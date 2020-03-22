По указанию итальянского министра внутренних дел, в Милане будут задействованы 114 воинских частей так называемой «Армии безопасных дорог» для непосредственного контроля по сдерживанию распространения вируса COVID-19.

«Сегодня утром президент Республики позвонил мне, еще раз выразив близость и солидарность всей страны с Ломбардией, - сказал в своем заявлении губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана. - Во время нашего разговора я вновь заявил президенту [Серджо] Маттарелле о необходимости использовать армию для поддержки полицейских сил, чтобы сделать сеть контроля, направленную на соблюдение правил, более жесткой.

Он поддерживает наши меры, направленные на благо и защиту здоровья общества. Президент попросил меня передать свои теплые приветствия всем лангобардам и, в частности, врачам, медсестрам, добровольцам, которые сражаются в этой битве с неутомимым упорством».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768007" frameborder="0"></iframe> В Милан ввели войска, чтобы обеспечить порядок и безлюдность на улицах.

Вчера также в регионе Кампания было объявлено о прибытии 100 солдат для обеспечения соблюдения запрета на передвижение. 60 военных будут обеспечивать порядок в Салерно. С сегодняшнего дня армия на местах также в Сицилии и Палермо.

Вместе с префектом и комиссаром Палермо руководители армии сегодня составили карту областей военного вмешательства. Порт и железнодорожный вокзал являются привилегированными. Солдаты будут поддерживать правоохранительные органы в контроле и ограничении передвижения людей. Другие гарнизоны останутся в городе в некоторых уязвимых точках, в рамках операции «Безопасные дороги».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766892" frameborder="0"></iframe> Карантин «по-итальянски».Итальянцы не были бы итальянцами, если бы даже в ситуации ЧП и полного карантина не нашли способа побыть вместе в веселой, шумной компании

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