Последние новости о ситуации вокруг Украины на 28 февраля 2022 года: Долгий путь к переговорам, новые санкции Запада, перевод сил сдерживания в особый режим

Собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 28 февраля 2022 года Фото: REUTERS

Долгий путь к переговорам

С раннего утра в Белоруссии ожидала прибытия украинской делегации серьезная делегация из представителей российского МИДа, Минобороны, администрации президента РФ - во главе с его помощником, Владимиром Мединским. Киев долго тянул, отказался посылать своих людей в Гомель и, наконец, после созвона Зеленского с Лукашенко, согласился встретится на погранпереходе Алесандровка-Вильча. Правда, к полуночи представители Украины на назначенное место не прибыли.

Россия переводит силы сдерживания в особый режим

Владимир Путин в ответ на недружественную политику запада приказал Министерству обороны России привести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Что значит этот приказ — объяснил военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец.

Обстрел Горловки

При обстреле со стороны ВСУ Горловки в этом городе Донецкой народной республики были повреждены водовод и газопровод, а число погибших мирных жителей в ДНР за последние дни достигло 15 человек

Ракетами — по гражданским кораблям?

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ракетного обстрела в Азовском море со стороны Украины нашего грузового судно "СГВ флот" — при обстреле на борту нефтегруза возник пожар, а один из челнов экипажа получил серьезные повреждения .

Зеленский хочет судиться

Киев официально направил иск против Москвы в Международный суд ООН в Гааге — из-за «искажения понятия «геноцид» для оправдания агрессии». Украина требует назначить слушания уже на следующей неделе, по словам Владимира Зеленского

Отказ Венгрии

Венгрия оказалась одна из немногих европейских стран, которая отказалась поставлять оружие Киеву — на фоне заявлений об отправке летальных систем из Британии, Нидерландов и даже Германии, которая прежде воздерживалась от подобных шагов.

670 фигурантов под санкциями

Представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС еще больше расширяет санкционный список против россиян, добавив в него еще олигархов, со словами «мы целимся в элиту режима, которая получает выгоду от системы». Теперь в «черном списке» 670 человек.

Сдавшиеся пограничники Змеиного

82 пограничника, морских пехотинца и связиста, которые сдались на острове Змеиный неподалеку от Одессы и были отправлены в Севастополь, уже там увидели обращение Зеленского к нации, который сообщил, что защитники острова погибли, отважно его защищая, и он представляет их к званию Герой Украины, посмертно. Пришлось звонить домой и успокаивать родных.

Пытки со стороны украинских военных

Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что немногочисленный российские военнослужащие, попавшие в плен к украинским националистам, подвергаются пыткам и издевательствам - но уже все палачи известны по именам и адресам, и их ждет суровая кара.

Щедрая Молдова

Глава Молдавии Майя Санду призвала все страны к скорейшему восстановлению мира, заодно пообещав всем беженцам с территории Украины всю необходимую помощь. И даже предоставление убежище «на любой срок, который потребуется».

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 27 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 февраля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Главное, чтобы была хорошая власть. Чтобы люди жили": Что рассказывают сложившие оружие украинские военные

Специальный военный корреспондент kp.ru Александр Коц поговорил с теми, кто добровольно сложил оружие (подробности)

В ТЕМУ

Сможем ли мы расплатиться банковской картой, если Россию отключат от системы SWIFT: отвечаем на главные вопросы

Западные страны договорились заблокировать SWIFT для попавших под санкции российских банков (подробности)

Третий пакет санкций Евросоюза: что в него входит и чем нам грозит

Он затронет банки, авиацию и нефтепереработку (подробности)