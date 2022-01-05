В Бундестаге прокомментировали казахстанские беспорядки

В Бундестаге с большой озабоченностью наблюдают за развитием ситуации в Казахстане. Фото: REUTERS

«Казахстанский майдан» с массовыми протестами и захватами административных зданий не остался без внимания в Берлине. Уроженец города Усть-Каменогорска (русскоязычный восток республики) и депутат Бундестага Евгений Шмидт в беседе с kp.ru выразил тревогу из-за этих событий в многонациональной стране:

— В Бундестаге с большой озабоченностью наблюдают за развитием ситуации в Казахстане. Пока не известно, стоят ли за беспорядками внешние силы, — заявил господин Шмидт в интервью для сайта kp.ru. — Также следует подчеркнуть, что в Казахстане проживают сотни тысяч этнических немцев (и других нацменьшинств), положение которых не может не вызывать беспокойства, если властям не удастся стабилизировать ситуацию.

По словам нашего собеседника, проблема высоких цен на газ (ставших спусковым крючком для протеста) знакома и немецким потребителям. В ФРГ эти цены за последний год практически удвоились, а, как подчёркивает Евгений Шмидт, «правительство не делает ничего», чтобы защитить потребителей от скачка стоимости энергоресурсов.

— Фракция партии АдГ в Бундестаге призывает воздержаться всех внешнеполитических игроков от вмешательства во внутренние дела Казахстана и дестабилизации ситуации в стране, — отмечает собеседник.

Напомним, в начале 2022 года в Казахстане из-за повышения цены на газ вспыхнули массовые беспорядки. Каких-либо публичных лидеров среди протестующих нет, отмечаются случаи захвата административных зданий при бездействии республиканской полиции.

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