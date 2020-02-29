«На спасение участников вечеринки с сухим льдом было меньше трех минут»: эксперт рассказал, могли ли помочь погибшим на дне рождения Екатерины Диденко

Трагедию в московской сауне «Девятый вал» сейчас активно обсуждают в соцсетях и комментариях на сайте kp.ru. Напомним, что участники вечеринки в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко бросили в бассейн несколько брикетов сухого льда, диоксида углерода, и залезли в воду. В результате химической реакции углекислый газ вытеснил кислород, люди вдыхали углекислый газ, теряли сознание и не могли выбраться из воды. Итог: три человека погибли, еще пятеро доставлены в больницу, в том числе некоторые в тяжелом состоянии.

Один из самых частых вопросов в комментах: а могли ли тех, кто в итоге погиб, спасти друзья или сотрудники сауны? Если бы среагировали быстрее, а не ждали приезда врачей скорой помощи и полиции.

didenko.katerina Екатерина и ее муж вели фарм-блог

- По науке, если человек захлебнулся, после прекращения дыхания и остановки сердца на его спасение есть три, максимум четыре минуты, - рассказал «Комсомольской Правде» заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Щетинин. - Это при благоприятных условиях. Если у человека крепкий организм, нет серьезных заболеваний и прочее. Но в этой трагедии были и другие факторы, которые явно сократили время спасения. Во-первых, они вдыхали углекислый газ, который тяжелее кислорода, то есть, организм и без того обеднен кислородом. Во-вторых, - теплая вода. В ней все процессы, в том числе отмирание головного мозга, происходит быстрее. В-третьих, - алкоголь. Я не готов точно сказать, сколько в данном случае времени было на спасение тех, кто терял в бассейне сознание, но однозначно - меньше трех минут.

Блогер Наталья Монакова умерла от отравления.Фото: Instagram.com

Как выглядела бы подобная спасательная операция? Эксперт затрудняется сказать. Вероятно, «спасателям» нужно было бы вдыхать воздух в чистых от углекислого газа смежных комнатах, задерживать дыхание и бросаться в бассейн искать в этом «молоке» пара тела друзей. Но это, согласитесь, требует особой подготовки. Да и кто в такой панике быстро сориентировался бы? Последствий вываливания сухого льда в бассейн ради красивой картинки блогеры не учли.

rakoto_sl Юрий Алферов погиб в бассейне сауны "Девятый вал"

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763726" frameborder="0"></iframe> "Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

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"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент, когда в бассейн на вечеринке у "аптечного" блогера Екатерины Диденко, бросили сухой лед. На записи видно, как несколько гостей вечеринки (в том числе супруг виновницы торжества. Валентин) в костюме химзащиты держат в руках пакеты с сухим льдом и зачитывают его химические свойства (подробности)

Сухой лед, из-за которого на московской вечеринке погибли три человека, стал ядом в закрытом помещении

ЧП в одном из банных комплексов Москвы. Роскошный номер сняла компания молодежи, чтобы отметить 29-летие подруги. Именинницей была Екатерина Диденко — инстаграм-блогер, которая рассказывает подписчикам про лекарства. Вечеринка закончилась трагедией: трое погибли и еще несколько человек в больнице. Достоверно известно, что убийцей стал сухой лед (подробности)

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Это зависит от выводов следствия, - объяснил «Комсомольской Правде» адвокат Евгений Корчаго. - Сейчас следователям предстоит досконально выяснить, кому принадлежала идея с сухим льдом, кто его заказывал, с кем это обсуждалось. В любом случае, насколько я знаю, блогер Диденко - провизор, профессиональный фармацевт (подробности)

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