Количество зараженных коронавирусом в России на 29 марта 2020 года: выявлено 270 новых случаев
За последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев заболевания коронавирусом. Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. Заболевшие в 26 регионах России.
- За сутки по России зафиксировано четыре летальных случая. Полностью выздоровели 15 человек, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.
В каких регионах зафиксировали новые случаи коронавируса (данные на утро 29 марта 2020 года):
- Москва - 197
- Московская область - 27
- Санкт-Петербург - 5
- Пензенская область - 5
- Республика Коми - 4
- Чеченская Республика - 4
- Челябинская область - 3
- Омская область - 3
- Ленинградская область - 2
- Мурманская область - 2
- Новгородская область - 2
- Хабаровский край - 2
- Белгородская область - 1
- Липецкая область - 1
- Рязанская область - 1
- Ярославская область - 1
- Республика Башкортостан - 1
- Республика Мордовия - 1
- Кировская область - 1
- Тюменская область - 1
- Ханты-Мансийский АО - 1
- Иркутская область - 1
- Новосибирская область - 1
- Томская область - 1
- Республика Саха (Якутия) - 1
- Амурская область - 1
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 534 случая коронавируса в 65 регионах. За весь период зафиксировано 8 летальных случаев, выздоровело 64 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU