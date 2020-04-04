Униженная Алена Шишкова посоветовала Виктории Боне вытащить из себя имплантаты и филлеры

В светской тусовке опять неспокойно. Началось все с того, что Виктория Боня обвинила Алену Шишкову в злоупотреблении уколами красоты. Звезда "Дома-2" заявила, что у 27-летней модели раздутое лицо и неестественная мимика. В ответ бывшая возлюбленная рэпера Тимати прилюдно заявила о зависимости Бони.

Виктория Боня довольно часто общается с поклонниками и рассказывает им о том, как дольше сохранить натуральную красоту. Телеведущая заявила, что категорически против пластики и уколов красоты. Звезда "Дома-2" во время беседы как бы невзначай упомянула бывшую возлюбленную рэпера Тимати.

40-летняя модель призналась, что сейчас выглядит лучше, чем в 25 лет, потому что научилась ухаживать за собой естественным образом. Тоже самое она посоветовала Алене Шишковой, которая, по мнению Бони, злоупотребляет филлерами.

"Пока все бегут колоть себе филлеры и ботокс, я ищу альтернативу в природе! Ведь эффект от уколов красоты будет лишь временным, а потом в свои 27 будете выглядеть, как Алена Шишкова с раздутым лицом и неестественной мимикой! Когда я увидела недавно ее фото, то просто не узнала некогда юную красавицу!", - написала Виктория.

Однако подписчицы заявили, что Боня лукавит: "Простите, но, мне кажется, Вы лукавите. У Вас сделаны скулы, ботокс во лбу, платизма проработана, нижняя треть. Зачем Вы пишите, что не пользуетесь этими средствами? В этом нет ничего стыдного, тем более у Вас все очень натурально и красиво".

А чуть позже молчать не стала и униженная Шишкова. Она ответила на обвинения телеведущей, пройдясь по ней бьюти-катком.

missalena.92 Если женщина рекламирует сыворотку из крови и регулярно принимает аяваску и другие запрещенные вещества, - это свидетельствует о нарушениях психики...

"Мне кажется, что, если женщина регулярно принимает аяваску и другие запрещенные вещества, - это свидетельствует о нарушениях психики. Если при этом она проходится по чьей-то внешности, руководствуясь неудачной фоткой, это свидетельствует о том, что она и как человек ...", - начала свой монолог Алена.

Она заверила, что филлеров у нее в скулах нет. "Есть в губах для увлажнения. Задницу накладную я, кстати, не ношу, зубы чищу регулярно...".

Шишкова добавила, что, кто-кто, а Боня вообще не имеет права рассуждать о натуральной красоте. "Прежде чем человек заведет разговор о натуральности, он должен вытащить из себя: виниры, накладные волосы, филлеры, импланты, ботокс и т. д.", - посоветовала красавица.

А потом добавила, что Виктория ее очень разозлила. По словам модели, она редко отвечает на негативные сообщения, но в этот раз не сдержалась. "Она - ужасный человек. Как закончится этот карантин, мы поболтаем", - пообещала хрупкая блондинка.

К слову, Боня тут же поспешила оправдаться. Она опубликовала в блоге архивные фотографии разных лет, чтобы доказать натуральность своей красоты. "1996, 1998 и 1999 годы. К вопросу про мои операции. Собрала альбом из своих юных фото, тогда еще с кривыми зубами. Добавила школьное фото и фото мамы. Носик всегда был тоненький и маленький. Детские щеки ушли, стали видны черты лица. Кстати, мало кто знает, что у меня есть азиатские крови! Желтая кожа и высокие скулы как раз оттуда. Никаких вставных зубов, пластики носа и пристегнутых волос тут нет", - заявила Боня.

Подписчицы с ней согласились, но отметили: "Так тогда вы были ребенком. Сейчас же вы вся сделанная". Пользовательницы соцсети заявили, что бьюти-советы нужно давать тогда, когда их спрашивают. Многие отметили, что теледива была не права, прилюдно унизив Алену.

В ответ Боня заверила, что лишь хотела предостеречь девушек от преждевременного старения. "Мимоходом упомянула, так она так рада, что о ней вспомнили. Теперь строчит и показывает свою истинную сущность... Задело за живое, значит", - сказала Виктория. К слову, она закрыла свою страницу. Теперь в ее аккаунте могут оставлять сообщения только подписчики.