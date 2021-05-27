Собирались лететь над Украиной: Почему Россия на самом деле отказывает самолетам, летящим в обход Белоруссии

Происходит не очень понятное. Россия один за другим начала отказывать в приеме воздушных рейсов, изменивших свой маршрут, чтоб облететь Белоруссию.
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Происходит не очень понятное. Россия один за другим начала отказывать в приеме воздушных рейсов, изменивших свой маршрут, чтоб облететь Белоруссию.
Авиакомпании стран Евросоюза еще 25 мая заявили, что будут летать в обход Белоруссии из-за посадки в Минске самолета с оппозиционером и его ареста.
Но, казалось бы, при чем тут Россия?
Однако, 26 мая был отменен рейс компании AirFrance из Парижа в Москву. Самолет, который ожидали в Шереметьево на следующий день, тоже не прилетел. Кроме этого, 27 мая стало известно, что отменен и рейс перевозчика Austrian.
Что случилось?
Россия решила проявить солидарность с Лукашенко?
Или это технические неувязки.
Представитель AirFrance (контактный телефон указан на сайте компании) ответил «КП»:
- Рейс был отменен не по вине авиакомпании. Это политические решения. Не дают вылететь из Франции в Россию.
Хотя днем ранее, 26 мая, в авиакомпании ссылались на техническую накладку.
В Аэрофлоте уже заявили, что борт из Парижа в Москву сможет взять часть пассажиров отмененного рейса AirFrance.
А представитель австрийской Austrian напрямую заявила, что рейс отменен из-за намерений компании облетать Белоруссию.
- У нас нет разрешения России на вход в воздушное пространство. Потому что самолет облетает Белоруссию, - пояснил «КП» сотрудник Austrian.
Формально для отмены обоих рейсов действительно есть техническая причина. Облетая Белоруссию, перевозчики изменили точку входа в пространство России. Значит, бумаги на маршрут надо обновлять. Для регулярных рейсов выдается Авиационное разрешение на выполнение программы полетов — его надо переписать для учета нового маршрута. И пока это не будет сделано, Россия имеет право не принимать иностранные борты.
Но эта версия объясняет решение отказать AirFrance. Самолет же Austrian 24 мая уже летал из Вены в Москву над севером Украины, минуя Белоруссию. И тогда никаких причин для отказа не нашлось.
Политолог Марат Баширов предположил, что Москва теперь боится захвата россиян украинцами.
- Очевидно, лететь австрийцы собирались через Украину, которая готова сажать иностранные самолеты вообще без сообщений о ложном минировании. А в Австрию летают многие российские госслужащие и топ-менеджеры госкомпаний. Вот чем, думаю, и вызвано решение Москвы. Риски захвата наших граждан резко возросли, - заявил «КП» Баширов. - И этот «ящик Пандоры» открыл не Лукашенко. Киев еще год назад собирался проделать такой трюк с 33 российскими «вагнеровцами», которых заманили в Минск.
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