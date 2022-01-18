В Израиле антипрививочники выстроились в очереди в пункты вакцинации, чтобы избежать локдаунов

В Израиле прилагаются громадные усилия для того, чтобы все поняли: привитым жить хорошо, а непривитым – сложно Фото: REUTERS

Скоро исполнится два года, как израильтяне борются с «короной» и учатся жить с этой заразой. Сначала все было сложно: жесточайшие локдауны, тяжелейшие ограничения на каждом шагу, но затем прививки сделали свое дело – как ни крути, а подавляющая часть населения в Израиле вакцинировано. И теперь даже, несмотря на омикрон, запреты стали ослабевать, а границы страны открываются для туристов, в том числе российских. 9 января было официально объявлено о разрешении въезда в страну граждан, привитых вакциной «Спутник V».

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

В Израиле прилагаются громадные усилия для того, чтобы все поняли: привитым жить хорошо, а непривитым – сложно. Например, вакцинированные не должны отбывать карантин после возвращения из поездок, после контакта с зараженными. Да вообще они могут вести абсолютно свободный образ жизни. Чего не скажешь об антипрививочниках, которые, конечно, считают, что их притесняют несправедливо.

Буквально на днях одна такая свободолюбивая женщина, болеющая коронавирусом бессимптомно, улизнула из карантина и отправилась проведать папу в больницу. И действительно, где еще можно с наибольшей «эффективностью» разнести заразу? К счастью, бдительные полицейские изловили ее у входа в больницу, и теперь на нее завели уголовное дело, ведь она подвергла опасности сотни евреев одновременно!

Еще веселее в школах. В воскресенье (у нас это рабочий день) в классе моего сына заболел мальчик. Директор школы срочно распорядилась о переводе всех непривитых детей на недельный карантин с двумя контрольными анализами. Что началось в родительском чатике! Проклятья в адрес администрации школы, мэра города, правительства и его председателя, угрозы обратиться в суд – читать это было невозможно, особенно нам, родителям привитых детей (в Израиле прививки делают детям от пяти лет). Но закон есть закон: мамы пошумели и разошлись, а дети скучают дома.

КАК ВЫХОДЦЫ ИЗ РОССИИ ПОВЛИЯЛИ НА ПРАВИТЕЛЬСТВО

Почему же в Израиле власти так долго не признавали вакцину «Спутник V», а теперь все же сдались и признали? Дело в том, что в Израиле живут сотни тысяч выходцев из России, и все они жаждут увидеть своих дорогих родственников. Два года правительство отказывало им во въезде, и вот пало! Ведь это не просто сотни тысяч соотечественников. Это еще и сотни тысяч избирателей. И новое правительство решило не играть с огнем и выдало разрешение на въезд привитым «Спутником». Но тут уже возмутились специалисты: мол, передовая российская вакцина до сих пор не признана Всемирной организацией здравоохранения. В итоге, было найдено соломоново решение: Израиль Спутник» признает, но не так, как другие вакцины. Каждый привитый «Спутником», должен дополнительно сдать еще один анализ на антитела. Если они найдутся – он будет считаться привитым, а если нет – отсидит карантин и вернется домой.

Кстати, для информации: для тех иностранцев, которые въезжают в страну по поддельным сертификатам о вакцинации, предусмотрели специальное наказание - 5-летний запрет на въезд в Израиль.

НЕПРИВИТЫМ ГАРАНТИРУЕМ ТОЛЬКО ПОХОРОНЫ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

В начале 2022 года наше правительство объявило: «Дорогие друзья, мы сделали для вас все, что могли. Прививок полно, их может сделать каждый израильтянин от 5 лет и старше. Мы закупили новейшие лекарства от коронавируса, завезли в аптеки тонны домашних тестов. С этого момента все свободны – карантинов больше не будет. И пусть каждый выберет для себя путь: привитым боятся нечего, а у непривитых будут сложности: они часто болеют тяжело, а в больницах с местами плохо, да и врачи заняты, то есть мы ничего не гарантируем, кроме похорон в установленные сроки, тут не сомневайтесь».

Не могу сказать, что это заявление встретили равнодушно. Сложно скрывать, что крики: «Убийцы!» постоянно раздаются в адрес правительства и со страниц газет, а уж из интернет-форумов подавно. Но делать нечего, народ в Израиле законопослушный и очереди на прививочных пунктах начинают образовываться. В конце концов, даже отъявленные антипрививочники рассудили, что лучше излучать Wi-Fi, чем сидеть дома и быть постоянно наказанными.

А туристам, привитым «Спутником» и любыми другими вакцинами, у нас сейчас раздолье: прекрасная погода, все отели и рестораны к их услугам, транспорт работает исправно, и огромное количество гидов из-за недостатка клиентов готовы сделать скидки на свои услуги. Когда вы такое еще увидите на Святой Земле? Да никогда больше.

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