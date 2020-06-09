Алексей Панин: «Я не имею права Михаила Ефремова осуждать»

Авария, случившаяся вечером 8 июня на Садовом кольце, сейчас обсуждается всеми. Особенно – в актерской среде, ведь за рулем был Михаил Ефремов. Увы, давно не новость, что народные любимцы часто садятся за руль пьяными. Правда раньше не было таких трагических исходов: в результате аварии погиб водитель автомобиля, двигавшегося по встречной полосе, Сергей Захаров.

Мы позвонили другому популярному актеру – Алексею Панину, который, как и Михаил Ефремов, известен не только своим талантом, но и не менее яркими выходками «будучи выпимши».

- Я не имею права Михаила осуждать. У меня были ситуации, когда я садился за руль пьяный. Но в тот момент я об этом не думал. На мое счастье, меня тогда пронесло, - честно признался Панин kp.ru. - Поэтому я не имею права комментировать Мишины поступки. Мне очень жалко погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова и его родных. Тем не менее считаю, что весь актерский цех должен за Мишу Ефремова заступиться.

Напомним, вечером 8 июня известный актер Михаил Ефремов вылетел на встречку в центре Москвы. Его Джип Cherokee протаранил машину курьерской службы. Водитель Сергей Захаров погиб. Экспертиза показала, что актер находился в сильном алкогольном опьянении.

Все подробности аварии с Михаилом Ефремовым

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