Американцы проспали Володина: самолет спикера попытались блокировать над Швецией, но тот ушел маршрутами полярных конвоев

Начальная часть маршрута прошла вблизи территории Штатов Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Когда 23 февраля я писал статью о первом дне рабочего визита Председателя Государственной Думы в Карибский регион, то дал ей озорное название: «Вячеслав Володин высадил десант в южном тылу США». С Кубы, где мы находились, до американских партнёров — пара минут полёта на чем-нибудь гиперзвуковом, да и юбилей Карибского кризиса, опять же.

А потом настало 24 февраля, спецоперация России на Украине.

ЕС и США наперебой принялись вводить санкции. А у нас по плану — перелёт в следующую страну, Никарагуа. Не скроем, были сомнения: как нас встретят в Центральной Америке, когда Америка Северная грозит Москве карами небесными?

Но и второй день визита Володина стал прорывом.

В 11:20 24 февраля по времени Никарагуа — приземление, тёплая встреча, общение с местными министрами и президентом Даниэлем Ортегой.

В 13:00 — выступление в Национальной Ассамблее (парламенте) Республики Никарагуа, где Вячеслав Викторович объяснил международной аудитории объективные причины, по которым Россия была вынуждена начать денацификацию Украины.

График жесточайший. Проводим на земле меньше пяти часов и уже в 16:00 — снова прыгаем в самолёт, ложимся на обратный курс. Позже вы поймёте, почему я так расписываю всю эту хронологию.

Ещё через два часа — опять Куба, рабочая стоянка для дозаправки. И около 21:00 по местному времени стартуем наискосок через Атлантику. Наш борт — Ил-96, один из самых надёжных в мире (да, российские политики, в отличие от некоторых «партнёров», летают на своих — российских же — самолётах).

В медиа-пространстве — ад, биржи пикируют, доллар и евро под соточку, НАТО начинает «профилактические» рейды близ российских границ.

Мы сидим (вернее, летим) как на иголках: от западных партнёров можно чего угодно ожидать. В 2013 году они принудили к посадке самолёт президента Боливии только потому, что думали, будто там находится их беглый агент Эдвард Сноуден…

До поры всё благополучно. В 13:00 мск (то есть в 05:00 по Вашингтону) минуем Рейкъявик. Пересекаем Северную Атлантику. Согласно плану, Ил-96 должен пройти в районе Стокгольма в 15:05 мск, затем над Хельсинки — в 15:30 мск, ещё через 20 минут миновать Петербург и к 17:10 приземлиться в столице нашей родины.

Приключения Ил-96 на карте. Внимание на северо-восточный участок!

Но уже на подходе к Швеции нашего четырёхдвигательного гиганта начинают блокировать: закрывают воздушное пространство, выдавливают. Не пускают ни в Швецию, ни далее в Финляндию. Выход один: делать северный крюк и, как в войну, заходить домой маршрутами атлантических конвоев — через Мурманск. Что удлиняет маршрут почти на 2,5 часа. Если бы у нашего «Ила», например, закончилось топливо — пришлось бы садиться… правильно, на территории, подконтрольной Западу. С совершенно непредсказуемыми последствиями.

Ладно мы, журналисты крупнейших СМИ из думского пула. Но вместе с председателем летели и депутаты: Иван Мельников, Андрей Картаполов, Леонид Слуцкий, Ольга Тимофеева, Сергей Кабышев, Саганджи Тарбаев, Олег Нилов… Возьми американцы нас всех в заложники на фоне российской спецоперации на Украине - последствия даже трудно представить.

- Повезло, что перед финальным броском мы дозаправились на Кубе, приняли на борт отдохнувший сменный экипаж. И благодаря профессионализму пилотов обошли все препятствия! — рассказал нам Володин.

Таким должен был быть график полёта. до вмешательства западных партнёров Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

И главный вопрос: почему американцы (понятно, что приказы «закрыть небо» отдавали далеко не в Стокгольме) спохватились и попытались нас задержать только на финальном участке? Ведь, судя по данным сервиса FlightRadar, начальная часть маршрута вообще прошла вблизи территории Штатов…

Возможно, самый банальный ответ будет ближе всего к истине: американцы нас просто проспали. Ведь стартовали мы с Кубы уже к ночи по вашингтонскому времени, а вышли из потенциальной зоны досягаемости сверхзвуковых истребителей с баз на континентальном побережья США — в 4-5 утра по их времени.

Вот такая история из думского пула. Которая показывает: даже после успешного зарубежного визита — расслабляться нельзя, особенно на последнем отрезке пути.

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