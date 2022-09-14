"Прощай, главный!": мальчик с окраины Володя Сунгоркин создал могущественную медиа-империю, при этом ненавидел пафос и защищал рядового репортера

Умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Николаевич Сунгоркин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Умер наш главный редактор. Владимир Николаевич – обращалась к нему молодая поросль. Володя – одногодки. И все, от матерых обозревателей до стажеров, за глаза звали его Суня - еще с тех незапамятных 70-х, когда он стал первым собкором «Комсомолки» на БАМе, жил в вагончике-времянке и, кутаясь в телогрейку и прихлебывая кипяток, передавал в номер репортажи, искрящиеся талантом и молодостью.

Воспитанник легендарного отдела рабочей молодежи «КП», он на всю жизнь сохранил любопытство ко всему новому – идее, проекту, таежному маршруту. Потому всегда и шел на шаг впереди всех. Потому и стал первопроходцем на нехоженых тропах отечественной журналистики. Первым создал региональную сеть «Комсомолки», которая стремительно разрослась до могучей империи. Первым придумал «толстушку», еженедельный выпуск газеты, который по сей день остается самым тиражным в стране. Первым внедрил на газетных страницах невиданный доселе «инфотейнмент», призвав журналистов: информируйте, развлекая! То есть пишите о серьезном так, чтобы это было интересно, познавательно, весело. Первым увидел преимущества и мощные ресурсы мультимедийной журналистики, которую в круглосуточном режиме он-лайн поверяют практикой в горячих точках планеты военкоры «Комсомолки».

Но в главном Суня всегда оставался верен заветам рабочего отдела: наш главный арбитр и спонсор – его величество Читатель. Он голосует рублем за нашу работу. Он не купит газету, которая ему неинтересна.

Коллеги со стороны часто называли его циничным. Чушь. Мы знали его трезвым и беспощадным в оценках. А еще - нежным. И к нашим талантам, и к нашим победам, и к нашим ошибкам. Это Суня поклялся на похоронах Ярослава Голованова, что не уволит из редакции ни одного из наших «великих стариков». Это он в смутные времена отстоял и название газеты, и ее показавшиеся кому-то архаичными ордена. Это он поставил десятки «комсомолят» на крыло. А кому особенно подфартило – и на весло, до последнего своего дня оставаясь неисправимым путешественником. Сам из простой семьи, из барака на базе Краснознаменной Амурской флотилии, он прекрасно знал страну, в которой работал, и людей, о которых писала его газета. Потому «Комсомолка» даже в эпоху гаджетов и всезнающих блогеров не стала газетой диванных аналитиков, а журналисты никогда не знали отказа в командировках, когда надо помочь маленькому человеку.

Он и сам помогал сотням из нас бессчетное количество раз. Советом. Защитой от чиновничьих нападок. Деньгами.

Про таких говорят: сам сделал себя. Без интриг, звонков, могущественных протеже. Парнишка с хабаровской окраины стал символом новой отечественной журналистики. Вот только он ненавидел пафос. И прочитав такое о себе, фирменно, по-суневски, усмехнулся бы: «Ну вы, блин, даете!»

Прощай, Володя.

Твоя «Комсомолка»

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