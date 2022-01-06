2 миллиона рублей за каникулы: Собчак тратит деньги в Куршевеле, Гагарина и Бородина загорают на Мальдивах

Ксения Бородина отдала только за виллу на Мальдивах больше двух миллионов рублей. Фото: Instagram

Большинство знаменитостей на каникулах отдыхают на курортах. Звезды первой величины летают бизнес-классом, отели выбирают самые дорогие – могут себе позволить. Мы посчитали: сколько стоит отдых, похожий на звездный.

Мальдивы

Ведущая «Дома-2» и звезда «Ледникового периода» Ксения Бородина улетела на Мальдивы с дочками и с компанией подруг с детьми. Бородина арендовала роскошную виллу, которая стоит над лагуной – на террасе бассейн, рядом тропинка к пляжу. В распоряжении отдыхающих – спа-центр, водные развлечения, прогулки на яхте.

Бородина на фоне своей мальдивской виллы. Фото: Instagram

На Мальдивах погода отличная: температура воды и воздуха +29 градусов. Цены на новогодние праздники выросли, как и на других популярных направлениях. Даже Бородина призналась: очень дорого, в три раза цены выросли. Ксения говорит: «Сюда надо лететь, когда ты сильно устал и тебе хочется просто лежать и наслаждаться видами. Тут полный релакс». Фишки этого отдыха – возможность перенестись в лето, получить полную изоляцию на вилле и пляже, услуги по схеме «все включено».

Здесь же отдыхают с семьями: певица Полина Гагарина, актриса Светлана Иванова, рэпер Джиган, актер Иван Янковский.

Иван Янковский с женой Дианой Пожарской загорает на Мальдивах. Фото: Instagram

Цена: Неделя проживания на шикарной вилле – 2 – 2,5 млн. руб. Перелет туда-обратно бизнес-классом на одного человека – 900 тыс. руб.

ОАЭ

В Дубае для русских богатых туристов развлечений море – на разных площадках проходят концерты, фестивали. Валерия, Игорь Бутман, солисты группы «Иванушки Интернешнл», Моргенштерн и другие звезды – выступают и отдыхают здесь же.

Блогер Ида Галич прилетела с подругами развлекаться – уже побывала на концерте Моргенштерна и Тилля Линдеманна. А вот жена футболиста Юрия Жиркова жалуется на погоду: «Я так мечтала полежать на лежаке, покупаться и позагорать. Но вот уже как шестой день в Дубае - то дождь, то ветер. Неужели мы так и улетим без пляжного наслаждения? Хорошо, что я взяла теплые вещи на всякий случай. Одно радует, что мы не сидим в номере, а каждый день куда-то ездим. Сегодня вечером нас ждёт красивое шоу». Ляйсан Утяшева и Павел Воля с сыном и дочерью и в парке аттракционов, и на экскурсиях побывали. Хотя Ляйсан погодой тоже не особо довольна. Температура воздуха +20, воды +24.

Инна Жиркова в парке развлечений в Дубае. Фото: Instagram

Здесь же отдыхают с семьями артистка Марина Кравец, артист Александр Ревва, актриса Кристина Асмус.

Цена: Неделя проживания в отеле 5 звезд – 1,5 млн. - 2 млн. руб. Перелет на одного человека «туда-обратно» бизнес-классом – от 120 тыс. руб.

Египет

В Хургаде прошел град со снегом – это необычное для местных явление парализовала на пару дней жизнь курорта. Самолет с телеведущей Даной Борисовой из-за этого кружил три часа над аэропортом, и в итоге приземлился в другом месте. Теперь все наладилось и Дана наслаждается отдыхом в компании мамы и дочери. Борисова всем довольна: «Приятно удивлена погодой: солнечно, температура 21-23 градуса, не особо ветрено. Полина неожиданно очаровала всех местных жителей, ходят по пятам и просят e-mail, а вот телефон просить стесняются – это тоже приятно удивляет».

Дана Борисова на пляже в Хургаде. Фото: Instagram

Борисова большую часть времени проводит на пляже – загорает, общается с родными.

Цена: Неделя проживания в отеле 5 звезд по системе «все включено» – от 80 тыс. руб. Перелет на одного человека «туда-обратно» эконом-классом – от 20 тыс. руб.

Турция

Сергей Лазарев вывез в турецкий Белек: маму, племянницу, сына и дочь. Отдыхает семья в одном из самых дорогих отелей на побережье. Но так как Лазарев в этом отеле дал концерт для отдыхающих, то можно предположить, что отдыхает он здесь на вилле бесплатно. Здесь же выступает и отдыхает Ани Лорак. Погода типичная для этого времени года: температура воздуха +16, температура воды +20.

Сергей Лазарев загорает в Турции. Купаться не холодно только в бассейне. Фото: Instagram

Цена: Неделя в отеле 5 звезд на вилле по системе «все включено» — 800 тыс. руб. Перелет на одного человека «туда-обратно» бизнес-классом — от 130 тыс. руб.

Швейцария

Телеведущая Екатерина Андреева проводит активно время в Швейцарии – побывала на горнолыжном курорте, поездила по разным городам на поезде. Отдыхает Андреева в шикарном пятизвездочном отеле Resort Bad Ragaz в восточной Швейцарии. Отель стоит в предгорьях Альп, это в часе езды от Цюриха. В курортном отеле есть свой термальный источник, спа-центр, бассейны и сауны с термальной водой из ущелья Тамина. Здесь же ресторан со звездами Мишлен.

Екатерина Андреева отдыхает в отеле в Альпах со своим термальным источником. Фото: Instagram

Цена: Неделя проживания в этом отеле 5 звезд – от 300 тыс. руб. Перелет на одного человека «туда-обратно» бизнес-классом – от 50 тыс. руб.

Куршевель

Вечером 6 января богатые туристы соберутся на рождественском вечере-концерте. Куршевель - горнолыжный курорт во французских Альпах. Здесь сейчас выпало много снега, температура воздуха минус 8 градусов. Григорий Лепс отдыхает с друзьями бизнесменами перед концертом, Ксения Собчак покоряет с сыном горнолыжные трассы. В ночь на Рождество все соберутся на праздничный ужин: ведет Николай Фоменко, поет Григорий Викторович. Попасть на ужин и концерт можно, оплатив вход - 2 тысячи евро (168 тысяч рублей). Мероприятие пройдет в старинном шале. Здесь все для требовательных туристов – дорогие отели, бутики и рестораны.

Ксения Собчак радуется отличным трассам в Куршевеле. Фото: Instagram

Цена: Сутки проживания в отеле – от 60 тыс. руб. Перелет на одного человека «туда-обратно» бизнес-классом – от 250 тыс. руб. Чаще всего сюда летают на частных самолетах.