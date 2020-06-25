"Сделает для них больше, чем родной отец": зачем Ефремову дети погибшего Захарова

Михаил Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова. Эти слова адвоката актера вторые сутки обсуждает вся страна. Защитнику пришлось пояснить суть сказанного, не остался в стороне и адвокат потерпевшей стороны

"Он очень переживает и хочет им максимально помочь. Не в том смысле, что усыновить по документам. Но он может сделать для них больше, чем родной отец. Не потому что тот был плохим отцом, а потому что у него больше возможностей", - цитирует адвоката Михаила Ефремова РИА Новости.

В ответ на эти слова Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны, назвал предложение об усыновлении "каскадом нелогичностей". "Ефремов находится под домашним арестом, поэтому произвести все операции с усыновлением просто практически невозможно", - сообщил он в эфире радио "Комсомольская правда".

Адвокат Александр Добровинский.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Согласно законодательству, судимый за тяжкое преступление не имеет права никого усыновлять. "Ефремов будет судим за тяжкое преступление, а от 10 лет считается тяжким преступлением", - подчеркнул защитник.

По его словам, взрослые дети Захарова должны дать свое согласие на усыновление. "Я не знаю, для чего это было сделано, - выпустить слезу из судей или из народа, или как себе Михаил Олегович представляет, что эти дети взрослые будут к нему подходить и говорить - папа, как дела?..", - не скрывает своего удивления Добровинский.

Александр Андреевич также прояснил ситуацию по поводу потерпевших в смертельной аварии на Смоленском бульваре. "Мы не хотим никаких подачек. У нас четверо потерпевших. Трое - мои доверители и будет еще один, или уже есть, - это брат, насколько я знаю и насколько я слышал. Может быть, будет еще гражданский иск от матери. Каждый из потерпевших имеет право подать свой гражданский иск. Я готовлю иски от всех своих троих", - резюмировал он.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель пострадавшей машины Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов после ДТП. Экспертиза показала наличие в крови актера не только алкоголя, но и наркотиков. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя, однако родня Захарова помощь не приняла.