"Она же умерла, разве можно так о покойных?": Виталину Цымбалюк затравили за ролик-пародию на Юлию Норкину

Виталина Цымбалюк-Романовская спровоцировала скандал, узнав о трагедии в семье Андрея Норкина. Бывшая жена Армена Джигарханяна вынуждена оправдываться после того, как разместила в блоге неоднозначный ролик с Юлией Норкиной, которая скончалась 4 июня. Как выяснилось, между женщинами был давний конфликт.

Виталина Цымбалюк-Романовская имела неудачный опыт общения со скончавшейся Юлией Норкиной, о чем рассказала в блоге прямо на следующей день после известия о смерти ведущей. "Говорят, сегодня из нашего мира ушел человек. Говорят, это супруга известного ведущего. Соболезнуем родным и близким", - написала Виталина.

Она опубликовала в блоге фрагмент эфира одной из передач, посвященной разводу Армена Джигарханяна. "Эта женщина - я не знала вообще «кто это» - вот так вела себя в студии. В моем окружении с детства так не вели себя никогда", - добавила Цымбалюк-Романовская.

В кадре Юлия Норкина атакует бывшую жену Джигарханяна. Однако возмущение публики вызвало не это, а то, что, по словам россиян, пианистка оскорбила усопшую, сопроводив ролик закадровым голосом персонажа из экранизации повести Михаила Булгакова "Собачье сердце".

vitalinaromanovskaya Говорят, сегодня из нашего мира ушел человек. Говорят, это супруга известного ведущего

"Гипофиз Клима Чугункина в действии. Я не понимаю, кем надо быть, чтобы публично так себя вести... Но я понимаю, что каждый наш шаг в жизни оставляет о нас память. Думайте о том, какими вас будут помнить. Работайте над собой, не теряйте человеческий облик ни при каких обстоятельствах", - дала совет фолловерам артистка.

Пользователи соцсети были шокированы поступком Виталины. Одни стали умолять удалить скандальное видео и не сводить таким образом счеты с покойной: "Господи, не ожидала от вас такого", "Она же умерла, разве можно так о покойных?", "Мстить усопшей? Пустые хлопоты", "А еще пианистка!".

Другие прямо кинулись оскорблять и унижать Цымбалюк-Романовскую, не скупясь в выражениях. Последняя была вынуждена отбиваться от нападок.

"Джига таких как Вы называл «бракованные люди», знайте о себе. Кого вы мне напомнили, товарищи хейтеры? Сегодня - «гоблинов», бьющих витрины на 5th Avenue. Вам это недоступно - и вы это ненавидите. Что же это за предмет? Отвечу - это правда. Мы не любим правду. Когда на меня клевещут - это ложь. И я об этом пишу. А вчера я показала вам правду - и она вам не нравится", - заявила пианистка.

По ее словам, многие в ее публикации "узнали себя и свою жизнь". Она призвала публику не быть "гоблинами, бьющими витрины".

vitalinaromanovskaya Я ознакомилась с Вашими мнениями и считаю, что язык, на котором они высказаны, не достоен моей странички

"Я вам недоступна. Но вы можете ходить по своим улицам, смотреть на себя в зеркало и, может быть, еще себе понравитесь, перестанете ругаться и обзываться... Слушайте классическую музыку, читайте поэзию", - прокомментировала Виталина скандал, который спровоцировала.

Напомним, 6 июня Андрей Норкин похоронил супругу Юлию Норкину. 52-летняя ведущая скончалась в результате инфаркта. Супруги воспитывали четверых детей.