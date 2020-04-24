2020-04-24T22:16:08+03:00
Звезды

Недетское декольте в финале детского "Голоса": жена Прилучного пришла на шоу в откровенном платье

Агата Муцениеце показала аппетитные формы
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Агата Муцениеце показала аппетитные формыАгата Муцениеце показала аппетитные формыФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Агата Муцениеце тщательно подготовилась к финалу шоу "Голос. Дети". В седьмом сезоне вместе с Дмитрием Нагиевым супруга Павла Прилучного поддерживала юных музыкантов. А в самый главный день для всех участников 31-летняя актриса и телеведущая предстала в роскошном образе.

Агата Муцениеце пришла на финал детского "Голоса" в сияющем платье с глубоким декольте. Жена Павла Прилучного перед выходом на сцену вокального проекта сняла себя в зеркале.

agataagataagataagata
Финал "Голос. Дети". Седьмой сезон
133823 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Артистка продемонстрировала хрупкие плечи и аппетитные формы, от которых невозможно оторвать взгляд. Волосы телеведущей уложили голливудской волной в стиле 20-х годов, а из украшений на звезде красовалась лишь длинная серьга со стразами, довершавшая шикарный образ.

Поклонники сделали множество комплиментов Муцениеце, заметив, однако, что ее образ довольно смелый для общения с маленькими участниками шоу.

voice1tvvoice1tv
Скоро мы узнаем имя победителя "Голос. Дети" 7 сезон
3244 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Безумно красивая!", "Королева, Агата!", "Ух какая девушка", "Недетское декольте", "Глаз не оторвать", "Вот это формы!", "Вы точно не перепутали передачу?", - пишут фолловеры.

Стоит отметить, что сейчас Агата Муцениеце переживает не самый лучший период в своей жизни. В феврале 2020 года она и Павел Прилучный одновременно в своих блогах сообщили, что подали на развод. После объявления о расставании супруги продолжали жить под одной крышей в своем роскошном доме в Подмосковье. 10 апреля рыдающая актриса огорошила общественность признанием - муж поднял на нее руку и довел детей до слез. Она также заявила, что Павел "десять дней не просыхает". Признание Муцениеце о том, что супруг издевается над ней и детьми, стало шоком для многочисленных фанатов актрисы.

Красивый незаконченный роман Прилучного и Муцениеце.Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся. Она по-прежнему его любит. Но, вероятно, сил быть рядом уже нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Саудоввской Аравии порку плетьми заменят на штрафы и тюрьму
ВОЗ: В мире коронавирусом заражены уже более 2,6 миллионов человек
В Антарктиде нашли останки лягушек: Это говорит о том, что здесь был теплый и влажный климат 40 млн лет назад
В Совфеде рассказали о том, что выход из режима самоизоляции будет идти "в обратном порядке"
Попова сообщила, что в Роспотребнадзоре нет данных о повторных случаях заражения коронавирусом
Испанские ученые сделали неожиданное открытие о коронавирусе
Reuters: На борту эсминца ВМС США больше 10 зараженных коронавирусом моряков
Правительству предложили продлить режим самоизоляции до 12 мая
Москвичи стали менее ответственно относиться к режиму самоизоляции
Глава Роспотребнадзора: Необходимы еще минимум две недели жестких ограничений
Трамп подписал закон о стимулировании экономики США на 500 миллиардов долларов
В вузах не станут менять срок завершения учебного года из-за коронавируса
Голикова заявила об усталости россиян от ограничений из-за коронавируса
Военные врачи помогут лечить пациентов с коронавирусом в Подмосковье
Голикова: Заболеваемость коронавирусом в регионах за неделю увеличилась в 2,3 раза
Во время испытаний противомалярийного препарата от коронавируса умерли 20 человек: В США прервали тестирование
Около 50 тысяч россиян уже месяц не могут вернуться домой из других стран
Эксперт рассказал, останутся ли работники в России на удаленке после карантина