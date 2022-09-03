Военная спецоперация на Украине 3 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция

Последние новости о спецоперации на Украине на 3 сентября 2022 года. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 сентября 2022 года.

Вооруженные силы Украины потеряли с начала российской военной спецоперации сотни тысяч убитыми, заявил бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины генерал Сергей Кривонос. Он отметил, что киевские власти ничего не сделали, чтобы спасти своих солдат.

Арестованный корректировщик Вооруженных сил Украины совершил самоподрыв в центре города Токмак в Запорожской области. Кроме него никто не пострадал.

В Германии глава оппозиционной партии ХДС поддержал поставки Украине танков Leopard 2, о которых ранее просил Киев.

Белый дом намерен запросить у Конгресса Соединенных Штатов выделение 11,7 миллиарда долларов на закупку летального вооружения для Украины.

Вооруженные силы Украины действительно наносили удары по району Энергодара, в котором расположена Запорожская атомная электростанция, заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил планы установить постоянное присутствие инспекторов организации на Запорожской атомной электростанции. На станции останутся два сотрудника МАГАТЭ.