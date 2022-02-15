Изгнанная невестка-стриптизерша нанесла удар по Наташе Королевой

Мелисса Волынкина соблазнила наследника звезд и поселилась с ним на чердаке элитного особняка в Подмосковье.

Наташа Королева души не чает в своем единственном сына Архипе Глушко, которого родила от стриптизера Тарзана. А чуть больше года назад в семье появилась еще одна укротительница шеста. Мелисса Волынкина соблазнила наследника звезд и поселилась с ним на чердаке элитного особняка в Подмосковье. Правда, певица и Сергей Глушко девушку не жаловали - они не спешили женить молодых. Чем именно не угодила рыжеволосая девушка Наташе и Сергею Глушко, не известно. Но не так давно стало известно о том, что Архип с невестой покинул родовое гнездо. Но изгнанная невестка, похоже, не из тех, кто прощает обиды. Она нанесла удар по свекрови.

Поклонники с замиранием сердца больше года следят за романом 20-летнего сына Наташи Королевой и Сергея Глушко. Так случилось, что знаменитый стриптизер и певица неоднократно называл Мелиссу Волынкину лишь очередным увлечением своего единственного сына Архипа Глушко. Обоюдная неприязнь невестки к родителям ее возлюбленного не раз получала подтверждение.

Рыжеволосая Мелисса с женихом Архипом.

На этот раз скромная чердачная стриптизерша решила уесть Королеву, в открытую говорящую о ней с пренебрежением. Для этого она выложила в блоге откровенное фото с Архипом. Парочка предстала на снимке полностью обнаженной. Волынкина кокетливо прикрыла свою внушительных размеров грудь длинными волнистыми волосами.

Поклонники уверены, что таким образом изгнанная из дома в Крекшино Мелисса продемонстрировала артистке свою власть над ее наследником. Многие полагают, что молодые сейчас наслаждаются гармоничными отношениями. Особенно после того, как съехали от родителей.

Отметим, Наташа Королева выступала против женитьбы сына, несмотря на то, что Архип помолвлен с 20-летней чаровницей. Певица уверена, что новые отношения наследника не продлятся долго. По словам 48-летней вокалистки, кого она только не успела повидать в своем доме. Про Мелиссу же Королева отзывается категорично. "Она не невестка, сын - холостой! Они обручены, но не женаты же",- говорила не так давно звезда.