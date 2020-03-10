2020-03-10T17:17:06+03:00
Звезды

Петросян ее такой не видел: 66-летняя Елена Степаненко вышла в свет в рваных джинсах и косухе

Бывшая жена юмориста легко даст фору молодым
Ольга ЛИБГАРДТ
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Елена Степаненко похудела на 42 килограмма и останавливаться на достигнутом не намерена.Елена Степаненко похудела на 42 килограмма и останавливаться на достигнутом не намерена.Фото: Youtube
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Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном. Артистка буквально расцвела. Бывшая жена юмориста похудела на 42 килограмма и останавливаться на достигнутом не намерена. Глядя на нее, поражаешься тому, как молодо сейчас выглядит звезда.

Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном долгое время не появлялась на публике. Однако недавно она не только вышла в свет, но начала активно выступать. На днях артистка произвела фурор новой концертной программой "Ирония весны".

Знаменитость вышла на сцену с манифестом "разведенки". Все знают, что артистка тяжело переживала болезненное расставание с Евгением Петросяном. Но теперь она не боится шутить о том, через что ей пришлось пройти.

Помолодевшая и похудевшая юмористка предстала перед публикой в молодежном образе. Кепка, кожаная косуха, рваные джинсы и модные кеды настолько преобразили звезду, что в моложавой артистке трудно узнать 66-летнюю пенсионерку.

"А сейчас я приглашу на эту сцену артистку, которая, думаю, вам понравится. Потому что она и красавица, и звезда, и талантливая, и такая, знаете, постройневшая, и не замужем! На сцене - Елена Степаненко", - заявила юмористка, объявляя свой номер.

Весь вечер она так и сыпала остротами на тему семейной жизни, развода и раздела имущества. "Помню, как-то говорю ему: «Дорогой, поругай меня, я после шести поела». Он говорит: «Гори со стыда, чудовище жирное!». При разводе мне досталась одна сковорода, благодаря которой я забрала все остальное", - иронизирует Елена Григорьевна.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко оформили развод в 2018 году. Адвокаты артистов в настоящее время занимаются вопросами раздела имущества бывших супругов. А в начале декабря стало известно о том, что сатирик женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Пара долго скрывала свои отношения, но все тайное становится явным.

Развод Петросяна и Степаненко: это не шутка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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