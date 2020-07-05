Из мужчины в женщину: Психолог рассказала, о чем говорит увлечение Face App

В соцсетях этим летом поднялся новый вселенский хайп. Легким движением руки Леонардо ди Каприо, Николас Кейдж, Эминем, Трамп, Ким Чен Ир, другие актеры, певцы, политики, спортсмены, герои «Игры престолов», прочих модных сериалов, блокбастеров превращаются в…женщин. С помощью приложения FaceАpp. И себя, любимых, пользователи не забывают.

А что? Как говорил в рязановской кинокомедии «Гусарская баллада» фельдмаршал Кутузов корнету Азарову: «А девкой был бы краше!» (Впрочем, в фильме корнет и был девушкой, переодетой в военную форму. Прообраз легендарной кавалерист-девицы Дуровой.) Представительницы слабого пола тоже не отстают от моды. Скорее, они-то и зажигают, выставляя свои фотки в виде брутальных красавцев.

«Улыбнула» на днях в фейсбуке моя бывшая коллега по «Комсомолке». «Я во всякие эти ваши игры не играю. Но… Тут намедни решила очередной раз лишить Отрока наследства, сказав, что его подменили в роддоме. Нет. Не подменили).» И выставила в ленте аж три фото. Себя натуральную, преображенную FaceАpp в мужчину и Отрока. Отрок и виртуальный «папа» похожи.

Год назад в Интернете уже было подобное умопомрачение. Соцсети тогда заполонили фото разом «постаревших» звезд кино, эстрады, спорта, ТВ, политиков, рядовых пользователей. Заговорили о вирусе мирового масштаба и … «русской угрозе». Куда ж без нее? Ведь приложение FaceАpp разработала команда бывшего сотрудника Яндекса Ярослава Гончарова из Питера. Лишь за первые десять дней июльского хайпа оно принесло свыше миллиона долларов. Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер официально обратился тогда к руководителям ФБР и Федеральной торговой комиссии с просьбой проверить русское «старящее» устройство на предмет угрозы национальной безопасности Америки! Подобное заявление прозвучало и в Германии.

Ради прикола превратили в женщину и экс-главу Америки Барака Обаму. Фото: FaceApp

Но, к счастью, обошлось без санкций. Какая угроза? Это всего лишь безобидная игрушка, забава, объяснил читателям «Комсомолки» гериатр Валерий Новоселов, автор серии популярных книг о старении. «Вы не будете выглядеть в старости так, как показывает FaceАpp. Это всего лишь средняя погода по среднему году на среднем континенте. На мой взгляд, в программе очень простенький алгоритм. Вообще ничего серьезного не заложено. Главное - побольше набросать на ваше фото морщин, седины, чтобы сделать стандартным стариком или старухой. Только и всего. Чтобы изображение человека в старости было более реальным, в программу желательно внести не одно фото, а несколько. С разбивкой в 10-20 лет. Фото родителей в преклонном возрасте, а то и бабушек, дедушек. Ваше фото в полный рост, чтобы иметь представление о соматотипе (генетически обусловленное строение тела: астеник, пикник, атлетик, по-научному - эндоморф, мезоморф и эктоморф). Именно отличия в соматотипах формируют клиническое оформление нашего старения. Обязательно требуется индекс массы тела, рост, вес, болезни, вредные привычки.»

Полина Гагарина

Такой же простенький алгоритм, надо полагать, заложен и в программе по «смене пола». Даже более комплиментарный, на мой взгляд. Мужики превращаются в милых дам. А женщины вообще в голливудских красавцев.

Но так ли уж безобидна программа Face App по смене пола, как «старящая»? Да, для большинства это просто мода, хайп. «Все побежали, и я побежал». Такой фразой из комедии «Джентльмены удачи» подписала свой портрет в виде прекрасного юноши еще одна моя коллега.

Но есть и другие мнения в Сети. «Что- то я не понял. Это типа рекламная акция клиник по смене пола? Игры в толерастию? Тьфу. Пойду помою глаза с мылом».

Сергей Лазарев

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

НЕ СОВСЕМ ИГРА

Наталия Котова, психолог:

- Я со смешанными чувствами наблюдаю за увлечением моих друзей, приятелей и даже коллег новой «игрушкой».

С одной стороны, примерить на себя образ представителя противоположного пола – это действительно любопытная игра, неожиданный эксперимент, будоражащий фантазию, отчасти удовлетворяющий наше – вполне естественное - любопытство и стремление попробовать всё новое. Почему бы и нет, если это лишь игра и шутка?

С другой стороны, всё совсем не так безобидно, как кажется на первый взгляд.

Лично меня смущают и вызывают неприятие, как минимум, два момента в этой «моде»:

Лера Кудрявцева

1.Лёгкость.

Приложение Face App в «безобидной» игровой форме приучает нас к мысли, что это всё легко и нормально – вот так, играючи, за пару секунд и нажатий на экране сменить пол.

А что тут такого? Мы же просто шутим!

Но мозг запоминает: сменить пол – это просто. То есть на определённом уровне восприятия преодолевается мощный защитный барьер.

И то, что в обычной жизни сложно, больно, страшно, что влечёт за собой колоссальные изменения в жизни, за что люди платят огромную цену здоровьем, деньгами, человеческими связями, в нашем восприятии подменяется понятиями «легкость», «игра», «без последствий», «бесплатно».

Для сформировавшейся взрослой личности (определившейся со своим гендером) эта подмена большой роли не сыграет. Она останется в сознании шуткой из разряда «А девкой был бы краше!», как говорилось в «Гусарской балладе».

