«Комсомолка» разобралась, какое наследство оставил Михаил Горбачев после смерти Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Больше всего Михаил Сергеевич любил … Германию (он активно способствовал ее воссоединению), и там его тоже обожали. Поэтому значительное число активов семьи Горбачевых, как уже сообщили немецкие СМИ, сосредоточены именно в этой стране.

Но, разумеется, в России тоже кое-что осталось.

ГОСПЕНСИЯ И ГОСДАЧА

Еще в 1994 году вечный антагонист Горбачева Борис Ельцин установил своему предшественнику ежемесячное обеспечение - в 40 МРОТ (на август 2022 года это 611 тысяч рублей) - так началось пожизненное госсодержание первых лиц на пенсии. До этого пенсия Горбачева не индексировалась и составляла ... несколько долларов.

Также в пользование ему был предоставлен дом в советском стиле в поселке Калчуга на Рублево-Успенском шоссе, авто с водителем, охрана, обслуживающий персонал. В этом районе в своё время проживали Бухарин, Ворошилов, Микоян. Сейчас элитная недвижимость подобного уровня тянет больше чем на 100 миллионов рублей.

Известно также, что у Михаила Сергеевича имелись апартаменты в Москве, на улице Косыгина, которые ныне принадлежат композитору Игорю Крутому. Тот выкупил квартиру вместе с помещением для охраны, расположенном тут же, по некоторым данным, за 15 миллионов долларов.

НЕМЕЦКИЕ МЕТРЫ

Не секрет, что после своей отставки, Михаил Сергеевич являлся гражданином мира и поэтому, как нам удалось выяснить, его активы могут быть разбросаны по разным странам. Больше всего - в Германии. Его дочь Ирина и внучка Ксения до сих пор живут в Берлине. Дочь - наследница первой очереди и именно она прежде всего может претендовать на имущество отца, включая авторские права на произведения.

Как пишут немецкие СМИ, Ирина Вирганская переехала в немецкую столицу в 2013 году из Шульцендорфа вместе со своим вторым мужем, предпринимателем Андреем Трухачевым. Газетчики уточняют, что в течение многих лет пара жила «довольно скромно» в небольшом ТСЖ, стараясь не привлекать внимания, за исключением визитов знаменитого отца.

По данным «Шпигель», в 2020 году Вирганская купила участок земли в элитном районе в районе Шмаргендорф на западе Берлина. Это обошлось примерно в 4,8 миллиона евро. В дополнение к этому, согласно отчету, у них имеется еще недвижимость в Грюневальде.

Внучка Горбачева управляет винным магазином в Берлин-Вильмерсдорф. «Я всегда увлекалась темой вина», - рассказала она в интервью деловому журналу «Agitano» в 2021 году.

Сам Михаил Сергеевич в феврале 2017 выставил на продажу свой трехэтажный 17-комнатный особняк площадью 600 кв. метров вместе с участоком в 20 соток в Баварских Альпах. Его цена - около 7 миллионов евро. А купила в итоге недвижимость его же дочь, как говорят, вдвое дешевле за 3,5 миллионов. Это имение носило название «замок Хубертус» и было построено около века назад как приют для детей-сирот.

Зачем же были нужны эти родственные сделки с недвижимостью? Все просто. При вступлении в наследство в Европе нужно платить очень большой налог - до 40%, да ещё и за землю. Он настолько невыгоден, что иногда близкие предпочитают и вовсе отказаться от того, что им положено по закону, чтобы не остаться без штанов.

В той же Германии у Горбачёва был ещё один дом - в местечке Роттах Эггерн. Это квартира на первом этаже небольшого дома (192 кв. метра, камин, три террасы) за 3,22 миллиона евро. И мансарда с видом на горы (181,15 кв. метров) за 3 миллиона евро. В подвале - гараж. Одно парковочное место стоит 35000 евро.

