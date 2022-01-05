«На работу велели не выходить»: Жители Алма-Аты закрылись дома

В Алма-Ате ввели комендантский час. Фото: REUTERS

В Казахстане ввели режим чрезвычайного положения. Во всех городах страны закрыты учреждения, не работает аэропорт в Алма-Ате. По стране катятся волны протеста, народ недоволен повышением цен на газ. Так митингующие взяли штурмом здание правительства и подожгли его. Оно наполовину выгорело.

В Алма-Ате поджигали правительственные здания. Фото: AFP

В Алма-Ате также захватили здание местного управления комитета нацбезопасности. А протестующие в Талдыкоргане снесли памятник Назарбаеву.

- Глушат и мобильную связь, пропадает интернет, - каким-то чудом удалось дозвониться до Айнура Утибаева. Он живет в Нурсултане. Жену и детей он больше не выпускает из дома на улицу. – Когда все это началось, мы сходили к ближайшему банкомату, снять денег. Но такие очереди были. Хорошо, мы успели, отстояли. А сейчас уже невозможно это сделать, ввели комендантский час. Мы новости про нас узнавали из российских каналов, что творится в стране - сами не до конца понимаем. Позвонил на работу, там велели не выходить на службу, сидеть дома.

По крупным городам Казахстана прокатилась волна беспорядков. Фото: REUTERS

Поэтому мы и не выходим. Успели запастись продуктами.

Вахтовик Сабргали Байжанов живет под Уральском. Ему 15 января нужно ехать на работу – в Отырау.

- А там как раз погромы и митинги были. Страшно, но надеюсь, что работу не отменят иначе мы семьей совсем не проживем, - говорит Сабргали. - В районах средняя заплата 60-70 000 тенге, в переводе на рубли, это чуть больше 10 000, вот и вынуждены ездить на заработки. Цены растут, семьи кормить надо. Мы выживаем в селах, как можем - огороды, скотину разводим, - говорит мужчина. Но знаете, все же это хорошо. Мы люди простые, у нас на счетах нет миллионов, нам терять нечего, мы можем только надеяться, что перемены к лучшему произойдут. 30 лет катимся вниз, развития нет у страны. Знаете, частники будут работать, не хотят терять заработок, а вот госслужбы закрывают. Моя родственница работает в соцслужбе, это здание рядом с акиматом Астаны, так там военные патрули стоят

На улицах города стоит военная техника Фото: REUTERS

А вот в Костанае, судя по рассказам местных, все еще поспокойнее.

- На Костанай сегодня ездил, там стояло две машины. Машины некоторые останавливали, досматривали. Но посты стоят вокруг акимата. Все, больше ничего такого особенного нет, - рассказал в эфире радио «КП» слушатель по имени Юрий. - То, что Россия передает, то только и знаю. Остального ничего нету. Во дворе никто не ходит, ни патрульных, ничего. Все тихо, как всегда.

Протесты по Казахстану прокатились после того, как подняли цены на газ Фото: REUTERS

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем закончился день большого бунта в самом большом городе Казахстана

Анархия в Алма-Ате такая, что все ждут — дойдет ли этой ночью до грабежей и мародерства (подробности)

Протестующие в Казахстане назвали свои требования: победить бедность и отдать власть молодым

Протестующие в Казахстане назвали три причины своих недовольств (подробности)

Чего ждать России и русским от бунта в Казахстане

Почему Москву должна беспокоить казахская смута и как нам реагировать на беспорядки у южного соседа? (подробности)

МНЕНИЯ

Бунты в Казахстане — репетиция перед Россией

Обозреватель kp.ru Сергей Мардан рассуждает, какие уроки надо вынести Кремлю из того, что происходит у партнера по ЕАЭС (подробности)

ТРАНСЛЯЦИЯ: Протесты в Казахстане 5 января 2022