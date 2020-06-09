2020-06-09T15:31:06+03:00
Звезды

Алексей Панин: «Я не имею права Михаила Ефремова осуждать»

По мнению Панина, актерский цех должен заступиться за своего коллегу, по вине которого произошло страшное ДТП
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поделиться:
Комментарии: comments9
Мы позвонили актеру Алексею ПанинуМы позвонили актеру Алексею ПанинуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Авария, случившаяся вечером 8 июня на Садовом кольце, сейчас обсуждается всеми. Особенно – в актерской среде, ведь за рулем был Михаил Ефремов. Увы, давно не новость, что народные любимцы часто садятся за руль пьяными. Правда раньше не было таких трагических исходов: в результате аварии погиб водитель автомобиля, двигавшегося по встречной полосе, Сергей Захаров.

Мы позвонили другому популярному актеру – Алексею Панину, который, как и Михаил Ефремов, известен не только своим талантом, но и не менее яркими выходками «будучи выпимши».

- Я не имею права Михаила осуждать. У меня были ситуации, когда я садился за руль пьяный. Но в тот момент я об этом не думал. На мое счастье, меня тогда пронесло, - честно признался Панин kp.ru. - Поэтому я не имею права комментировать Мишины поступки. Мне очень жалко погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова и его родных. Тем не менее считаю, что весь актерский цех должен за Мишу Ефремова заступиться.

Напомним, вечером 8 июня известный актер Михаил Ефремов вылетел на встречку в центре Москвы. Его Джип Cherokee протаранил машину курьерской службы. Водитель Сергей Захаров погиб. Экспертиза показала, что актер находился в сильном алкогольном опьянении.

Все подробности аварии с Михаилом Ефремовым

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Все узнаете со временем»: жена Михаила Ефремова не может говорить о смертельной аварии

Родные популярного актера, который вечером 8 июня устроил аварию, убиты случившейся трагедией (подробности)

"Все, это конец": раскаявшийся Михаил Ефремов заявил, что его не надо "отмазывать" после смертельного ДТП

Актер Иван Стебунов рассказал kp.ru подробности рокового вечера (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Клинические испытания вакцины от коронавируса в России начнут в середине лета
"Бутылка водки": Установлено, сколько выпил Ефремов перед ДТП
Минпромторг предлагает запретить госзакупки масок за рубежом
Германия может ввести санкции против США из-за «Северного потока – 2»
Когда закончится аномальная жара в России, рассказал синоптик
В Роскосмосе опровергли наличие российских деталей в корабле Crew Dragon
МЧС опровергло слухи о загрязнении ледникового озера Пясино под Норильском
Учителей и продавцов собираются проверить на знание правил гигиены
В Вологодской области врачей протестируют на антитела к коронавирусу
Друг Ефремова: Он виноват, но его самого спас случай
Врачи рассказали о редком осложнении от коронавируса у детей
"Договориться не получится": Петр Шкуматов - о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым
Экспертиза показала высокое содержание алкоголя в крови Ефремова
Врач рассказал, как пройдут следующие волны коронавируса
В Кремле высказались о смертельном ДТП с Ефремовым
В Турции рассказали, когда примут первых туристов из России
Ефремову стало плохо: Полиция приехала за актёром после смертельного ДТП
Адвокат Ефремова опроверг информацию, что артист признал вину
В РАН сообщили, что вакцинация от коронавируса может начаться в августе
В «Современнике» прокомментировали ДТП с участием Ефремова
Кто погиб в ДТП с Михаилом Ефремовым: житель Рязани вкалывал в Москве курьером, чтобы прокормить семью
"Для него это будет тяжелейшая кара": Адвокат рассказал, что грозит Ефремову за пьяное смертельное ДТП
Сергей Кравцов рассказал, как будут проходить ЕГЭ в условиях пандемии
Михаил Ефремов признал вину в ДТП
В АТОР рассказали, какие правила будут действовать на пляжах
171 человек умер от коронавируса в России за минувшие сутки