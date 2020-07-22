2020-07-22T18:44:19+03:00
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Объявлен результат ДНК: сын Децла сделал тест на родство с рэпером

22 июля Кириллу Толмацкому исполнилось бы 37 лет
Ольга ЛИБГАРДТ
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22 июля рэперу Децлу могло бы исполнилось 37 лет22 июля рэперу Децлу могло бы исполнилось 37 летФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С момента смерти Кирилла Толмацкого прошло больше года. А 22 июля рэперу Децлу могло бы исполнилось 37 лет. В этот день его мама Ирина Толмацкая в одиночестве помянула наследника и посетила его могилу. Меж тем стали известны результаты ДНК-теста единственного ребенка артиста.

В Басманном суде Москвы состоялось заседание по иску Юлии Киселевой. Она жила с рэпером Децлом и родила от него сына Тони. Женщина в свидетельство о рождении ребенка не стала вписывать Кирилла Толмацкого в графу "отец".

В какой-то момент родитель музыканта Александр Толмацкий усомнился в родстве Тони и настаивал на ДНК-тесте. Ради признания мальчика наследником первой очереди и социальной пенсии по потери кормильца генетическая экспертиза была пройдена.

"Меркурий Антоний Иоанн по результатам ДНК-теста официально признан наследником первой очереди покойного Кирилла Толмацкого", - привет "СтарХит" заявление Басманного суда Москвы. Теперь сын рэпера с большой долей вероятности получит авторские права на произведения знаменитого отца, его недвижимость и накопления.

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Меж тем мама Децла надеется, что когда-нибудь увидит единственного внука. "Мы так и не общаемся. Но надеюсь, что все-таки сядем за стол переговоров и решим, кто что будет делать дальше. Я такой человек, что не отдаю никому никаких приказов, а люблю договариваться по-человечески. И очень обидно, когда тебя не понимают. Юлия сама должна решить, общаться или не общаться нам дальше", - цитирует Ирину Толмацкую Teleprogramma.pro.

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Юлия Киселева
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Информация о том, где сейчас живут Юля и Тони, поступает противоречивая. "Кто-то говорил мне, что она уехала в Индию, кто-то, что находится здесь в Москве. Не могу прокомментировать эти сведения. Но лично я остаюсь на связи и готова к разговору. Хочется уже решить какие-то моменты, чтобы все это не оставалось в подвешенном виде. Речь, прежде всего, идет об авторском наследстве", - сетует женщина.

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Она каждый день думает об умершем сыне. "Я не чувствую его на физическом уровне, но на духовном ощущаю его присутствие. Я ложусь спать с мыслями о нем, встаю по утрам, мысленно разговариваю с сыном. Мне еще тяжело ходить на кладбище, потому что там я сталкиваюсь с реальностью. А когда ты туда не ходишь, то можешь нарисовать себе любую картинку… Я до сих пор не могу смириться с уходом Кирилла. Это пустота, которую ты ощущаешь, но и им же заполняешь", - резюмировала мама Децла.

Скандал в семье покойного Децла.Родители Кирилла Толмацкого не верят вдове Юлие Киселёвой и настаивают на экспертизе ДНК

ИСТОЧНИК KP.RU

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