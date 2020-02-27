2020-02-27T21:09:19+03:00
Звезды

"Cмотреть больно": Екатерина Андреева показала пугающие манипуляции с лицом

58-летняя телеведущая не скрывает, что обязана своей красоте не только матушке-природе, но и специалистам
Ольга ЛИБГАРДТ
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Екатерина АндрееваЕкатерина АндрееваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Екатерина Андреева по праву называют одной из самых красивых телеведущих. Глядя на звезду экрана, сложно поверить, что ей 58. Публику поражает то, как роскошно выглядит знаменитость. Кажется, она повернула время вспять. Но, как уверяет красавица, секрет ее молодости очень простой.

Екатерина Андреева не раз признавалась, что является большой любительницей уходовых процедур. Знаменитость отдыхает в лучших спа-центрах. А в Москве в перерывах между съемками посещает косметолога. И категорично заявляет - под скальпель хирурга ради молодого лица ни за что не ляжет.

Впрочем, для поддержания безупречного вида телезвезда все-таки идет на радикальные меры. Она не скрывает, что обязана своей красоте не только матушке-природе, но и специалистам. В качестве доказательств Екатерина опубликовала в блоге видео, на котором показала пугающие манипуляции с лицом. В коже у Андреевой оказались десятки игл. Ведущая уверяет - эта процедура очень эффективна.

"Если хочешь быть красивой - будь. Я выбираю иголки, которые не оставляют следы и отлично работают, укрепляя мышцы и тургор кожи. Своевременное начало использования этой методики может предупредить перерастяжение тканей лица и необходимость их оперативного удаления. Вот так и живем. А «резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита», как кричала в трубку профессорша из «Покровских ворот», точно не наш метод", - прокомментировала бьюти-процедуру Андреева.

ekaterinaandreeva_officialekaterinaandreeva_official
Екатерина Андреева выбирает иголки, которые не оставляют следы и отлично работают, укрепляя мышцы и тургор кожи
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Вот только у поклонников ведущей такой способ омоложения вызвал шок и страх. "Мне даже смотреть больно, а Вы еще и шутите во время экзекуции", "Мама дорогая. Как часто нужно делать эту процедуру. Вы, конечно, точно самурайка", "Вы бесстрашная женщина", "Катенька, смело!", "Отважная", "Это больно", - пишут обыватели.

Кстати, на днях Екатерина Андреева поделилась секретом экстренного похудения. Чтобы быстро прийти в форму, звезда просто перестает есть несколько дней. Такой способ, по ее словам, помогает избавиться от нескольких килограммов и вывести лишнюю воду из организма.

Андреева активно занимается спортом. У нее девять тренировок в неделю! "Я занимаюсь функциональным тренингом, пилатесом, боксом, китайской гимнастикой тайцзицюань, йогой, силовыми и кардиотренировками. Это достаточно большая нагрузка, которая дает возможность развивать все группы мышц, помогая оставаться гибкой. Главное, чтобы сухожилия были эластичными - это залог молодости. Поэтому добиться хорошей растяжки, на мой взгляд, важнее, чем просто накачать мышцы", - считает 58-летняя телеведущая.

При этом Екатерина уверена, что никакие процедуры, операции и прочие радикальные средства не смогут остановить процесс старения. "Если у человека нет легкости движения и мысли, нет прямой спины, спортивной фигуры и хороших мышц, то никакая подтяжка лица не поможет", - резюмировала Андреева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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