А из Дженнифер Лопес получился бы симпатичный парень. Фото: FaceApp

А вот для личностей даже не с психологическими нарушениями, а просто с разными акцентуациями (это когда в характере человека чаще и ярче всего проявляется какая-то одна черта), – в частности, истероидными, асоциальными, конформными – дело может принять более серьёзный оборот.

Приведу реальный пример. У19-летнего юноши истероидная акцентуация (грубо говоря, человек за внимание к своей персоне готов душу продать), и он долгое время не получал никакого внимания – коронавирус, самоизоляция.

«Поменяв пол» в приложении, выставил свой снимок в соцсетях – похвастаться, удивить. И, - о чудо! – впервые за 3,5 месяца собрал кучу лайков и комментов, от издевательских до восторженных. Но тон не важен – дорого внимание!

И он счастлив. Состояние эмоционального подъема сцепилось с картинкой «успеха». Однако в этой картинке есть одно «но» - там он женщина! Совершенно закономерно юноша решил закрепить и развить свой успех. И теперь интересуется ценами на операции по смене пола.

Николай Басков

2. Неприятие себя и своей реальности.

Пандемия, самоизоляция и, как следствие, временная приостановка или лишение работы, потеря дохода, изменение ритма и привычного или хотя бы понятного уклада жизни спровоцировали у многих людей значительное усиление чувства тревоги, неудовлетворённости жизнью и собой.

Как наша психика справляется с такими событиями?

Обычно мы находим область, где можем вернуть себе хотя бы частичный контроль над своей жизнью, хотя бы что-то обустроить не по абстрактному «щучьему велению», а конкретно - «по моему хотению».

Но что, если всё затягивается, осложняется, у нас нет сил вернуть себе контроль?

Есть проверенный приём: сбежать в «другую реальность».

Например, в приложение, где можно сменить себе пол, нарушить законы природы и… примерить другую жизнь. Совсем другую!

Пусть визуально! Пусть на время!

И пусть только на экране, но зато человек теперь сам себе Создатель, сам себе Демиург!

Это же так соблазнительно и, опять же, так легко!

Шутники не пожалели главу Северной Кореи Ким Чен Ына - прогнали и его фото через программу по «смене пола». Фото: FaceApp

Одна моя знакомая мечтает об отношениях, но боится сближаться с молодыми людьми. И вот с помощью приложения она сначала в шутку создала себе из своей фотографии «бойфренда», а потом сделала коллаж – где они вдвоём!

И написала, что вот такой «бойфренд» - её мечта! Он всегда поймёт, разделит её интересы, никогда не обидит.

Красиво. Но, нарисовав себе такую счастливую картинку, создав «другую реальность», погрузившись в неё, в реальной своей жизни мы ничего не изменим.

Потому что жизнь невозможно втиснуть в коробочку наших «идеальных представлений» о ней. Тем более, если мы от неё отказываемся.

Изменить можно только то, что нам принадлежит.

В принципе, это схизис - расщепление. То есть шизофрения. По сути, нам предлагают расщепиться, вовлекают в расщепление.

Максим Галкин

ВЕРСИЯ

МЕСТЬ МАМЕ ГАРРИ ПОТТЕРА?

Face App разработан еще в начале 2017 года. Уже тогда можно было с его помощью «омолодиться», «постареть», сменить прическу, цвет волос, одежду и даже…пол.

Почему же мода на превращение мужчин в женщин и наоборот вдруг родилась в июне 2020 года?

Анджелина Джоли - и ее мужской вариант. Кстати, дочка актрисы, 13-летняя Шайло, на самом деле хочет поменять пол. Тут уж не до смеха. Фото: FaceApp

Хайп странным образом совпал со скандалом на Западе вокруг самой высокооплачиваемой писательницы года Джоан Роулинг (92 млн долларов в 2019 г). Но деньги мамы Гарри Поттера здесь не при чем. 7 июня она всего несколькими строчками откликнулась в Твиттере на статью в Devex под заголовком «Мнение: после пандемии Covid-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Видно, бес писательницу попутал. Роулинг, сама переболевшая весной коронавирусом, написала, мол, для обозначения этих людей уже есть слово – женщины. Вполне невинное замечание. Но оно вызвало шквал ненависти. Роулинг тут же обвинили в трансфобии - нетерпимости к трансгендерам, транссексуалам. Джоан попыталась оправдаться: «Женщины вроде меня сочувствовали транс-людям десятилетиями, а также испытывали чувство родства, потому что они, как и женщины, уязвимы и страдают от мужского насилия. Поэтому идея о том, что женщины «ненавидят» транс-людей лишь потому, что считают, что биологический пол существует - это вздор».

Не помогло. Ряды обличителей именитой «трансфобки» пополнили даже актеры Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер) и Эмма Уотсон (Гермиона), которые лишь благодаря Роулинг и стали популярны. А также Эдди Редмэйн, звезда фильма «Фантастические твари и где они обитают» по ее сценарию. Пошли призывы отказаться от ее книг. Роулинг вынуждена была признаться, что в 20 лет ее изнасиловали (34 года назад!), первый муж регулярно избивал… Она, мол, своя, тоже жертва насилий. Но клеймо «трансфобки» и даже «расистки» (кто найдет расизм в «поттериане»?) остается. И вряд ли Джоан уже отмоется. В мире толерантности такое не прощают.

На волне этого громкого транс-скандала и появилась вдруг в Сети мода на смену пола. Транссексуалы подсуетились? Или случайно совпало?