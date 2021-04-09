Глупость на десятки миллионов или "особое послание для России": Зачем США отправлять корабли в Черное море

К появлению кораблей США Черное море давно привыкло. Эсминцы и фрегаты под звездно-полосатым флагом там снуют почти безвылазно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На днях Турция уведомила Россию о предстоящем проходе военных кораблей США в Черное море. Многие наши политики, эксперты и обыватели тут же связали этот американский поход с демонстративной поддержкой Украины. И не ошиблись. Тем более, что ВМС США официально признало это. Правда, и тут не обошлось без ритуального антироссийского выпада, - на сей раз новый вояж американских кораблей «будет означать особое послание для РФ».

Так и заявил один из представителей ВМС США. И добавил, что на такие меры американское руководство готовится пойти в связи с наращиванием войск России вблизи границ Украины. Лицемерная глупость (если не сказать круче) такого заявления более чем очевидна. Не Россия, а Украина еще с конца января начала подтягивать к Донбассу эшелоны с вояками и боевой техникой. И уже сколотила там более чем 100-тысячную группировку, от которой можно ждать что угодно. И что-то никаких воплей по этому поводу из Вашингтона мы не услышали.

Дабы парировать эту потенциальную угрозу, Россия тоже решила сделать «особое послание» для Киева – привела в повышенную боеготовность свою региональную группировку и усилила ее. Все. Но понятное дело, США давно ведут себя, как футбольный судья-мошенник, который постоянно указывает на пенальти в ворота Москвы. Ничего нового. Пустой треп и в словах об «особом послании» для России. К появлению кораблей США Черное море давно привыкло, как к рыбе-барабульке.

Эсминцы и фрегаты под звездно-полосатым флагом там снуют почти безвылазно, челночным способом. Когда они собираются из Средиземного моря забраться в Черное, то, как и положено по правилам международной Конвенции Монтре (1936), спрашивают разрешения у Турции на проход через Босфор. Причем «пастись» в Черном море они имеют право только 21 день, а общий тоннаж кораблей не должен превышать 30 000 тонн. Анкара внимательно следит за этим.

Следовательно, если отбросить пропагандистскую декларацию американцев о цели нового захода их кораблей в Черное море, то в сухом остатке мы увидим лишь попытку ставшего давно привычным «давления» на наши южные морские рубежи. Ну и моральная «поддержка штанов» Киева. И тут ничего нового. Причем, такое «давление» даже приносит пользу нашему Черноморскому флоту, - его кораблям при отработке упражнений не надо играть дорогостоящую роль условного противника, - реальный противник (с шумами его винтов, с сигналами связи, скоростью хода и тд) маневрирует рядом. А это позволяет черноморцам быть в хорошей боевой форме и держать порох сухим. Будут корабли США вести себя законопослушно, ничего плохого с ними не случится…

Но вот что еще любопытно. В минувшую пятницу МИД Турции сообщил ТАСС, что два военных корабля США пройдут 14 и 15 апреля через пролив Босфор в Черное море и будут находиться там до 4 и 5 мая. Днем ранее телекомпания CNN со ссылкой на источник в американском минобороны сообщила, что США действительно рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели для демонстрации Украине своей поддержки. А вот корреспонденту ТАСС то же военное ведомство США эту информацию не подтвердило. Трудно пока понять, - Пентагон «играет в дурака», блефует или у него изменились планы. А может быть, там кому-то доходит, что в корабельных вылазках в Черное море мало толку. А заходить в него только ради символической поддержки Украины, тратя впустую десяти миллионов долларов, вряд ли разумно. Глупость ведь тоже вещь дорогостоящая.

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