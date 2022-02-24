Помните, никто не отменял мародёров и свихнувшихся нациков: О чем пишут в пабликах Одессы

В Одессе после начала спецоперации России в Донбассе обстановка примерно такая же, как и по всей Украине сейчас. Кто может уезжать — уезжает, кто не может, запасается продуктами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе все сидят по домам, запаслись водой и крупами. В Одессе после начала спецоперации России в Донбассе обстановка примерно такая же, как и по всей Украине сейчас. Кто может уезжать — уезжает, кто не может, запасается продуктами

- Я с утра прошлась по городу, народ сметает все в магазина. Крупы, соль, - рассказала мне одесская знакомая Светлана. - Я ничего не купила, потому что не могу в этих очередях стоять. Села в кафе на Кобелевской. Что-то где-то бабахнуло, народ даже головы от телефонов не поднял. Все в новостях.

- Что говорят про власть? Про Зеленского?

- Ну а что про него говорить. Доигрались. 8 лет тыкали, тыкали палкой, дразнили. И вот. Почему он не начал соблюдать эти минские соглашения? У них там разведка совсем что ли не работает? Не знал, что такой вот возможно. Правда мы совершенно не ожидали, что будет такая масштабная операция военная. Теперь почувствуем как люди на Донбассе живут все эти годы. У нас шок и трепет.

- Про русских что говорят?

- Попрятались русские все. У меня у знакомой дочки замужем за вашими. Там они с утра куда-то уже умчались из города. Спрятались. Потому что все знают откуда они, побьют.

- Военные есть на улицах города?

- Нет, я ни одного сегодня не видела.

Курс доллара на табло обменных пунктов уже меняли несколько раз. Естественно, в сторону повышения. Но очереди за валютой нет. Зато есть в банкоматах.

- Люди боятся, что все рухнет к чертовой матери. Снимают свои крохи, чтобы гречки купить про запас. А на доллары ни у кого нет уже денег.

Сообщение из паблика Одессы:

«Итак, что решил Нацбанк по работе банковской системы в военное время.

- Снятие налички ограничено 100 тысяч грн в день (не относится к зарплатам и соцвыплатам, и не касается предприятий, которые выполняют мобилизационные планы).

- Безналичные расчеты без ограничений

- Запрет на выдачу налички в иностранной валюте

- Платежи правительства без ограничений

- Банкоматы подкрепляются наличкой без ограничений

- Банки должны обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме (если позволяет ситуация)

- Бесперебойный доступ к сейфовым ящикам.

- Нацбанк подкрепляет банки наличкой без ограничений

- Работа валютного рынка Украины приостановлена (кроме операций продажи иностранной валюты)

- Официальный курс фиксируется на 24.02.2022

- Мораторий на трансграничные платежи

- Остановка операций по расчетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию

- Банки-эмитенты электронных денег должны приостановить выпуск электронных денег и пополнение электронных Кошельки

Дорогие одесситы, помните, никто не отменял мародёров. Никто не отменял свихнувшихся нациков. Сейчас главное - наша консолидация. Сидите дома! Проверьте запасы воды на несколько дней. Помните, вы должны сохранить свою жизнь».

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Очереди на АЗС и в магазинах, надеемся, все скоро закончится": Что происходит в Одессе после начала спецоперации России в Донбассе

Одессит рассказал kp.ru об обстановке в городе (подробности)

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин начал военную операцию в Донбассе. Полный текст обращения президента 24 февраля 2022 года

Опубликован полный текст обращения Владимира Путина о начале военной операции в Донбассе 24 февраля 2022 года (подробности)

Главные фейки о военной операции в поддержку Донбасса

С началом спецоперации вооруженных сил РФ в поддержку Донбасса в сети появилось огромное количество видеороликов и сообщений, которые откровенно провоцируют и сеют панику. Большая часть из них - фейки (подробности)