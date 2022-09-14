Создал новую "КП": Как изменилась "Комсомольская правда" за 25 лет под руководством Владимира Сунгоркина

Владимир Николаевич любил формулировать просто. И когда «Комсомолка» в очередной раз начинала что-то, что никому еще даже не приходило в голову, общий посыл от него был такой: «чтобы не скучно было». Фото: Артем КИЛЬКИН

Владимир Николаевич любил формулировать просто. И когда «Комсомолка» в очередной раз начинала что-то, что никому еще даже не приходило в голову, общий посыл от него был такой: «чтобы не скучно было».

В конце 1990-х газеты были нужны всем. За малюсенькую заметку бились и авторитетом и деньгами. Написано в «КП» или где у наших конкурентов, это уже и реклама и известность. На «Прямые линии» и «Беседки» стояли в очередь звезды первой величины и политики всех мастей. Казалось, это влияние будет вечным, казалось, что менять что-то глупо. Но Сунгоркин менял. Менялась приносящая золотые горы еженедельная толстушка. Каждый текст, каждая тема должны были попадать в цель. Настоящей революцией стало изменение формата бумажной «КП», когда вместо огромной черно-белой простыни она вдруг стала удобной, да еще и цветной. И снова было ощущение, что этот успех на года. Но и тогда Владимир Николаевич думал о будущем.

Когда начал развиваться интернет, появился и сайт kp.ru. Как и все сайты тогда — дорогой и малопосещаемый. «Куда поставили заметку? В какой еще интернет?». Но «Комсомольская правда» упорно и последовательно, по кирпичику, по пикселю, строила то огромное здание, каким стала его страница.

Когда уже было понятно, что за цифровыми платформами будущее, к КП появилось свое Радио. Первые эфиры вели пишущие журналисты и это казалось немного беспомощно, но трогательно и честно. Потом и мы научились говорить красиво, и создавать новый проект пришли мощные профессионалы, и радио стало умным, сильным, ярким (включите и убедитесь!).

И это тоже Владимир Николаевич.

Он любил рушить стены, нарушать законы жанры, игнорировать табу. Ему нравилось искать новые формы, он мгновенно видел потенциал во всем новом, что появлялось в мире. Телевидение? Давайте попробуем. Социальные сети - конечно да!

«Комсомолку» 1997 года, когда ее возглавил Владимир Николаевич, и нашу сегодняшнюю медиагруппу сегодня сложно сравнивать. У «КП» много десятилетий славной истории, но при главном редакторе Сунгоркине газета превратилась в мощнейший холдинг, с огромной аудиторией читателей всех возрастов, вероисповеданий, политических убеждений и интересов.

Это была захватывающая сказка, невероятное приключение, гигантская работа с очевидным и потрясающим результатом. Владимир Николаевич создал современное уникальное медиа. И наша медиагруппа работает как часы. И будет работать дальше и развиваться безостановочно. Потому что иначе мы не можем, Владимир Николаевич не позволяет.

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