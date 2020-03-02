Психолог объяснил, почему блогер-вдова Екатерина Диденко постоянно выкладывает посты

Трагедией закончилась вечеринка в сауне на юге Москвы 28 февраля. Фармблогер Екатерина Диденко отмечала день рождения. Апогеем праздника стал подарок мужа: он вывалил в бассейн 25 кг сухого льда. Вещество превратилось в ядовитый газ: трое, включая супруга инстаграмщицы, потеряли сознание и захлебнулись водой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763726" frameborder="0"></iframe> "Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

РАЗВЕ ЭТО ТРАУР?

До трагедии у Екатерины был миллион подписчиков. Сегодня их уже плюс 500 тысяч. Интерес к своему профилю вдова подогревает лично: выкладывает сторис, плачет на камеру. Поведение подняло волну осуждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763876" frameborder="0"></iframe> «Я не хочу лежать в гробу»: Аптечный ревизорро Екатерина Диденко не будет хоронить мужа.

— Разве так выглядит скорбь по друзьям и супругу? — пишут комментаторы.

«Комсомольская правда» попросила клинического психолога Романа Мирошкина объяснить, что же происходит с Екатериной Диденко.

Специалист предостерег, что ставить диагнозы и оценивать состояния без личного общения невозможно. Клинический психолог объясняет: когда шоковая ситуация, человек либо замыкается, изолирует себя от окружения, либо пытается это пережить действиями.

— Я не думаю, что Екатерина хочет пиариться. Видно, что ей тяжело, она не знает, что делать, — рассуждает Мирошкин.

СТОРИЗ ПОМОГУТ ПСИХИКЕ

Мощный стресс сопровождает регрессия. Это защитный механизм: человек прибегает к менее зрелому и адекватному поведению. Ему кажется, что так безопаснее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763702" frameborder="0"></iframe> Блогер Екатерина Диденко: Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры.

— Это в некотором смысле инфантилизм. Екатерина начинает делать то, что ей профессионально ближе, что она хорошо умеет. Ей удобнее создавать контент в Instagram. Это способ помочь психике восстановится. Когда такое происходит, сложно заниматься высокоинтеллектуальными процессами.

Сколько еще Екатерина будет постить траурные сториз, дабы пережить стресс, специалист сказать затруднился. Но отметил, дабы пережить утрату близкого требуется год.

— Здесь же мы имеем дело со сложной утратой: все произошло на глаза Екатерины. Поэтому процесс восстановления может затянуться. Как психолог, я советую в подобных ситуация сразу обращаться к специалисту. Чем серьезнее пережитое, тем дольше человек ищет выход. И справится самостоятельно удается не всем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763798" frameborder="0"></iframe> Смертельная вечеринка блогеров в Москве: трое погибших.«День рождения провизора!», - кричали гости «аптечного блогера» Кати Диденко и прыгали в бассейн с сухим льдом…

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