ГОНОРАРЫ С ШЕСТЬЮ НУЛЯМИ

Помимо материальных активов Михаил Сергеевич имел доходы и от своей интеллектуальной деятельности. В начале 1992 года он создал Горбачев-Фонд . Затем была основана экологическая организация «Международный Зеленый Крест», где Горбачев был председателем Правления. По данным СМИ, с их деятельности он получал 10%, как акционер.

Несколько лет назад Михаил Сергеевич издал мемуары под названием «Остаюсь оптимистом». В книге собраны воспоминания о жизни, включая далекое детство, а также о приходе к власти в СССР. Затем вышел цикл его лекций — «После Кремля».

«Лекция - шестизначные цифры. Гонорары - это уже побольше, семизначные», - в интервью «Комсомольской правде» рассказал Владимир Поляков, его помощник по «Горбачев-Фонду», проработавший бок о бок с политиком десятилетия.

НЕДВИЖИМОСТЬ В АМЕРИКЕ

Также, по данным СМИ, Горбачёву могла принадлежать недвижимость и в США.

Известный адвокат, профессор, Янис Юкша предполагает, что в этом случае из-за сегодняшней политической ситуации у близких Михаила Сергеевича могут возникнуть проблемы с вступлением в наследство в Америке.

- Несмотря на то, что во всем мире Горбачев считается «хорошим русским» и под санкции не попадал, проблемы с наследством могут быть. Возможно, его передадут законным наследникам, а позже отнимут под каким-то предлогом. Такие прецеденты в отношении российского имущества уже бывали, — сказал Юкша «КП».

НЕ ПО-БРЕЖНЕВСКИ

В любом случае последний генсек ЦК КПСС умер далеко не бедным человеком. Хотя Горбачев и ушёл из действующей политики слишком рано, чтобы сколотить баснословное состояние, на фоне тех же потомков Брежнева, в итоге потерявших все, своих наследников Михаил Сергеевич вполне обеспечил.

Напомним, внучки экс-президента СССР отказались от публичности, хотя обе в своё время были известными светскими львицами. Но после замужества и Ксения, и Анастасия перебрались в Баварию, где давно проживает их мать Ирина Вирганская. Подробности о наследникам Горбачева можно узнать в статье на сайте KP.RU.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умер Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР

Одни скажут: он принес нам свободу. Другие — он забрал нашу страну. Умер Михаил Горбачев — один из самых противоречивых политиков в истории России (подробности)

Как ушел из жизни Михаил Горбачев: Его телефон замолчал за три месяца до смерти

Михаил Горбачёв скончался во вторник, 30 августа, около 22 часов по московскому времени.

Последние примерно два с половиной года он постоянно находился в ЦКБ, в отдельном блоке. Под охраной (подробности)

Михаил Горбачев: В той России, в которой я жил, яйца были всегда, во всех смыслах

Фрагменты интервью разных лет экс-президента СССР политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову (подробности)

Что говорил Горбачев об Украине и войне на Донбассе: «От России нельзя отрывать Крым»

«Русская весна» и конфликт на Украине были одними из самых частых вопросов в интервью с первым и единственным президентом СССР (подробности)

Как Михаил Горбачев в последний момент пытался спасти СССР и себя при власти

Накануне Беловежья, президент СССР Михаил Горбачев подговаривал маршала Шапошникова на военный переворот. О том, как это было вспоминает обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец (подробности)

ПО ТЕМЕ

Съемки в фильмах и рекламе, смешные прозвища и церковные праздники: 10 фактов о Михаиле Горбачеве, о которых вы не знали

Что обязательно нужно помнить о последнем президенте СССР (подробнее)

"Человек, изменивший историю ХХ века": как в мире отреагировали на смерть Михаила Горбачева

Мировые лидеры и политики выразили соболезнования в связи со смертью Горбачева (подробнее)

«От Горбачева останется то, что он ликвидировал коммунизм». Что политики говорили о президенте СССР

30 августа скончался первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Что говорили известные политики о нем и важнейших событиях, которые произошли за годы его руководства страной, в подборке «Комсомольской правды» (подробнее)