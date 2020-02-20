Китайский коронавирус, последние новости на 20 февраля 2020 года: в Ухане ввели книжки учета входа и выхода из дома

Согласно данным на утро, 20 февраля, во всем мире число заболевших коронавирусом составило 75 725 человек. 2 128 из них - умерло, а 16 330 - полностью выздоровели, выписавшись из больниц.

В Ухане в некоторых жилых комплексах ввели книжки учета входа и выхода. Каждый жилец обязан проставлять отметки в документе, когда покидает пределы двора.

Россиянка, эвакуированная из Китая в Тюмень, рассказала в интервью "КП". о жизни в карантине. Две недели в санатории прошли отлично:

- Я шла по коридору и услышала как мужчина из-за двери поет какую-то заводную песню, просит медсестру выпустить его в коридор, говорит: «Ну это же последняя ночь в нашем лагере!», - смеется Инна.

Один из жителей Шанхая, русист Чень Чжечжун рассказал "КП" о том, как сражаются с коронавирусом в Ухани:

- Всех, у кого обнаружили признаки коронавируса, отправляют в специальные госпитали. Там их кормят и лечат бесплатно, причем тех, кто трудоустроен, не имеют права уволить из-за болезни. Если к «обычным» пациентам допускаются родственники с целью подежурить у больного ночью или помочь в оправлении естественных надобностей, то заболевшие коронавирусом полностью изолируются.

В России же все нормально - новых случаев за последние сутки не было обнаружено. Но под наблюдением врачей в связи с ситуацией из-за коронавируса находятся 14 772 человека, сообщил Роспотребнадзор. Однако же эксперты говорят, что эпидемия коронавируса может вспыхнуть повторно осенью и прийти в Россию.

Вирусолог Александр Чепурнов в интервью "КП" пояснил, почему отступает эпидемия коронавируса - в последние дни растет число выздоровевших от болезни.

- В какой-то момент накопилась большая масса заболевших. Но теперь, когда они выздоравливают, статистика и показывает эти положительные цифры. А распространение болезни идет не так быстро, как мы боялись. Вирус оказался не настолько летучим, то есть не так легко передаются от человека к человеку. Видимо, нужна значительная его доза, чтобы человек заболел.

Наш спецкор Дарья Асламова рассказала об очередном дне в Пекине.

- С восьми утра, когда я открываю шторы, и до двенадцати дня людей на улицах нет, - пишет она в своем очередном репортаже из Китая.

Одним из русских жителей китайской столицы поведал о том, как эпидемия коронавируса отразилась на всей стране:

- Люди застряли кто где. 70 процентов авиарейсов отменили, да и цены на билеты выросли. Почти пол-миллиарда человек на карантине. И куда, а главное, зачем им возвращаться? Пекин – город для богатых. Цены здесь немыслимые! Снять трехкомнатную квартиру в приличном районе – 3000 долларов. В государственный детсад ребенка не пристроишь, а частный – до двух тысяч долларов в месяц. Забудьте про Пекин дешевых шмоток и забегаловок! Это в прошлом! Вот так вся страна села дома. Уже два месяца никто не работает, и во сколько это обойдется государству даже трудно представить

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