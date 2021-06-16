Источник в американской делегации: Путин и Байден договорятся о признании российских вакцин, обмене заключенными и нормализации визового режима

Американцы уверены, что саммит будет очень продуктивным, и ждут от него если не оттепели, то первых шагов к нормализации Фото: REUTERS

Источник в американской делегации в Женеве рассказал корреспонденту «Комсомольской правды», чего ожидают гости из Вашингтона от разговора Путина и Байдена. Американцы уверены, что саммит будет очень продуктивным, и ждут от него если не оттепели, то первых шагов к нормализации отношений между двумя странами.

Ожидается, что Путин и Байден договорятся о следующем.

- Восстановление в полном объеме дипломатических отношений. В первую очередь речь идет о возвращениях в страны пребывания послов, которые сейчас приглашены в свои страны для консультаций. Анатолий Антонов уже около двух месяцев находится в Москве, его коллега Джон Салливан чуть меньше – в Вашингтоне. Оба они сейчас в Женеве в составе делегаций своих стран.

- Упорядочивание визового режима. С 12 мая посольство США в Москве объявило, что перестает выдавать недипломатические визы. Значит, российские туристы потеряли возможность оформить документы для поездки за океан на родине. США практически не выдают визы российским дипломатам. Если эта практика будет продолжена, российские консульства в США не смогут принимать граждан.

- Обмен заключенными. Среди российских граждан, отбывающих наказание в американских тюрьмах, называют в первую очередь Виктора Бута и Константина Ярошенко.

- Признание российских вакцин от коронавируса. Тут вопрос более тонкий, президент США не может волевым решением обеспечить регистрацию «Спутника V» и других вакцин даже в своей стране – нужны соответствующие медицинские процедуры. Но, как утверждает источник «КП», он вполне мог бы использовать свое влияние, чтобы дать нужный импульс процедуре признания российских препаратов в том числе в Европе.

Впрочем, не все американцы в Женеве находятся в приподнятом настроении. Источники «КП» утверждают, что саммит может стоить поста главе Госдепа США Энтони Блинкену. Якобы между ним и Джо Байденом накопилось слишком много противоречий, причем именно в аспекте сегодняшнего саммита. Считается, что Блинкен выступает за более жесткий подход к России, а вот его шеф готов идти навстречу Москве.

Эти противоречия очень ярко проявились в истории с «Северным потоком – 2». Президент США заявил, что не будет вводить новые санкции и каким-либо другим образом мешать достройки российского газопровода. А глава его внешнеполитического ведомства чуть ли не в тот же день оговорился, что, мол борьба против «русского газа» в Европе не окончена. Зачем же Байдену подчиненный, который публично ему перечит?

И в ходе подготовки к саммиту в Женеве Блинкен якобы не раз высказывал мысли, которые не совпадают с видением Байдена. Так что из первой заграничной поездки 46-й президент США может вернуться без главы Госдепа.

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