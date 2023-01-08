Оскандалившаяся из-за танцев с внучкой Лариса Долина закатила истерику

Певица Лариса Долина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отпуск Ларисы Долиной на Мальдивах обернулся настоящим кошмаром. 67-летнюю певицу отчитали злопыхатели за невинные танцы с внучкой. Бойкая пенсионерка надела очень короткую юбку, показав себя во всей красе. Однако фолловеры буквально набросились на Ларису Александровну. Ей пришлось жестко осадить завистников.

Лариса Долина проводит новогодние праздники на Мальдивах вместе с дочерью Ангелиной Миончинской и внучкой Сашенькой. Эффектная артистка красуется перед народом в дерзких нарядах. Однако поклонники исполнительницы скептически отнеслись к ее желанию демонстрировать достоинства фигуры: "Как не стыдно позировать в короткой юбке! Позор!"

А за танец возле елки с внучкой и вовсе обрушили на звезду эстрады волну критики. Они обвинили Долину в том, что она одевается не по возрасту, раскритиковали ее манеру двигаться и обозвали "старухой". "Ой, гляньте, очки нацепила, глаза бесстыжие прикрыла", "Юбка короче внучкиной", "В 67 пора б коленки прятать, а не показывать срам".

В итоге певица ответила злопыхателям. Она заявила, что свою главную песню еще не спела.

Артистка уточнила, что примерила темные очки, чтобы выглядеть стильно, а вовсе не потому, что ей есть чего стыдиться. А также пообещала, что не собирается в ближайшее время уходить на покой, поскольку еще чувствует себя молодой и бодрой.

"Стыдно? Что я надела короткую юбку? Во-первых, это пляж, во вторых, у меня ноги, которые еще можно показывать. Из-за чего мне должно быть стыдно? Вы где старуху видели, а? Глаза откройте или сходите к врачу, чтобы зрение поправить! Я выгляжу и чувствую себя максимум на 35-40! Не дождетесь, чтобы я ушла! Я еще вам всем намозолю глаза! Вы кто такие, чтобы меня на пенсию отправлять? Как же мне жаль вас, снобы… Я еще не спела свою главную песню!" - отчитала народ Лариса Александровна.

Долина заявила, что гордится быть бабушкой. "Да, я бабушка и горжусь этим! И прошу Сашку звать меня бабушкой, хотя многие этому удивляются. А почему? Можно подумать, никто не знает, сколько мне лет… Бабушка, но не старуха, которой вы, глупые и невоспитанные, меня называете. Те, кто постоянно указывает мне на мой возраст! Угомонитесь, наконец!" - сказала, как отрезала, певица.