Научилась у Джигана: дочь Ларисы Гузеевой сбрила брови

Лариса Гузеева с дочкой Ольгой. Фото: Евгения ГУСЕВА

Дочь Ларисы Гузеевой записала пугающее видео. С Ольгой Бухаровой случилась истерика, причина которой не известна. В кадре девушка то плачет, то смеется. Кроме всего прочего она сбрила брови, чем перепугала пользователей соцсетей.

Публика в шоке после странного поведения дочери Ларисы Гузеевой. Фанаты гадают, что могло подтолкнуть Ольгу Бухарову сбрить брови. 20-летняя наследница ведущей шоу "Давай поженимся" не признается, что стало причиной столь неординарного эксперимента над внешностью.

Со стороны выглядит будто она решила последовать примеру рэпера Джигана. В марте 2020 года многодетный отец так радовался рождению долгожданного сына Давида, что буквально слетел с катушек и угодил в рехаб. В лечебнице он сбрил себе брови и пел песню про хавчик.

Ольга живет отдельно от родителей и преподает английский язык, который знает практически в совершенстве. В конце зимы у нее случился нервный срыв. Бухарова устроила погром в своей комнате из-за личных переживаний. Ведущая тогда подробно рассказывала о том, что испытывает ее дочь. А потом и девушка поделилась бедой.

Как оказалось, красавица переживала непростые времена из-за проблем со здоровьем. У девушки обнаружили две опухоли. Ей пришлось пройти гормональную терапию. Из-за препаратов девушка поправилась на десять килограммов. "Полтора месяца тяжелой депрессии, резкий набор веса, кровь носом, тошнота, рвота, сбившийся сон, боли, от которых теряешь сознание", - рассказывала она в блоге.

Звездная мама помогает ребенку справиться с трудностями. Ольга не раз отмечала, что очень близка с родительницей. "Иногда мне кажется, что мы не мать и дочь, а сестры... Если бы мы с мамой не ругались, мы бы не были так близки. Не кричат и не ругаются только те люди, которым плевать друг на друга... Мама настолько заботливая, насколько человек вообще быть не может. А она может. Я люблю ее", - признавалась девушка. Отметим, дочь Ларисы Гузеевой - поздний и очень желанный ребенок звезды. Артистка родила девочку в 41 год от ресторатора Игоря Бухарова. Телеведущая очень старается, чтобы ее наследница была счастлива и здорова.