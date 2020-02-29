2020-02-29T17:51:58+03:00
Происшествия

На вечеринке блогера Екатерины Диденко из-за сухого льда погибли три человека: что известно на данный момент

Отвечаем на главные вопросы о трагедии
Андрей АБРАМОВ
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Трагедия случилась на вечеринке у фарм-блогера Екатерины ДиденкоТрагедия случилась на вечеринке у фарм-блогера Екатерины ДиденкоФото: Instagram.com
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28 февраля в одном из банных комплексов Москвы погибли три человека. Во время вечеринки блогера Екатерины Диденко в бассейн вывалили сухой лед. Празднование 29-летия обернулось трагедией. «Комсомольская правда» собрала все,что известно о гибели людей в сауне от сухого льда.

КТО ТАКАЯ ЕКАТЕРИНА ДИДЕНКО

Она блогер с одним миллионом подписчиков в Instagram. По образованию провизор — фармацевт высшей категории. В своем инстаграме она рассказывает о лекарствах и витаминах. Себя называет «аптечным Ревизорро».

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Блогер Екатерина Диденко
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ГДЕ ВСЕ СЛУЧИЛОСЬ

В сауне «Девятый вал» на юге Москвы. На заведение сотни положительных отзывов в интернете. Компания арендовала зал «Камбоджа», который вмещает до 25 человек. Номер был забит гостями под завязку.

Стоит такой 3 900 руб. в сутки. Внутри общий зал с шестом для стриптиза, бильярд и влажная зона. Внутри последней все и произошло. Комната без окон. Внутри бассейн и несколько саун. Здесь одна дверь. Она в момент происшествия была заперта. Сейчас объясним, почему это важно.

Трагедия случилась в банном комплексе "Девятый вал"

Трагедия случилась в банном комплексе "Девятый вал"

СУХОЙ ЛЕД ОПАСЕН?

Блогер Екатерина Диденко: Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры.

Он свободно продается в сотне мест. Стоит дешево — 80 руб. за кило. Научное название — двуокись углерода. Или более знакомое углекислый газ (CO2). Применяют его для шоковой заморозки продуктов — температура -78,5 градусов. Главная особенность в том, что он бывает лишь в двух состояниях: твердый (в брикетах или гранулах) и в виде газа (эффектный белый пар). А еще его любят аниматоры детских праздников. Из школьного курса мы знаем, что все живое поглощает кислород, а выдыхает углекислый газ. Но его концентрация в нашей атмосфера мала, а следовательно не опасна. Химики однозначно говорят, что если диоксида углерода станет в закрытом помещении слишком много — он превращается в яд.

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Екатерина и ее муж вели фарм-блог
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СКОЛЬКО ПОГИБШИХ И ПОСТРАДАВШИХ

Погибли три человека. Валентин Диденко, 32 года. Муж блогерши. Это была его идея принести на вечеринку сухой лед. Известно, что он до этого проводил с ним эксперименты.

Наталья Монакова и Юрий Алферов — по 25 лет — также погибли. Кроме них еще пять человек в больнице. Известно, что на вечеринку была приглашена компания блогеров из Волгоградской области. Свои инстаграмы они посвятили популярным темам: дети и отношения.

Оной из жертв стала блогер Наталья Монакова. Фото: Instagram.com

Оной из жертв стала блогер Наталья Монакова.Фото: Instagram.com

МОЖНО ЛИ БЫЛО СПАСТИ ЛЮДЕЙ

Когда человек начинает вдыхать меньше кислорода и больше углекислого газа, начинается головокружение, тошнота. Дальше потеря сознание. Это и случилось. Те, кто был в бассейне отключились и захлебнулись. У остальных серьезное отравление.

Эксперты говорят, что откачать утонувшего человека можно в течение четырех минут. Но это если у жертвы все хорошо со здоровьем. А еще если человек трезвый (вряд ли вечеринка была без алкоголя) и не отравлен углекислым газом.

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Юрий Алферов погиб в бассейне сауны "Девятый вал"
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БУДЕТ ЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Обстоятельства трагедии изучает Следственный комитет Москвы. Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. По статье грозит до четырех лет колонии. Но кому отвечать?

Муж Екатерины, который, вероятно, и задумал шоу, погиб. Юристы считают, что вопросы у следователей могут возникнуть к самой имениннице — все-таки в вузе она изучала химию. Смягчающим обстоятельством может стать тот факт, что у нее двое детей и она была не в курсе сюрприза. Будут ли претензии руководству сауны — не ясно. Администрация могла просто не знать, что происходит за закрытыми дверями номера. Но если шоу было согласовано — это уже другое. Тогда смахивает на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ГДЕ СЕЙЧАС ЕКАТЕРИНА ДИДЕНКО «Комсомолка» пыталась связаться с блогером, но она не отвечает на сообщения. Однако делится с подписчикам историями в Instagram. Утром она была в больнице — но ее отпустили домой. Там ее ждут дети. Через «сториз» Екатерина попросила о помощи: ей требуется квалифицированный психолог.

"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

В ТЕМУ

"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент, когда в бассейн на вечеринке у "аптечного" блогера Екатерины Диденко, бросили сухой лед. На записи видно, как несколько гостей вечеринки (в том числе супруг виновницы торжества. Валентин) в костюме химзащиты держат в руках пакеты с сухим льдом и зачитывают его химические свойства (подробности)

Сухой лед, из-за которого на московской вечеринке погибли три человека, стал ядом в закрытом помещении

ЧП в одном из банных комплексов Москвы. Роскошный номер сняла компания молодежи, чтобы отметить 29-летие подруги. Именинницей была Екатерина Диденко — инстаграм-блогер, которая рассказывает подписчикам про лекарства. Вечеринка закончилась трагедией: трое погибли и еще несколько человек в больнице. Достоверно известно, что убийцей стал сухой лед (подробности)

«Екатерине Диденко придется объяснить следователям, как она с образованием фармацевта не остановила мужа, бросавшего сухой лед в бассейн»

Это зависит от выводов следствия, - объяснил «Комсомольской Правде» адвокат Евгений Корчаго. - Сейчас следователям предстоит досконально выяснить, кому принадлежала идея с сухим льдом, кто его заказывал, с кем это обсуждалось. В любом случае, насколько я знаю, блогер Диденко - провизор, профессиональный фармацевт (подробности)

Сауна в Москве, в которой на вечеринке погибли три человека из-за сухого льда, продолжает работать

«Комсомолка» узнала, как выглядит тот самый бассейн, который стал смертельной ловушкой для отдыхающих (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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