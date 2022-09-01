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Политика1 сентября 2022 8:18

Замок в Альпах, элитный дом на Рублевке и целая россыпь квартир: какое наследство оставил Михаил Горбачев

«Комсомолка» разобралась, какое наследство оставил Михаил Горбачев после смерти
Василиса НИКОЛАЕВА
«Комсомолка» разобралась, какое наследство оставил Михаил Горбачев после смерти

«Комсомолка» разобралась, какое наследство оставил Михаил Горбачев после смерти

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Больше всего Михаил Сергеевич любил … Германию (он активно способствовал ее воссоединению), и там его тоже обожали. Поэтому значительное число активов семьи Горбачевых, как уже сообщили немецкие СМИ, сосредоточены именно в этой стране.

Но, разумеется, в России тоже кое-что осталось.

ГОСПЕНСИЯ И ГОСДАЧА

Еще в 1994 году вечный антагонист Горбачева Борис Ельцин установил своему предшественнику ежемесячное обеспечение - в 40 МРОТ (на август 2022 года это 611 тысяч рублей) - так началось пожизненное госсодержание первых лиц на пенсии. До этого пенсия Горбачева не индексировалась и составляла ... несколько долларов.

Также в пользование ему был предоставлен дом в советском стиле в поселке Калчуга на Рублево-Успенском шоссе, авто с водителем, охрана, обслуживающий персонал. В этом районе в своё время проживали Бухарин, Ворошилов, Микоян. Сейчас элитная недвижимость подобного уровня тянет больше чем на 100 миллионов рублей.

Известно также, что у Михаила Сергеевича имелись апартаменты в Москве, на улице Косыгина, которые ныне принадлежат композитору Игорю Крутому. Тот выкупил квартиру вместе с помещением для охраны, расположенном тут же, по некоторым данным, за 15 миллионов долларов.

НЕМЕЦКИЕ МЕТРЫ

Не секрет, что после своей отставки, Михаил Сергеевич являлся гражданином мира и поэтому, как нам удалось выяснить, его активы могут быть разбросаны по разным странам. Больше всего - в Германии. Его дочь Ирина и внучка Ксения до сих пор живут в Берлине. Дочь - наследница первой очереди и именно она прежде всего может претендовать на имущество отца, включая авторские права на произведения.

Как пишут немецкие СМИ, Ирина Вирганская переехала в немецкую столицу в 2013 году из Шульцендорфа вместе со своим вторым мужем, предпринимателем Андреем Трухачевым. Газетчики уточняют, что в течение многих лет пара жила «довольно скромно» в небольшом ТСЖ, стараясь не привлекать внимания, за исключением визитов знаменитого отца.

По данным «Шпигель», в 2020 году Вирганская купила участок земли в элитном районе в районе Шмаргендорф на западе Берлина. Это обошлось примерно в 4,8 миллиона евро. В дополнение к этому, согласно отчету, у них имеется еще недвижимость в Грюневальде.

Внучка Горбачева управляет винным магазином в Берлин-Вильмерсдорф. «Я всегда увлекалась темой вина», - рассказала она в интервью деловому журналу «Agitano» в 2021 году.

Сам Михаил Сергеевич в феврале 2017 выставил на продажу свой трехэтажный 17-комнатный особняк площадью 600 кв. метров вместе с участоком в 20 соток в Баварских Альпах. Его цена - около 7 миллионов евро. А купила в итоге недвижимость его же дочь, как говорят, вдвое дешевле за 3,5 миллионов. Это имение носило название «замок Хубертус» и было построено около века назад как приют для детей-сирот.

Зачем же были нужны эти родственные сделки с недвижимостью? Все просто. При вступлении в наследство в Европе нужно платить очень большой налог - до 40%, да ещё и за землю. Он настолько невыгоден, что иногда близкие предпочитают и вовсе отказаться от того, что им положено по закону, чтобы не остаться без штанов.

В той же Германии у Горбачёва был ещё один дом - в местечке Роттах Эггерн. Это квартира на первом этаже небольшого дома (192 кв. метра, камин, три террасы) за 3,22 миллиона евро. И мансарда с видом на горы (181,15 кв. метров) за 3 миллиона евро. В подвале - гараж. Одно парковочное место стоит 35000 евро.

ГОНОРАРЫ С ШЕСТЬЮ НУЛЯМИ

Помимо материальных активов Михаил Сергеевич имел доходы и от своей интеллектуальной деятельности. В начале 1992 года он создал Горбачев-Фонд . Затем была основана экологическая организация «Международный Зеленый Крест», где Горбачев был председателем Правления. По данным СМИ, с их деятельности он получал 10%, как акционер.

Несколько лет назад Михаил Сергеевич издал мемуары под названием «Остаюсь оптимистом». В книге собраны воспоминания о жизни, включая далекое детство, а также о приходе к власти в СССР. Затем вышел цикл его лекций — «После Кремля».

«Лекция - шестизначные цифры. Гонорары - это уже побольше, семизначные», - в интервью «Комсомольской правде» рассказал Владимир Поляков, его помощник по «Горбачев-Фонду», проработавший бок о бок с политиком десятилетия.

НЕДВИЖИМОСТЬ В АМЕРИКЕ

Также, по данным СМИ, Горбачёву могла принадлежать недвижимость и в США.

Известный адвокат, профессор, Янис Юкша предполагает, что в этом случае из-за сегодняшней политической ситуации у близких Михаила Сергеевича могут возникнуть проблемы с вступлением в наследство в Америке.

- Несмотря на то, что во всем мире Горбачев считается «хорошим русским» и под санкции не попадал, проблемы с наследством могут быть. Возможно, его передадут законным наследникам, а позже отнимут под каким-то предлогом. Такие прецеденты в отношении российского имущества уже бывали, — сказал Юкша «КП».

НЕ ПО-БРЕЖНЕВСКИ

В любом случае последний генсек ЦК КПСС умер далеко не бедным человеком. Хотя Горбачев и ушёл из действующей политики слишком рано, чтобы сколотить баснословное состояние, на фоне тех же потомков Брежнева, в итоге потерявших все, своих наследников Михаил Сергеевич вполне обеспечил.

Напомним, внучки экс-президента СССР отказались от публичности, хотя обе в своё время были известными светскими львицами. Но после замужества и Ксения, и Анастасия перебрались в Баварию, где давно проживает их мать Ирина Вирганская. Подробности о наследникам Горбачева можно узнать в статье на сайте KP.RU.

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