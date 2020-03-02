2020-03-02T15:53:37+03:00
Общество

Психолог объяснил, почему блогер-вдова Екатерина Диденко постоянно выкладывает посты

Пользователи соцсетей затравили блогера за открытость, но на деле это лишь защитный механизм
Андрей АБРАМОВ
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До трагедии у Екатерины был миллион подписчиков. Сегодня их уже плюс 500 тысяч.До трагедии у Екатерины был миллион подписчиков. Сегодня их уже плюс 500 тысяч.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Трагедией закончилась вечеринка в сауне на юге Москвы 28 февраля. Фармблогер Екатерина Диденко отмечала день рождения. Апогеем праздника стал подарок мужа: он вывалил в бассейн 25 кг сухого льда. Вещество превратилось в ядовитый газ: трое, включая супруга инстаграмщицы, потеряли сознание и захлебнулись водой.

"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

РАЗВЕ ЭТО ТРАУР?

До трагедии у Екатерины был миллион подписчиков. Сегодня их уже плюс 500 тысяч. Интерес к своему профилю вдова подогревает лично: выкладывает сторис, плачет на камеру. Поведение подняло волну осуждения.

«Я не хочу лежать в гробу»: Аптечный ревизорро Екатерина Диденко не будет хоронить мужа.

— Разве так выглядит скорбь по друзьям и супругу? — пишут комментаторы.

«Комсомольская правда» попросила клинического психолога Романа Мирошкина объяснить, что же происходит с Екатериной Диденко.

Специалист предостерег, что ставить диагнозы и оценивать состояния без личного общения невозможно. Клинический психолог объясняет: когда шоковая ситуация, человек либо замыкается, изолирует себя от окружения, либо пытается это пережить действиями.

— Я не думаю, что Екатерина хочет пиариться. Видно, что ей тяжело, она не знает, что делать, — рассуждает Мирошкин.

СТОРИЗ ПОМОГУТ ПСИХИКЕ

Мощный стресс сопровождает регрессия. Это защитный механизм: человек прибегает к менее зрелому и адекватному поведению. Ему кажется, что так безопаснее.

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— Это в некотором смысле инфантилизм. Екатерина начинает делать то, что ей профессионально ближе, что она хорошо умеет. Ей удобнее создавать контент в Instagram. Это способ помочь психике восстановится. Когда такое происходит, сложно заниматься высокоинтеллектуальными процессами.

Сколько еще Екатерина будет постить траурные сториз, дабы пережить стресс, специалист сказать затруднился. Но отметил, дабы пережить утрату близкого требуется год.

— Здесь же мы имеем дело со сложной утратой: все произошло на глаза Екатерины. Поэтому процесс восстановления может затянуться. Как психолог, я советую в подобных ситуация сразу обращаться к специалисту. Чем серьезнее пережитое, тем дольше человек ищет выход. И справится самостоятельно удается не всем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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