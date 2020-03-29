Количество зараженных коронавирусом в России на 29 марта 2020 года: выявлено 270 новых случаев

За последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев заболевания коронавирусом. Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. Заболевшие в 26 регионах России.

- За сутки по России зафиксировано четыре летальных случая. Полностью выздоровели 15 человек, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

В каких регионах зафиксировали новые случаи коронавируса (данные на утро 29 марта 2020 года):

- Москва - 197

- Московская область - 27

- Санкт-Петербург - 5

- Пензенская область - 5

- Республика Коми - 4

- Чеченская Республика - 4

- Челябинская область - 3

- Омская область - 3

- Ленинградская область - 2

- Мурманская область - 2

- Новгородская область - 2

- Хабаровский край - 2

- Белгородская область - 1

- Липецкая область - 1

- Рязанская область - 1

- Ярославская область - 1

- Республика Башкортостан - 1

- Республика Мордовия - 1

- Кировская область - 1

- Тюменская область - 1

- Ханты-Мансийский АО - 1

- Иркутская область - 1

- Новосибирская область - 1

- Томская область - 1

- Республика Саха (Якутия) - 1

- Амурская область - 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 534 случая коронавируса в 65 регионах. За весь период зафиксировано 8 летальных случаев, выздоровело 64 человека.