"Прискорбно и противно": вдова Децла назвала истинную причину конфликта с родителями рэпера

Вдова Кирилла Толмацкого, известного как Децл, дала первое интервью после смерти рэпера. Юлия Киселева объяснила, почему сын Тони перестал общаться с бабушкой и дедушкой. Женщина также развеяла все слухи и домыслы о том, что она и ее ребенок скрываются неизвестно где.

После смерти Кирилла Толмацкого в его семье разгорелся нешуточный скандал. Родители ныне покойного артиста не могут найти общий язык с его возлюбленной Юлией Киселевой. Ирина и Александр Толмацкие заявили, что девушка не дает им видеться с 14-летним внуком Тони. А теперь и вовсе потребовали от нее сделать тест ДНК на установление отцовства, так как сомневаются, что Тони - сын Децла. Ведь в свидетельстве о рождении Кирилл не значится отцом своего сына.

Сама Юля заверила, что не препятствует общению Тони с родственниками. Это решение принял сам сын Децла. "Внук очень просил бабушку не ходить на телевидение, она же не послушала и сказала: «Спокойно, я выпью успокоительное и схожу». В общем, в тот день, честно говоря, они и расстались", - рассказала она Андрею Малахову.

По ее словам, Ирина Толмацкая не сразу заметила, что ее общение с Тони сошло на нет. Вдова заявила что иной раз в порыве гнева Тони хочет позвонить бабушке с дедушкой и все высказать. Но она просит мальчика этого не делать.

somamamori Юлия Киселева вместе с сыном Тони уехала из Москвы

"Тони поступил по-мужски. Десять минут аргументировал все, а потом сказал: «Ладно, поступай как хочешь». Собрал вещи и уехал от бабушки. Меня спросил: «Можно. пока я к ней больше не поеду?»", - пояснила Юлия.

Она также рассказала о том, почему не стала расписываться с Кириллом. "У фамилии Толмацкий плохая репутация. Дедушка моего сына, отец моего супруга, продюсер, хорошо заточен на скандал. Родственникам нужен скандал, чтобы продавать имя. Я уже десять месяцев за ними наблюдаю", - заверила вдова Децла.

Девушка также утверждает, что ее с ребенком выселили из квартиры, она не смогла даже забрать вещи. "Бабушка пользуется тем, что документы оформлены на нее. Она меняла замки в надежде, что мы придем, будем вступать в какой-то диалог. Но этого не произошло. Она решила стать продюсером моего покойного мужа. Прискорбно и противно", - заявила Юлия.

Напомним, 35-летний Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года в результате острой сердечной недостаточности. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве. Вдова Юлия Киселева не общается с родителями музыканта Ириной Толмацкой и ее бывшим мужем Александром Толмацким. Последние 15 лет своей жизни рэп-исполнитель не разговаривал с отцом. В мае стало известно, что Толмацкая поменяла дверные замки в квартире, в которой жили Киселева с сыном.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/689736" frameborder="0"></iframe> Умер репер Децл.Загадочная и нелепая смерть артиста в полном расцвете сил. Все еще не верится, что «Вечеринки у Децла» больше не будет...

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