2020-06-07T21:47:12+03:00
Звезды

"Она же умерла, разве можно так о покойных?": Виталину Цымбалюк затравили за ролик-пародию на Юлию Норкину

Возмущенные россияне оставляют сотни комментариев бывшей жене Армена Джигарханяна
Ольга ЛИБГАРДТ
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Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Личный архив.Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Личный архив.
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Виталина Цымбалюк-Романовская спровоцировала скандал, узнав о трагедии в семье Андрея Норкина. Бывшая жена Армена Джигарханяна вынуждена оправдываться после того, как разместила в блоге неоднозначный ролик с Юлией Норкиной, которая скончалась 4 июня. Как выяснилось, между женщинами был давний конфликт.

Виталина Цымбалюк-Романовская имела неудачный опыт общения со скончавшейся Юлией Норкиной, о чем рассказала в блоге прямо на следующей день после известия о смерти ведущей. "Говорят, сегодня из нашего мира ушел человек. Говорят, это супруга известного ведущего. Соболезнуем родным и близким", - написала Виталина.

Она опубликовала в блоге фрагмент эфира одной из передач, посвященной разводу Армена Джигарханяна. "Эта женщина - я не знала вообще «кто это» - вот так вела себя в студии. В моем окружении с детства так не вели себя никогда", - добавила Цымбалюк-Романовская.

В кадре Юлия Норкина атакует бывшую жену Джигарханяна. Однако возмущение публики вызвало не это, а то, что, по словам россиян, пианистка оскорбила усопшую, сопроводив ролик закадровым голосом персонажа из экранизации повести Михаила Булгакова "Собачье сердце".

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Говорят, сегодня из нашего мира ушел человек. Говорят, это супруга известного ведущего
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"Гипофиз Клима Чугункина в действии. Я не понимаю, кем надо быть, чтобы публично так себя вести... Но я понимаю, что каждый наш шаг в жизни оставляет о нас память. Думайте о том, какими вас будут помнить. Работайте над собой, не теряйте человеческий облик ни при каких обстоятельствах", - дала совет фолловерам артистка.

Пользователи соцсети были шокированы поступком Виталины. Одни стали умолять удалить скандальное видео и не сводить таким образом счеты с покойной: "Господи, не ожидала от вас такого", "Она же умерла, разве можно так о покойных?", "Мстить усопшей? Пустые хлопоты", "А еще пианистка!".

Другие прямо кинулись оскорблять и унижать Цымбалюк-Романовскую, не скупясь в выражениях. Последняя была вынуждена отбиваться от нападок.

"Джига таких как Вы называл «бракованные люди», знайте о себе. Кого вы мне напомнили, товарищи хейтеры? Сегодня - «гоблинов», бьющих витрины на 5th Avenue. Вам это недоступно - и вы это ненавидите. Что же это за предмет? Отвечу - это правда. Мы не любим правду. Когда на меня клевещут - это ложь. И я об этом пишу. А вчера я показала вам правду - и она вам не нравится", - заявила пианистка.

По ее словам, многие в ее публикации "узнали себя и свою жизнь". Она призвала публику не быть "гоблинами, бьющими витрины".

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Я ознакомилась с Вашими мнениями и считаю, что язык, на котором они высказаны, не достоен моей странички
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"Я вам недоступна. Но вы можете ходить по своим улицам, смотреть на себя в зеркало и, может быть, еще себе понравитесь, перестанете ругаться и обзываться... Слушайте классическую музыку, читайте поэзию", - прокомментировала Виталина скандал, который спровоцировала.

Напомним, 6 июня Андрей Норкин похоронил супругу Юлию Норкину. 52-летняя ведущая скончалась в результате инфаркта. Супруги воспитывали четверых детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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