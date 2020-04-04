"Хватит ныть": Оксане Самойловой напомнили про жизнь в хрущевке с четырьмя детьми без денег и еды

Оксана Самойлова после объявления о разводе с рэпером Джиганом пытается вернуться к привычному образу жизни. Однако многодетной матери не так-то легко это удается. От мрачных мыслей ее отвлекают четверо детей и помощь психолога. Модель вынуждена обратиться к специалисту, так как не находит в себе силы справиться со стрессом.

"Я работаю с психологом, мои детям нужен психолог. У моих детей уже никогда не будет нормальной семьи. Вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием, в чем они виноваты", - поделилась наболевшим с поклонниками Оксана Самойлова.

Она честно призналась, что в настоящее время Джиган не в состоянии вести с ней диалог. Бизнесвумен же не может отвлечься от своих мыслей.

"Мои обиды прожигают мне сердце, и я не могу их предъявить, потому что человек просто не в состоянии осознать реальность. Я вижу, как мои дети молча просят о помощи, а я не могу им помочь, потому что я разбита на тысячу кусочков и мне самой нужна помощь. Я проживаю свой личный ад", - откровенничает девушка.

samoylovaoxana Я работаю с психологом, мои детям нужен психолог...

Она знает, что рано или поздно все это закончится. Сейчас ей нужно просто перетерпеть происходящее. Ее успокаивает только одно. Она финансово независимая женщина, способная обеспечить своих детей. "Плакать лучше в Бентли, а не на засаленной кухне", - уверена красавица.

Она заверила, что жила с Джиганом и не знала об изменах. "Меня просто обманывали", - заявила модель.

Поклонники бросились успокаивать свою любимицу. Многие попытались дать совет Оксане.

Впрочем, нашлись и те, кого вывело из себя откровение Самойловой. Так одна из подписчиц довольно резко высказалась в адрес модели.

samoylovaoxana Рассчитывайте только на себя и свои силы во всех вопросах

"Хватит ныть, люди намного хуже тебя живут. В мире миллионы мам, которые остаются с детьми, без денег, без еды и не ноют. Тебе не с психологом нужно работать, а пожить среди нас, в хрущевке, с четырьмя детьми, с деньгами, которые стыдно взять в руки. И тогда весь твой ад покажется для тебя раем", - написала женщина.

Под ее постом развернулась бурная дискуссия. Кто-то поддержал подписчицу, а кто-то с удвоенной силой стал жалеть жену рэпера Джигана.

Кстати, о нем вот уже несколько дней нет ни слуху, ни духу. Многие подозревают, что певец опять попал в реабилитационную клинику. Только уже в Москве и скорее всего добровольно. После заявления Оксаны о разводе. Однако другие пользователи соцсети считают, что музыкант окончательно сорвался. Да так, что у него даже нет сил публиковать сторис.