Родители сделали заявление об отцовстве Децла

Cо дня смерти Кирилла Толмацкого, известного как Децл, прошел почти год. Однако близкие музыканта не могут найти общий язык. Родня певца обвиняет друг друга во всех смертных грехах и каждый по-своему переживает невосполнимую утрату.

Ирина Толмацкая не может пообщаться с 14-летним внуком Антонием из-за того, что гражданская жена певца Юлия Киселева увезла мальчика из Москвы. "У нас с ней нет напряженных отношений просто потому, что вообще нет никаких отношений. Ситуация с внуком какой была, такой и осталась. Я его не вижу", - разводит руками мама Децла.

Она сообщила, что Александр Толмацкий решил провести тест на установление отцовства. "Если тест не подтвердит, мы не откажемся от него, будем поддерживать мальчика. Ей нужно было просто прийти в суд и подтвердить, что наш сын - отец ее ребенка", - цитирует Teleprogramma.pro убитую горем женщину.

somamamori Юлия Киселева вместе с сыном Тони уехала из Москвы

В настоящее время процесс наследования заморожен. "Все делается ради будущего мальчика. Юлия - взрослая женщина, она может пойти работать. Но этого не происходит. Обычно горе сближает людей, а у нас наоборот. Ее поведение не понятно, поэтому у Саши и возникают разные мысли насчет того, что Тони - неродной сын Кирюши", - поведала Толмацкая.

Напомним, 35-летний Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года в результате острой сердечной недостаточности. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве. Его вдова - Юлия Киселева не общается с родителями музыканта Ириной Толмацкой и ее бывшим мужем Александром Толмацким, который в 2005 году женился на другой женщине. Последние 15 лет своей жизни рэп-исполнитель не разговаривал с отцом. В мае стало известно, что Толмацкая поменяла дверные замки в квартире, из которой выехали Киселева с сыном.