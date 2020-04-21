2020-04-21T18:03:48+03:00
Политика

Правительство потратит на поддержку экономики 2,1 триллиона рублей

К концу месяца кабмин должен завершить подготовку документов для реализации всех антикризисных мер
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Первый пакет мер правительство приняло 17 марта, его стоимость – 300 миллиардов рублей. Фото: Дмитрий Астахов/ТАССПервый пакет мер правительство приняло 17 марта, его стоимость – 300 миллиардов рублей. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Изменить размер текста:

За последний месяц (с 18 марта по 17 апреля) правительство дополнительно выделило на поддержку экономики и граждан 1,8 триллиона рублей. Общая сумма помощи в рамках двух принятых кабмином антикризисных пакетов мер в условиях борьбы с коронавирусом составит 2,1 триллиона рублей. Об этом во вторник сообщил сайт правительства.

Напомним, первый пакет мер правительство приняло 17 марта, его стоимость – 300 миллиардов рублей. Как уточнили в правительстве, он исполнен на 90%. Второй пакет мер кабмин утвердил 16 апреля. Он пока исполнен на 30 процентов. Вся нормативная база по нему должна быть готова до 30 апреля.

Какие меры поддержки уже приняло правительство:

- В апреле, мае и июне до 1 МРОТ (12130 рублей) будут увеличены пособия по безработице тем, кто был уволен и встал на учет после 1 марта. Эта мера затронет более 3,2 миллионов человек. Также в апреле – июне будет выплачено по 3 тысяч рублей на каждого ребенка, чьи родители признаны безработными.

- В течение 2020 года минимальный размер выплат по больничному в месяц увеличен до 1 МРОТ (12130 рублей). Выплаты могут получить 2,3 млн. человек

- На 6 месяцев введена отсрочка по всем налогам (кроме НДС), а также по выплате страховых взносов и арендным платежам для малых и средних предприятий из наиболее пострадавших отраслей (всего таких отраслей 11).

- Для всех отраслей снижены вдвое страховые взносы (с 30 до 15%) на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. По оценкам правительства, эта мера затронет 20 миллионов человек и сэкономит бизнесу 285 миллиардов рублей до конца 2020 года.

- Более 500 тысяч компаний смогут воспользоваться отсрочкой на полгода по выплате процентов по кредитам. Общая сумма отсрочек - более 410 миллиардов рублей.

- Малым и средним предприятиям из наиболее пострадавших отраслей правительство в мае и июне выдаст гранты на выплату зарплат из расчета 1 МРОТ (12130 рублей) на каждого сотрудника. Для получения выплаты работодатель должен взять на себя обязательство сохранить в штате не менее 90% сотрудников от численности на 1 апреля 2020 года. По оценкам правительства, эта мера позволит сохранить зарплату 3,3 миллионам человек.

- Правительство запустило программу выдачи беспроцентных кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Общий объем кредитов может составить до 350 миллиардов рублей.

- Приостановлено более 50 тысяч различных проверок. Всего в 2020 году будут отменены 100 тысяч плановых проверок малого и среднего бизнеса в том числе налоговых и таможенных.

- Автоматически продлеваются 15 видов лицензий и разрешений, истекающих в 2020 году.

- На 6 месяцев (с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года) перенесена обязательная предустановка российского программного обеспечения на сложные технические товары (телефоны, ПК, телевизоры и др.)

В ТЕМУ

Ученые попросили Путина выпустить из карантина детей и открыть парки

Неделю назад Владимир Путин уже собирал «совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке», на котором выслушивал экспертов по противодействию эпидемиям, учёных-вирусологов, инфекционистов, руководителей научно-исследовательских центров. Президента интересовали два главных вопроса: достаточны ли предпринятые меры и каков прогноз по развитию эпидемии? Все были солидарны в том, что самоизоляция - это очень хорошо, а прогноз давать пока рано (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
У девяти курсантов Военного университета в Москве обнаружен коронавирус
Максимальное пособие по безработице смогут получить более 3,2 млн россиян
Тюменская область утраивает темпы строительства детских садов
Около 800 тыс. автомобилей передвигаются по Москве без пропусков
Первомайские демонстрации профсоюзов России перенесут в интернет
Путин и Роухани заявили о необходимости обмена опытом в борьбе с
Цифровые пропуска для поездки на дачу в Москве могут оформить пенсионеры
В Австрии предложили открывать авиасообщение между странами, победившими коронавирус
В Вологодском онкодиспансере установили новый ускоритель для лучевой терапии
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с распространением коронавируса
От коронавируса умер американец, который отсидел 40 лет в тюрьме и не дожил до свободы 3 недели
Турсезон в России будет, а цены снизились: в туриндустрии рассказали, как планировать летний отпуск
Минпросвещение: ученики будут писать ОГЭ в своих школах
Врач рассказал о том, как будет отступать коронавирус
Умер протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского собора Москвы
Риэлтор рассказал, кому опасно брать льготную ипотеку под 6,5%
В Турции могут отложить введение в эксплуатацию С-400 из-за коронавируса
Антрополог рассказал, приведет ли пандемия коронавируса к новому "железному занавесу"
Фейсбук удалил посты с призывами нарушать карантин в США
Неизвестный сообщил о «минировании» онкоцентра и четырех больниц в Москве
Социолог рассказал, будет ли всплеск преступности в Москве среди мигрантов, потерявших работу
Социолог рассказал, как не допустить эпидемию коронавируса среди 2 миллионов мигрантов в Москве
Карантин для заболевших ОРВИ в Москве: простуду приравняли к коронавирусу
Ожидаемая продолжительность жизни в России достигла исторического максимума