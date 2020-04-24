Недетское декольте в финале детского "Голоса": жена Прилучного пришла на шоу в откровенном платье

Агата Муцениеце тщательно подготовилась к финалу шоу "Голос. Дети". В седьмом сезоне вместе с Дмитрием Нагиевым супруга Павла Прилучного поддерживала юных музыкантов. А в самый главный день для всех участников 31-летняя актриса и телеведущая предстала в роскошном образе.

Агата Муцениеце пришла на финал детского "Голоса" в сияющем платье с глубоким декольте. Жена Павла Прилучного перед выходом на сцену вокального проекта сняла себя в зеркале.

agataagata Финал "Голос. Дети". Седьмой сезон

Артистка продемонстрировала хрупкие плечи и аппетитные формы, от которых невозможно оторвать взгляд. Волосы телеведущей уложили голливудской волной в стиле 20-х годов, а из украшений на звезде красовалась лишь длинная серьга со стразами, довершавшая шикарный образ.

Поклонники сделали множество комплиментов Муцениеце, заметив, однако, что ее образ довольно смелый для общения с маленькими участниками шоу.

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"Безумно красивая!", "Королева, Агата!", "Ух какая девушка", "Недетское декольте", "Глаз не оторвать", "Вот это формы!", "Вы точно не перепутали передачу?", - пишут фолловеры.

Стоит отметить, что сейчас Агата Муцениеце переживает не самый лучший период в своей жизни. В феврале 2020 года она и Павел Прилучный одновременно в своих блогах сообщили, что подали на развод. После объявления о расставании супруги продолжали жить под одной крышей в своем роскошном доме в Подмосковье. 10 апреля рыдающая актриса огорошила общественность признанием - муж поднял на нее руку и довел детей до слез. Она также заявила, что Павел "десять дней не просыхает". Признание Муцениеце о том, что супруг издевается над ней и детьми, стало шоком для многочисленных фанатов актрисы.