница Викторины, родной дочери Евгения Вагановича.

Именно Викторина стала для Елены Григорьевны близким человеком, ведь своих детей у артистки нет. А падчерица старается оказывать ей всяческую поддержку. Во время своих визитов в Москву она выводит Степаненко в свет.

Дочь Петросяна встала на сторону мачехи после того, как та подала на развод с юмористом. "В свое время именно Елена Григорьевна стала связующим звеном между Викториной и Петросяном. У юмориста были достаточно напряженные отношения с дочкой, они не общались. Но Степаненко приложила все усилия, чтобы их воссоединить", - цитирует приятельницу Собеседник.Ru.

Помогла ей в этом церковь. "Елена Григорьевна в какой-то момент ударилась в религию, стала посещать разные храмы. И в одном из них батюшка сказал, что ей необходимо примирить отца и дочь", - отметила приятельница.

Степаненко так и сделала. Елена Григорьевна всегда относилась к Викторине, как к родной дочери. В свою очередь дочка Петросяна доверяла мачехе все свои секреты. "Когда в жизни Петросяна появилась Татьяна Брухунова, Степаненко поделилась своими переживаниями с Викториной. Дочка новое увлечение отца не приняла", - поведала собеседница.

По ее словам, Елена Григорьевна якобы пообещала оставить все наследство Викторине. "Так и сказала: «Вы - моя семья, ближе у меня никого нет, поэтому все достанется вам!»", - резюмировала приятельница.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко оформили развод в 2018 году. Адвокаты артистов в настоящее время занимаются вопросами раздела имущества бывших супругов. Меж тем в начале декабря стало известно о том, что сатирик женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Пара долго скрывала свои отношения, но все тайное становится явным.