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5 января 2022 18:19

«На работу велели не выходить»: Жители Алма-Аты закрылись дома

Что происходит в домах обычных людей, которые не выходят на митинги в Казахстане
Авторы (2):
Варвара ДЫМ
Айна УТИБАЕВА
Айна УТИБАЕВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
В Алма-Ате ввели комендантский час.

В Алма-Ате ввели комендантский час.

Фото: REUTERS

В Казахстане ввели режим чрезвычайного положения. Во всех городах страны закрыты учреждения, не работает аэропорт в Алма-Ате. По стране катятся волны протеста, народ недоволен повышением цен на газ. Так митингующие взяли штурмом здание правительства и подожгли его. Оно наполовину выгорело.

В Алма-Ате поджигали правительственные здания. Фото: AFP

В Алма-Ате поджигали правительственные здания. Фото: AFP

В Алма-Ате также захватили здание местного управления комитета нацбезопасности. А протестующие в Талдыкоргане снесли памятник Назарбаеву.

- Глушат и мобильную связь, пропадает интернет, - каким-то чудом удалось дозвониться до Айнура Утибаева. Он живет в Нурсултане. Жену и детей он больше не выпускает из дома на улицу. – Когда все это началось, мы сходили к ближайшему банкомату, снять денег. Но такие очереди были. Хорошо, мы успели, отстояли. А сейчас уже невозможно это сделать, ввели комендантский час. Мы новости про нас узнавали из российских каналов, что творится в стране - сами не до конца понимаем. Позвонил на работу, там велели не выходить на службу, сидеть дома.

По крупным городам Казахстана прокатилась волна беспорядков.

По крупным городам Казахстана прокатилась волна беспорядков.

Фото: REUTERS

Поэтому мы и не выходим. Успели запастись продуктами.

Вахтовик Сабргали Байжанов живет под Уральском. Ему 15 января нужно ехать на работу – в Отырау.

- А там как раз погромы и митинги были. Страшно, но надеюсь, что работу не отменят иначе мы семьей совсем не проживем, - говорит Сабргали. - В районах средняя заплата 60-70 000 тенге, в переводе на рубли, это чуть больше 10 000, вот и вынуждены ездить на заработки. Цены растут, семьи кормить надо. Мы выживаем в селах, как можем - огороды, скотину разводим, - говорит мужчина. Но знаете, все же это хорошо. Мы люди простые, у нас на счетах нет миллионов, нам терять нечего, мы можем только надеяться, что перемены к лучшему произойдут. 30 лет катимся вниз, развития нет у страны. Знаете, частники будут работать, не хотят терять заработок, а вот госслужбы закрывают. Моя родственница работает в соцслужбе, это здание рядом с акиматом Астаны, так там военные патрули стоят

На улицах города стоит военная техника

На улицах города стоит военная техника

Фото: REUTERS

А вот в Костанае, судя по рассказам местных, все еще поспокойнее.

- На Костанай сегодня ездил, там стояло две машины. Машины некоторые останавливали, досматривали. Но посты стоят вокруг акимата. Все, больше ничего такого особенного нет, - рассказал в эфире радио «КП» слушатель по имени Юрий. - То, что Россия передает, то только и знаю. Остального ничего нету. Во дворе никто не ходит, ни патрульных, ничего. Все тихо, как всегда.

Протесты по Казахстану прокатились после того, как подняли цены на газ

Протесты по Казахстану прокатились после того, как подняли цены на газ

Фото: REUTERS

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