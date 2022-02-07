Наташа Королева рассказала про Игоря Николаева то, что скрывала много лет

Наташа Королева призналась, что отдала свою квартиру Игорю Николаеву Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наташа Королева вышла замуж за Игоря Николаева совсем юной. Супруги прожили более 10 лет, однако потом расстались. Злые языки говорят, что вокалистка якобы изменила певцу со стриптизером Тарзаном. Мол, музыкант застал мускулистого красавца Сергея Глушко чуть ли не в супружеской спальне. Скандал был грандиозный. Впрочем, с тех пор много воды утекло. Бывшие влюбленные сумели сохранить хорошие отношения, а на днях исполнительница хита "Желтые тюльпаны" впервые рассказала об Игоре Юрьевиче то, что скрывала долгие годы.

Наташа Королева много лет назад развелась с Игорем Николаевым. В то время ее мама, Людмила Порывай, боготворила зятя и считала его настоящим гением. Нового же возлюбленного дочери Сергея Глушко она долгое время не принимала. "Была теща великого композитора, а стала - известного стриптизера. Для нее это был удар", - делилась певица.

С годами мама Люда, как зовут ее близкие, не только приняла Тарзана как родного, но и стала его поддержкой. "У мамы с зятьями всегда хорошо, ей удалось как-то так сделать, что ей с ними отлично и комфортно", - отмечала Наташа.

На днях Королева не без гордости рассказала об успехах благоверного на новом поприще. Тарзан стал художником и открыл свою выставку. Сергей даже нарисовал портрет тещи, от которого та пришла в неописуемый восторг.

На мероприятии Наташа погрузилась в воспоминания о пережитом. Как оказалось, в 2001 году она лишилась не только мужа-композитора, но и недвижимости. "Мое первое и последнее собственное жилье было приобретено в первом браке и после развода благополучно оставлено мужу", - цитируют артистку Дни.Ру.

Для всех это признание стало сенсацией. Ведь многие были уверены, что Игорь Юрьевич оставил после развода молодой жене роскошный особняк в Крекшино, в котором она сейчас живет со вторым супругом, сыном Архипом и невесткой-стриптизершей Мелиссой Валынкиной.